17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

Gulveer Singh चा CWG 2026 मध्ये ऐतिहासिक पराक्रम! 5000 मीटरमध्ये पदक जिंकणारा पहिला भारतीय
भारताची बॅडमिंटनपटू तन्वी शर्माने तैपेई ओपन सुपर ३०० बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात व्हिएतनामच्या थुई लिन गुयेनवर दोन्ही सेटमध्ये वर्चस्व गाजवले. तिने सामन्याची सुरुवात शानदार केली. आपल्या उत्कृष्ट ड्रॉप शॉट्स, क्रॉस-कोर्ट स्मॅशेस आणि अप्रतिम नेट प्लेच्या जोरावर तिने पहिल्या सेटमध्ये १०-२ अशी आघाडी घेतली. मध्ये काही चुका झाल्या, पण तिने लगेचच पुनरागमन करत पहिला गेम २१-१६ ने जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये व्हिएतनामी खेळाडूने ३-० अशी आघाडी घेतली, पण तन्वीने आपला संयम राखला. दुसऱ्या सेटमध्ये व्हिएतनामी खेळाडूने ३-० अशी आघाडी घेतली, पण तन्वीने आपला संयम राखला. उत्कृष्ट डिफेन्स आणि ट्रिकी शॉट्स मारत तिने आघाडी घेतली. अखेरीस, दुसरा सेटही २१-१६ अशा फरकाने जिंकून अवघ्या ३६ मिनिटांत सामना संपवला. यासह, तन्वी शर्मा वयाच्या १७ वर्षे आणि २२२ दिवसांत, तन्वी तैपेई ओपनच्या इतिहासातील सर्वात तरुण अंतिम फेरीतील खेळाडू ठरली. तिने तैपेईच्या ताई त्झू-यिंगचा विक्रम मोडला आहे, जिने वयाच्या १८ वर्षे आणि ८५ दिवसांनी हे विजेतेपद पटकावले होते.
17-year-old Tanvi Sharma 🇮🇳 goes for gold against Nguyen Thuy Linh 🇻🇳.#BWFWorldTour #TaipeiOpen2026 pic.twitter.com/QUlZuTSRUc — BWF (@bwfmedia) August 2, 2026
तन्वीने या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचताच, २००६ मध्ये पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत खेळलेल्या दक्षिण कोरियाचे दिग्गज ली योंग डे यांचा सर्वात कमी वयात अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा विक्रम मोडला. याशिवाय, माजी जागतिक ज्युनियर नंबर वन तन्वी ही जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपच्या एकाच हंगामात दोन पदके जिंकणारी पहिली भारतीय आहे. तन्वी वयाच्या १६ व्या वर्षी २०२५ च्या यूएस ओपनमध्ये तिच्या पहिल्या सुपर ३०० अंतिम फेरीत पोहोचली होती, पण तिला त्या स्पर्धेत यश मिळाले नाही.
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