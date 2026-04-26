Donald Trump यांच्या हत्येचा डाव पुन्हा हुकला; यापूर्वी यमसदनी पाठवण्याचे ‘हे’ मास्टरप्लॅन

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्या हत्येचा पुन्हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर वॉशिंग्टन येथील एका कार्यक्रमात गोळीबार झाला आहे, सुदैवाने सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेमुळे त्यांचे प्राण बचावले आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 11:37 AM
Trump Assassination Attempt

Donald Trump यांच्या हत्येचा डाव पुन्हा हुकला? यापूर्वी यमसदनी पाठवण्याचे 'हे' मास्टरप्लॅन

  • दोन वर्षात दोन वेळा हल्ला
  • वादग्रस्त डोनाल्ड ट्रम्पला यमसदनी पाठवण्याचा पुन्हा हुकला चान्स
  • काय घडलं होतं यापूर्वी?
Donald Trump Assassination Attempt :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donad Trump) यांच्यावर पुन्हा एकदा प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. शनिवारी(२५ एप्रिल) रात्री उशिरा वॉशिंग्टन येथील एका हॉलेलमध्ये डिनरदरम्यान त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. सुदैवाने सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षातील ट्रम्प यांच्यावरील हा दुसरा सर्वात मोठा हल्ला असून त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प वॉशिंग्टन येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरकस्पोंडेंट्स डिनर गेले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत मेलानिया ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांच्यासह मंत्रिमंडळही उपस्थित होते. यचा दरम्यान हल्लेखोराने हॉटेलच्या मुख्य दरवाजाजवळील सुरक्षा यंत्रणेकडे धाव घेत घुसण्याचा प्रयत्नव केला. परंतु एका सुरक्षा रक्षकाने त्याला तातडीने रोखले. यामुळे हल्लेखोराने सीक्रेट सर्व्हिसच्या एका अधिकाऱ्यावर गोळीबार केला. सुदैवाने अधिकाऱ्याने बुलेटप्रूफ जॅकेट घातले होते, ज्यामुळे त्याचे प्राण बचावले.

तसेच सीक्रेट सर्व्हिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासह सर्व प्रमुख व्यक्तींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि सुरक्षित स्थळी हलवले. यामुळे मोठा अनर्थ टळला. यानंतर तातडीने रक्षकांनी त्याला जमिनीवर पाडत अटक केली.

यापूर्वीही झाले होते हल्ले

हा ट्रम्प यांचा जीवे मारण्याचा दुसरा प्रयत्न होता. यापूर्वी ट्रम्प यांच्यावर १३ जुलै २०२४ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया येथील एका निवडणूक रॅलीदरम्यान गोळीबार करण्यात आला होता. मात्र यावेळी एक गोळी त्यांच्या कानाला स्पर्श करुन गेली आणि त्यांचे प्राण थोडक्यात बचावले. अवघ्या दोन वर्षात हा दुसरा सर्वात मोठा हल्ला असून यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ माजली आहे.

या हल्ल्याच्या दोन महिन्यांतर, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता. मार-ए-लागो येथील गोल्फ कोर्सजवळ एक संशयिताने सशस्त्रांसह घुसखोरी केली होती. यावेळी देखील ट्रम्प थोडक्यात बचावले होते. यापूर्वी २०१६ मध्येही एका निवडणूक रॅलीत त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता.

वादग्रस्त वक्तव्य अन् निर्णय..

ट्रम्प त्यांच्या आक्रमक निर्णयांसाठी आणि वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अनेक आक्रमक निर्णय घेतले आहेत. यातील आंतरराष्ट्रीय निर्णयांमुळे विशेष करुन इराणशी युद्धामुळे त्यांच्याविरोधात असंतोष पाहायला मिळत आहे. तसेच त्यांच्या इमिग्रेशन आणि परराष्ट्र धोरणांविरोधातही लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांनी देखील ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेला विरोध केला आहे.

या घटनेनंतर जागतिक स्तरावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह जगभरातील अनेक नेत्यांनी हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. हिंसेला लोकशाहीत स्थान नाही, अशा शब्दात मोदींनी विरोध केला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांच्यावर किती वेळा हल्ले झाले आहेत?

    Ans: ट्रम्प यांच्यावर जवळपास चार ते पाच वेळा हल्ले झाले आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांच्यावर यापूर्वी कधी झाले होते हल्ले?

    Ans: ट्रम्प यांचा जीवे मारण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न झाला आहे. २०२४ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया येथील एका निवडणूक रॅलीत ट्रम्प यांच्यावर गोळी झाडण्यात आली होती. तर या हल्ल्याच्या दोन महिन्यानंतरही त्यांच्या गोल्फ क्लबमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला होता. याशिवाय २०१६ आणि २०१७ मध्येही ट्रम्प यांच्यावर हल्ले झाले होते. सुदैवाने या सर्व हल्ल्यातून ट्रम्प थोडक्यात बचावले आहेत.

Web Title: Donald trump assassination plot foiled again

Published On: Apr 26, 2026 | 11:36 AM

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार 'हा' मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता 'हे'गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM

स्टाईलच्या नादात झाला 'लोचा'! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM

