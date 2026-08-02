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17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

Updated On: Aug 02, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

Tanvi sharma won Taipei Open 2026 Super 300: १७ वर्षीय भारतीय बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्माने तैपेई ओपनमध्ये आपले पहिले BWF सुपर ३०० विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला आहे. ही स्पर्धा जिंकणारी ती सर्वात तरुण खेळाडू ठरली आहे.

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

tanvi sharma

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विस्तार
  • 17 वर्षीय Tanvi Sharmaची कमाल
  • Taipei Open 2026 जिंकून मोडला 18 वर्षांचा दुष्काळ
  • एकाच हंगामात दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय
भारताची युवा बॅडमिंटन स्टार तन्वी शर्माने तैपेई ओपन सुपर-300 स्पर्धेत महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला आहे. पंजाबच्या या १७ वर्षीय खेळाडूने रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात व्हिएतनामच्या सहाव्या मानांकित थुई लिन्ह गुयेनला २१-१६, २१-१६ असे पराभूत करून आपल्या कारकिर्दीतील पहिले BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपद पटकावले. हा सामना केवळ ३६ मिनिटे चालला. यासह, तन्वी शर्मा २००८ साली सायना नेहवालनंतर या स्पर्धेत महिला एकेरीचे विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे. तिच्या कारकिर्दीतील हे पहिले BWF सुपर ३०० विजेतेपदही आहे. गेल्या वर्षी ती यूएस ओपन सुपर ३०० च्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, पण तिला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.

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तन्वीने दोन्ही सेट्समध्ये गाजवले वर्चस्व

भारताची बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्माने तैपेई ओपन सुपर ३०० बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात व्हिएतनामच्या थुई लिन गुयेनवर दोन्ही सेटमध्ये वर्चस्व गाजवले. तिने सामन्याची सुरुवात शानदार केली. आपल्या उत्कृष्ट ड्रॉप शॉट्स, क्रॉस-कोर्ट स्मॅशेस आणि अप्रतिम नेट प्लेच्या जोरावर तिने पहिल्या सेटमध्ये १०-२ अशी आघाडी घेतली. मध्ये काही चुका झाल्या, पण तिने लगेचच पुनरागमन करत पहिला गेम २१-१६ ने जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये व्हिएतनामी खेळाडूने ३-० अशी आघाडी घेतली, पण तन्वीने आपला संयम राखला. दुसऱ्या सेटमध्ये व्हिएतनामी खेळाडूने ३-० अशी आघाडी घेतली, पण तन्वीने आपला संयम राखला. उत्कृष्ट डिफेन्स आणि ट्रिकी शॉट्स मारत तिने आघाडी घेतली. अखेरीस, दुसरा सेटही २१-१६ अशा फरकाने जिंकून अवघ्या ३६ मिनिटांत सामना संपवला. यासह, तन्वी शर्मा वयाच्या १७ वर्षे आणि २२२ दिवसांत, तन्वी तैपेई ओपनच्या इतिहासातील सर्वात तरुण अंतिम फेरीतील खेळाडू ठरली. तिने तैपेईच्या ताई त्झू-यिंगचा विक्रम मोडला आहे, जिने वयाच्या १८ वर्षे आणि ८५ दिवसांनी हे विजेतेपद पटकावले होते.

एकाच हंगामात दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय

तन्वीने या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचताच, २००६ मध्ये पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत खेळलेल्या दक्षिण कोरियाचे दिग्गज ली योंग डे यांचा सर्वात कमी वयात अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा विक्रम मोडला. याशिवाय, माजी जागतिक ज्युनियर नंबर वन तन्वी ही जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपच्या एकाच हंगामात दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय आहे. तन्वी वयाच्या १६ व्या वर्षी २०२५ च्या यूएस ओपनमध्ये तिच्या पहिल्या सुपर ३०० अंतिम फेरीत पोहोचली होती, पण तिला त्या स्पर्धेत यश मिळाले नाही.

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Web Title: Tanvi sharma won taipei open 2026 super 300 women singles creates history

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:27 PM

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