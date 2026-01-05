Free Balochistan : ‘असीम मुनीरला पण मादुरोसारखे उचला… ‘; ‘या’ हिंदू बलुच नेत्याने Donald Trump ना केली खास मागणी

Dr Tara Chand Baloch leader Trump appeal : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या धडाकेबाज लष्करी कारवाईनंतर आता पाकिस्तानमध्येही घबराट पसरली आहे. अमेरिकेत राहणारे ज्येष्ठ बलुच नेते आणि बलुच अमेरिकन काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. तारा चंद (Dr. Tara Chand) यांनी ट्रम्प यांना एक खळबळजनक पत्र लिहून पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर (General Asim Munir) यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “ज्याप्रमाणे तुम्ही व्हेनेझुएलाच्या जनतेला हुकूमशाहीतून वाचवले, त्याचप्रमाणे बलुचिस्तानातील लोकांना पाकिस्तानच्या लष्करी जोखडातून मुक्त करा,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
डॉ. तारा चंद यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असीम मुनीर यांची तुलना थेट निकोलस मादुरो यांच्याशी केली आहे. त्यांच्या मते, मादुरो यांनी ज्याप्रमाणे व्हेनेझुएलाची साधनसंपत्ती चीनला लुटू दिली, तसेच काहीसे पाकिस्तानमध्ये सुरू आहे. असीम मुनीर बलुचिस्तानचे सोने, तांबे आणि गॅसचे साठे चीन आणि इतर देशांना विकून स्वतःची आणि लष्कराची तिजोरी भरत आहेत. बलुचिस्तान विधानसभेचे माजी सदस्य राहिलेले डॉ. तारा चंद म्हणतात की, मुनीर हे ‘दुहेरी एजंट’ सारखे वागत असून ते एका बाजूला चीनला मदत करत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची दिशाभूल करत आहेत.
डॉ. तारा चंद यांनी आरोप केला आहे की, असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानी सैन्य बलुचिस्तानमध्ये दररोज मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. “बलुचिस्तानमध्ये दररोज निष्पाप लोकांच्या हत्या केल्या जात आहेत आणि हजारो लोक बेपत्ता आहेत. हे मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच त्यांनी जगाला आठवण करून दिली की ओसामा बिन लादेनलाही पाकिस्तानी लष्करी तळाजवळच आश्रय मिळाला होता, जे सिद्ध करते की पाकिस्तानी लष्कर हे जागतिक शांततेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
काही महिन्यांपूर्वी असीम मुनीर यांनी भारताला अणुयुद्धाची धमकी दिली होती, ज्यावर डॉ. तारा चंद यांनी कडाडून टीका केली होती. त्यांनी मुनीर यांना ‘फर्जी (बनावट) फिल्ड मार्शल’ असे संबोधले असून ते इस्लामच्या नावाखाली जगाला वेठीस धरत असल्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांनी आता बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्यावा आणि असीम मुनीर यांना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर उभे करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्या अनपेक्षित निर्णयांसाठी ओळखले जातात. व्हेनेझुएलामध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी ‘रिजीम चेंज’ (सत्तापालट) करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वात अस्वस्थता आहे. जर अमेरिकेने बलुचिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली, तर असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी सरकारसाठी ते मोठे संकट ठरू शकते.
