Donald Trump यांच्या हत्येचा डाव पुन्हा हुकला; यापूर्वी यमसदनी पाठवण्याचे ‘हे’ मास्टरप्लॅन

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प वॉशिंग्टन येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरकस्पोंडेंट्स डिनर गेले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत मेलानिया ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांच्यासह मंत्रिमंडळही उपस्थित होते. यचा दरम्यान हल्लेखोराने हॉटेलच्या मुख्य दरवाजाजवळील सुरक्षा यंत्रणेकडे धाव घेत घुसण्याचा प्रयत्नव केला. परंतु एका सुरक्षा रक्षकाने त्याला तातडीने रोखले. यामुळे हल्लेखोराने सीक्रेट सर्व्हिसच्या एका अधिकाऱ्यावर गोळीबार केला. सुदैवाने अधिकाऱ्याने बुलेटप्रूफ जॅकेट घातले होते, ज्यामुळे त्याचे प्राण बचावले.
तसेच सीक्रेट सर्व्हिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासह सर्व प्रमुख व्यक्तींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि सुरक्षित स्थळी हलवले. यामुळे मोठा अनर्थ टळला. यानंतर तातडीने रक्षकांनी त्याला जमिनीवर पाडत अटक केली.
हा ट्रम्प यांचा जीवे मारण्याचा दुसरा प्रयत्न होता. यापूर्वी ट्रम्प यांच्यावर १३ जुलै २०२४ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया येथील एका निवडणूक रॅलीदरम्यान गोळीबार करण्यात आला होता. मात्र यावेळी एक गोळी त्यांच्या कानाला स्पर्श करुन गेली आणि त्यांचे प्राण थोडक्यात बचावले. अवघ्या दोन वर्षात हा दुसरा सर्वात मोठा हल्ला असून यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ माजली आहे.
या हल्ल्याच्या दोन महिन्यांतर, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता. मार-ए-लागो येथील गोल्फ कोर्सजवळ एक संशयिताने सशस्त्रांसह घुसखोरी केली होती. यावेळी देखील ट्रम्प थोडक्यात बचावले होते. यापूर्वी २०१६ मध्येही एका निवडणूक रॅलीत त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता.
ट्रम्प त्यांच्या आक्रमक निर्णयांसाठी आणि वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अनेक आक्रमक निर्णय घेतले आहेत. यातील आंतरराष्ट्रीय निर्णयांमुळे विशेष करुन इराणशी युद्धामुळे त्यांच्याविरोधात असंतोष पाहायला मिळत आहे. तसेच त्यांच्या इमिग्रेशन आणि परराष्ट्र धोरणांविरोधातही लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांनी देखील ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेला विरोध केला आहे.
या घटनेनंतर जागतिक स्तरावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह जगभरातील अनेक नेत्यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. हिंसेला लोकशाहीत स्थान नाही, अशा शब्दात मोदींनी विरोध केला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.
Ans: ट्रम्प यांचा जीवे मारण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न झाला आहे. २०२४ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया येथील एका निवडणूक रॅलीत ट्रम्प यांच्यावर गोळी झाडण्यात आली होती. तर या हल्ल्याच्या दोन महिन्यानंतरही त्यांच्या गोल्फ क्लबमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला होता. याशिवाय २०१६ आणि २०१७ मध्येही ट्रम्प यांच्यावर हल्ले झाले होते. सुदैवाने या सर्व हल्ल्यातून ट्रम्प थोडक्यात बचावले आहेत.