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EV Sales India: भारतीय EV बाजारात त्सुनामी! मे महिन्यात टाटा आणि महिंद्राने उडवला धूर; कियाच्या विक्रीत तब्बल 751% ची विक्रमी वाढ

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:59 PM IST
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सारांश

EV Sales Growth India : मे २०२६ मध्ये भारतीय ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल) बाजारपेठेत एक मोठी क्रांती झाली. टाटा मोटर्स आणि महिंद्राने तिहेरी अंकी वाढ नोंदवली, तर कियाच्या विक्रीत विक्रमी ७५१% वाढ झाली.

ev sales report may 2026 tata mahindra kia record growth

EV Sales India : भारतीय EV बाजारात त्सुनामी! मे महिन्यात टाटा आणि महिंद्राने उडवला धूर; कियाच्या विक्रीत तब्बल ७५१% ची विक्रमी वाढ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • टाटा मोटर्सचा दबदबा कायम
  • महिंद्राची मोठी झेप
  • किया इंडियाचा ऐतिहासिक रेकॉर्ड

EV Sales Report India May 2026 : भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या एक फार मोठा आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी लोक ज्या इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे (EVs) केवळ एक ‘पर्याय’ म्हणून पाहत होते, त्याच गाड्या आता भारतीय ग्राहकांची पहिली पसंती बनू लागल्या आहेत. मे २०२६ चे नुकतेच समोर आलेले विक्रीचे आकडे (EV Sales Report) या गोष्टीची साक्ष देतात. गेल्या महिन्यात देशातील इलेक्ट्रिक कार बाजारपेठेत अक्षरशः त्सुनामी आली आहे. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि किया सारख्या दिग्गज वाहन कंपन्यांनी केवळ आपली विक्री वाढवली नाही, तर संपूर्ण ईव्ही सेगमेंटला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. बाजारातील जाणकारांच्या मते, कंपन्यांनी लाँच केलेले नवनवीन मॉडेल्स, परवडणाऱ्या किमती आणि देशभरात वेगाने सुधारत असलेले चार्जिंग नेटवर्क यांमुळे ग्राहक आता पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्या सोडून इलेक्ट्रिक कारकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत.

टाटा मोटर्स: ईव्ही मार्केटचा अनभिषिक्त राजा!

भारतातील इलेक्ट्रिक कार क्रांतीची सुरुवात करणाऱ्या टाटा मोटर्सने मे २०२६ मध्येही आपले अव्वल स्थान अत्यंत दिमाखात राखले आहे. कंपनीने गेल्या महिन्यात तब्बल १०,३४० इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री करून एक नवा मैलाचा दगड पार केला आहे. विशेष म्हणजे, मे २०२५ मध्ये टाटाने ५,०८३ ईव्ही विकल्या होत्या, म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात कंपनीच्या विक्रीत १०३.४% ची तिहेरी अंकी वाढ झाली आहे. टाटाच्या या यशाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांचा विस्तृत पोर्टफोलिओ होय. मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमध्ये बसणारी टियागो ईव्ही (Tiago EV – किंमत ₹६.९९ लाखांपासून सुरू) आणि पंच ईव्हीपासून ते अगदी प्रीमियम लुक देणारी हॅरियर ईव्ही (Harrier EV – किंमत ₹२१.४९ लाखांपर्यंत) अशा सर्व प्रकारच्या गाड्या टाटाकडे उपलब्ध आहेत. यामुळे प्रत्येक बजेटमधील ग्राहक टाटाच्या शोरूमकडे आकर्षित होत आहे.

