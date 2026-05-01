बॅरियर-फ्री टोल यंत्रणा ही मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या सिस्टीममध्ये टोल नाक्यावर कोणतेही अडथळे (Barier) नसतात. जेव्हा एखादे वाहन टोलच्या खाली लावलेल्या स्कॅनरमधून जाते, तेव्हा कोणतीही मानवी मदत न घेता टोलची रक्कम स्वयंचलितपणे कापली जाते. यामुळे हायवेवरील प्रवासाचा वेग कायम राखण्यास मदत होते.
या हाय-टेक प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक कॅमेरे आणि सेन्सर्सचा वापर करण्यात आला आहे:
बॅरियर-फ्री टोलवर वाहनांच्या आकारानुसार टोल आकारला जातो:
१. कार, जीप आणि वॅन: लहान वाहनांसाठी साधारणपणे १०० ते १५० रुपयांपर्यंत टोल आकारला जातो.
२. बस आणि ट्रक: मध्यम आणि जड वाहनांसाठी ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क असते.
३. मल्टी-एक्सल वाहने: मोठ्या कंटेनर ट्रक्ससाठी (चाकांच्या संख्येनुसार) ६०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान टोल आकारला जाऊ शकतो.
भारत सरकारचे लक्ष्य आहे की, २०२६ च्या अखेरीस देशभरातील १००० हून अधिक टोल प्लाझा या नवीन बॅरियर-फ्री सिस्टीममध्ये रूपांतरित केले जातील. यामुळे संपूर्ण देशातील टोल वसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि वेगवान होणार आहे.
