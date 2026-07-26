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IND vs ZIM 3rd T20 Live: वैभव सूर्यवंशीची तुफानी खेळी; भारताचा दमदार डाव, झिम्बाब्वेसमोर 193 धावांचे लक्ष्य

Updated On: Jul 26, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

IND vs ZIM 3rd T20 Live First Innings: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात तिसरा टी- २० सामना खेळला जाकत आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करत झिम्बाब्वेसमोर १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीची तुफानी खेळी
  • भारतासाठी वैभवचे हे दुसरे टी२० अर्धशतक
  • झिम्बाब्वेसमोर 193 धावांचे लक्ष्य
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तिसरा आणि शेवटचा टी- २० सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे सुरु आहे. तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात दोन मोठे बदल करण्यात आले होते. शिवम दुबे आणि प्रिन्स यादव यांच्या जागी सूर्यांश शेडगे आणि अशोक शर्मा यांचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश करण्यात आला. वैभव सूर्यवंशीने तुफानी फलंदाजी करत ४९ चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि चार षटकारांसह ८१ धावा केल्या. तर,ईशानने चार चौकारांसह २६ चेंडूंमध्ये २९ धावा केल्या. प्रथम फलंदाजी करत भारताने २० षटकांत पाच विकेट्स गमावून १९२ धावा केल्या आणि झिम्बाब्वेसमोर विजयासाठी १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

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वैभवच्या शानदार खेळीमुळे टीम इंडिया मजबूत स्थितीत

सलामीसाठी आलेल्या अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशीकडून मोठ्या भागिदारीची अपेक्षा होती. मात्र, अभिषेक केवळ २ धावांवर असताना ब्लेसिंग मुझारबानीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. दुसऱ्या टोकावर मात्र, वैभवने मैदानावर दमदार फलंदाजी करत ३१ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ४९ चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि चार षटकारांच्या मदतीने ८१ धावा केल्या. वैभव आज शतकी खेळी करेल असे वाटत असतानाच माधेवेरेने वैभवला बाद केले. भारतासाठी वैभवचे हे दुसरे टी२० अर्धशतक होते. त्याचे पहिले अर्धशतक झिम्बाब्वेविरुद्ध आले होते.

वैभव व्यतिरिक्त इतर कोणताही फलंदाज मोठी खेळी करू शकला नाही. ईशानने चार चौकारांसह २६ चेंडूंमध्ये २९ धावा केल्या पण सिकंदर रझाने त्याला पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. वैभव आणि इशानने दुसऱ्या विकेटसाठी ७५ धावा जोडल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने १८ चेंडूंमध्ये दोन चौकारांच्या मदतीने २७ धावा केल्या ब्रॅड इव्हान्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. रिंकू सिंगने २५ धावांचे योगदान दिले. दरम्यान, तिलक वर्मा ११ धावा करून नाबाद राहिला. झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्सने दोन विकेट्स घेतले, तर सिकंदर रझा, ब्लेसिंग मुझारबानी आणि वेस्ली माधेवेरे यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.

दोन्ही संघांचे प्लेइंग ११

भारत : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, रवी बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकूर, मयंक यादव.

झिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, बेन कुरन, डायन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली मधवेरे (विकेटकीपर), तडवनाशे मारुमणी, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.

IND vs ZIM 3rd T20 Live: टीम इंडियाची क्लीन स्वीपची तयारी! भारताने जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय, संघात दोन मोठे बदल

Web Title: Ind vs zim 3rd t20 live vaibhav suryavanshi 81 india set 193 target

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Published On: Jul 26, 2026 | 06:08 PM

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