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महिंद्राची दमदार कामगिरी; ‘एसयूव्ही’ प्रेमींचा ईव्हीकडे कल

दुसरीकडे, आपल्या दमदार एसयूव्ही गाड्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने देखील ईव्ही सेगमेंटमध्ये आपली पकड कमालीची मजबूत केली आहे. मे २०२६ मध्ये महिंद्राने ६,२१० इलेक्ट्रिक गाड्यांची विक्री केली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा आकडा २,८९१ होता. म्हणजेच महिंद्राने ११४.८% ची वार्षिक वाढ नोंदवून सर्वांना थक्क केले आहे. महिंद्राच्या ‘XUV 3XO EV’ (सुरुवातीची किंमत ₹१३.८९ लाख) आणि ‘XUV400 EV’ या गाड्यांना ग्राहकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या गाड्यांचा दमदार परफॉर्मन्स, आकर्षक डिझाईन आणि उत्तम रेंज यामुळे एसयूव्ही प्रेमी आता इलेक्ट्रिक प्रकाराकडे मोठ्या आनंदाने शिफ्ट होत आहेत.

credit – social media and Twitter

किया इंडियाचा चमत्कार; ‘कॅरेन्स क्लॅव्हिस’ने नशीब पालटले!

मे २०२६ च्या या संपूर्ण अहवालात सर्वात जास्त धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे ती किया इंडिया (Kia India) कंपनीने. एकूण ३४९ गाड्यांच्या विक्रीसह किया जरी या यादीत नवव्या क्रमांकावर असली, तरी त्यांच्या विक्रीत झालेली वाढ थक्क करणारी आहे. कियाने वार्षिक पातळीवर तब्बल ७५१.२२% ची अफाट वाढ नोंदवली आहे. कियाच्या या ऐतिहासिक यशाचे संपूर्ण श्रेय त्यांच्या नुकत्याच लाँच झालेल्या ७-सीटर फॅमिली कारला म्हणजेच ‘कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही’ला (Carens Clavis EV) जाते. ₹१८ लाख ते ₹२५ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी मोठ्या भारतीय कुटुंबांच्या गरजा अगदी चपखलपणे पूर्ण करत आहे. एकाच वेळी जास्त प्रवासी क्षमता आणि इलेक्ट्रिकचा किफायतशीर खर्च यामुळे या गाडीची मागणी बाजारात प्रचंड वाढली आहे.

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प्रमुख कंपन्यांच्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार आणि त्यांच्या एक्स-शोरूम किमती:

भारतीय बाजारपेठेत सध्या विविध बजेट आणि फीचर्सनुसार अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकांच्या सोयीसाठी प्रमुख कंपन्यांच्या गाड्यांचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:

  • टाटा मोटर्स (Tata Motors):
    • टियागो ईव्ही (Tiago EV): ₹६.९९ लाख – ₹९.९९ लाख
    • पंच ईव्ही (Punch EV): ₹९.६९ लाख – ₹१२.५९ लाख
    • नेक्सॉन ईव्ही (Nexon EV): ₹१२.४९ लाख – ₹१७.४९ लाख
  • महिंद्रा (Mahindra & Mahindra):
    • एक्सयूव्ही ४०० ईव्ही (XUV 400 EV): ₹१५.४९ लाख – ₹१७.६९ लाख
    • बीई ६ (BE 6): ₹१८.९० लाख – ₹२८.४९ लाख
    • एक्सईव्ही ९एस (XEV 9S): ₹१९.९५ लाख – ₹२९.४५ लाख
  • किया इंडिया (Kia India):
    • कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही (Carens Clavis EV): ₹१८ लाख – ₹२५ लाख
    • किया ईव्ही६ (Kia EV6): ₹६base.९७ लाख
    • किया ईव्ही९ (Kia EV9): ₹१.३ कोटी

एकंदरीत पाहता, मे २०२६ चा हा विक्री अहवाल हे स्पष्ट संकेत देतोय की, भारतीय वाहन बाजाराचे भविष्य आता पूर्णपणे ‘इलेक्ट्रिक’ झाले आहे. येत्या काळात नवनवीन चार्जिंग स्टेशन्स सुरू झाल्यावर या विक्रीत आणखी मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.

Web Title: Ev sales report may 2026 tata mahindra kia record growth

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:59 PM

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