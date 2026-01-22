Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

David Rubenstein on India : अमेरिकन उद्योगपती आणि सल्लागार डेव्हिड रुबेन्स्टाईनने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमध्ये भारताबाबत एक मोठा दावा केला आहे. या दाव्यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Jan 22, 2026 | 07:20 PM
David Rubenstein

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

  • भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार?
  • दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशा मोठा दावा
  • ट्रम्पची उडाली झोप
David Rubenstein in World Economic Forum : दावोस : सध्या स्वित्झर्लंडच्या (Switzerland) दावोस येथे ५६ वी वार्षिक जागतिक आर्थिक शिखर परिषद सुरु आहे. या परिषदेसाठी जगभरातून विविध देशांचे राष्ट्राप्रमुख, मोठ्या कंपन्यांचे सीईओ विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित आहेत. या परिषदेला भारतनेही उपस्थिती दर्शवली आहे. या परिषदेत भारताबाबत एक मोठा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे उद्योगपती आणि कार्लाइल ग्रुपचे सह-संस्थापक डेव्हिड रुबेनस्टीन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत मोठा दावा केला आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर चर्चांणा उधाण आले आहे.

भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनणार

दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमध्ये बोलताना डेव्हिड रुबेनस्टाइन यांनी म्हटले की, भारताची अर्थव्यवस्था येत्या २० ते ३० वर्षात जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. त्यांच्या या दाव्याने मोठी खळबळ उडाली असून त्यांनी अमेरिका आणि चीनला भारत मागे टाकेल असे म्हटले आहे. त्यांच्या या दाव्यानुसार, भारताच्या सध्याच्या आर्थिक वाटचालीकडे पाहता हा दावा वास्तवादी वाटतो.

भारत सध्या कोणत्या स्थानावर

२०२५ च्या अहवालानुसार, भारत सध्या जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारत वेगाने प्रगती करत असून प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जातो. भारताने जपानला मागे टाकले आहे. लवकरच भारत जर्मनीला देखील मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सध्या अमेरिका पहिल्या स्थानावर आणि चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे. परंतु भारताची प्रगती सातत्याने होत आहे. औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञानातील वाढती प्रगती पाहता भारत या महासत्ता देशांना मागे टाकण्याची शक्यता आहे.

रुबेनस्टाईन यांचा भारताला सल्ला

रुबेनस्टाईन यांनी म्हटले की, भारताची लोकसंख्येकडे लक्ष वेधत त्यांनी म्हटले की, भारताच्या तरुणांकडे आणि कार्यक्षम मनुष्यबळाकडे पाहता भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने अगदी जवळ आहे. भारताची तरुण पिढी ही शिक्षण, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स, आणि उद्योजकेतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहे. हीच पिढी भारताच्या महासत्ता बनण्यासाठी कणा ठरु शकते असे रुबेनस्टाईन यांनी म्हटले.

यामुळे त्यांनी भारताला सल्ला दिला की, मध्यर्गीय लोकसंख्येच्या देशांतर्गत मागणीला बळ द्या, जे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. त्यांनी भारताला जागतिक प्रायव्हेट इक्विटी आणि प्रायव्हेट क्रेडिकडे लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. यामुळे भारतीय कंपन्यांना भांडवल सहज उपल्बध होई. नव्या उद्योगांना चालना मिळेल, आणि रोजगारनिर्मिती होईल असे त्यांनी म्हटले. याचा थेट परिणाम आर्थिक वाढीवर होईल असे रुबेनस्टाईन यांनी सांगितले.

भारत-अमेरिकेवर काय म्हणाले रुबेनस्टाईन

दरम्यान रुबेनस्टाईन यांनी अमेरिका आणि भारत संबंधाबद्दल कोणतीही चिंता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की दोन्ही देशांतील संबंध सकारात्मक आहेत.

Jan 22, 2026 | 07:20 PM

