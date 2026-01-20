Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

सुपरबाईक निर्माता कंपनी Ducati ने भारतात अनेक सेगमेंटमध्ये बाईक ऑफर केल्या आहेत. नुकतेच कंपनीने Panigale V4 Tricolore ही त्यांची बाईक भारतात लाँच केली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:01 PM
फोटो सौजन्य: @DucatiMotor/ X.com

फोटो सौजन्य: @DucatiMotor/ X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • Ducati Panigale V4 Tricolor भारतात लाँच
  • फक्त 1 हजार युनिट्स विकले जाणार
  • किंमत तब्बल 77 लाख रुपये
भारतात Ducati कंपनीकडून विविध सेगमेंटमध्ये सुपरबाइक्स विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात. आता कंपनीने भारतात Ducati Panigale V4 Tricolore अधिकृतपणे लाँच केली आहे. या खास सुपरबाईकमध्ये कोणत्या फीचर्सचा समावेश आहे, ती किती दमदार आहे आणि तिची किंमत किती आहे, याची सविस्तर माहिती आओपन जाणून घेऊयात.

Ducati Panigale V4 Tricolore भारतात लाँच

डुकाटीने भारतात Panigale V4 Tricolore ही सुपरबाइक अधिकृतरित्या लाँच झाली आहे. ही बाईक मर्यादित संख्येतच विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आली असून, त्यामुळे ती अत्यंत खास मानली जात आहे. ही बाईक Panigale V4 या मॉडेलवर आधारित आहे.

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

या बाईकमध्ये काय आहे खास?

ही बाईक केवळ 1000 युनिट्सपुरतीच तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक युनिटला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येणार असून, त्यामुळे ही लिमिटेड एडिशन बाईक कलेक्टर्ससाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

दमदार इंजिन

Ducati Panigale V4 Tricolore मध्ये 1103 सीसी क्षमतेचे लिक्विड-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन तब्बल 216 हॉर्सपावर आणि 120 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये पाच-स्पोक कार्बन फायबर रिम्स देण्यात आले असून, त्यामुळे सामान्य Panigale V4 च्या तुलनेत बाईकचे वजन कमी झाले आहे.

फीचर्स

या सुपरबाईकमध्ये अनेक अत्याधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात फ्रंट प्रो ब्रेकिंग सिस्टम, डबल डिस्क ब्रेक, विविध राइडिंग आणि पॉवर मोड्स, रेस eCBS, Ducati ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हिली कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक लाइट, Ducati पॉवर लाँच, क्विक शिफ्टर, एलईडी हेडलाइट्स व डीआरएल, स्टीयरिंग डॅम्पर, ऑटो ऑफ इंडिकेटर, अँटी-थेफ्ट सिस्टीम, TPMS व टेंपरेचर सेन्सर, यूएसबी पोर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, क्रूझ कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेन्शन, 6.9 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, तसेच रोड आणि ट्रॅक इन्फॉर्मेशन मोड्सचा समावेश आहे.

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

याशिवाय, वजन कमी करण्यासाठी कार्बन फायबरचे फ्रंट व रियर मडगार्ड, चेन गार्ड, हील गार्ड, स्विंगआर्म कव्हर, एग्झॉस्ट गार्ड, अल्टरनेटर कव्हर आणि रिम्स देण्यात आले आहेत.

किंमत

डुकाटीने Ducati Panigale V4 Tricolore ची एक्स-शोरूम किंमत तब्बल 77 लाख रुपये निश्चित केली आहे. तसेच, या सुपरबाईकसाठी बुकिंग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

 

Web Title: Ducati panigale v4 tricolor launch in india only 1000 units will be sold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..
1

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर
2

500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच
3

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी
4

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Jan 20, 2026 | 06:01 PM
अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

Jan 20, 2026 | 05:52 PM
”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

Jan 20, 2026 | 05:50 PM
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Jan 20, 2026 | 05:43 PM
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM