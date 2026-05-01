Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Barrier-Free Toll: टोलच्या रांगेतून कायमची मुक्ती! देशातील पहिला ‘बॅरियर-लेस’ टोल नाका सुरू; जाणून घ्या कशी असेल नवी यंत्रणा

Barrier-Free Toll News: देशातील पहिला बॅरियर-फ्री टोल नाका सूरतजवळ सुरू झाला आहे. ANPR तंत्रज्ञानामुळे आता टोलवर न थांबता प्रवास करता येणार आहे. जाणून घ्या नवे दर आणि फायदे.

Updated On: May 01, 2026 | 05:57 PM
टोलच्या रांगेतून कायमची मुक्ती! देशातील पहिला 'बॅरियर-लेस' टोल नाका सुरू (Photo Credit- X)

टोलच्या रांगेतून कायमची मुक्ती! देशातील पहिला 'बॅरियर-लेस' टोल नाका सुरू (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • टोलच्या रांगेतून कायमची मुक्ती!
  • देशातील पहिला ‘बॅरियर-लेस’ टोल नाका सुरू
  • जाणून घ्या कशी असेल नवी यंत्रणा
Barrier-Free Toll Plaza News: भारतातील महामार्ग प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Goverment) एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर (NH48) सूरतजवळ देशातील पहिल्या ‘बॅरियर-फ्री’ (Barrier-free) टोल प्लाझाची यशस्वी सुरुवात करण्यात आली आहे. या नवीन सुविधेमुळे आता वाहनचालकांना टोल भरण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची किंवा गाडी थांबवण्याची गरज भासणार नाही.

काय आहे ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) तंत्रज्ञान?

बॅरियर-फ्री टोल यंत्रणा ही मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या सिस्टीममध्ये टोल नाक्यावर कोणतेही अडथळे (Barier) नसतात. जेव्हा एखादे वाहन टोलच्या खाली लावलेल्या स्कॅनरमधून जाते, तेव्हा कोणतीही मानवी मदत न घेता टोलची रक्कम स्वयंचलितपणे कापली जाते. यामुळे हायवेवरील प्रवासाचा वेग कायम राखण्यास मदत होते.

यंत्रणा कशी काम करते?

या हाय-टेक प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक कॅमेरे आणि सेन्सर्सचा वापर करण्यात आला आहे:

  • ANPR तंत्रज्ञान: ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट वाचतात.
  • FASTag एकत्रीकरण: फास्टॅगच्या माध्यमातून वाहनाची माहिती गोळा केली जाते.
  • थेट कपात: कॅमेरा आणि फास्टॅगच्या आधारे टोलची रक्कम थेट वाहनधारकाच्या बँक खात्यातून वजा केली जाते.

Hyundai चे बाजारात तुफान! एप्रिलमध्ये तब्बल 12000 पेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री, Creta-Verna ला सोडले मागे

वाहनांनुसार टोलचे अंदाजित दर

बॅरियर-फ्री टोलवर वाहनांच्या आकारानुसार टोल आकारला जातो:

१. कार, जीप आणि वॅन: लहान वाहनांसाठी साधारणपणे १०० ते १५० रुपयांपर्यंत टोल आकारला जातो.

२. बस आणि ट्रक: मध्यम आणि जड वाहनांसाठी ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क असते.

३. मल्टी-एक्सल वाहने: मोठ्या कंटेनर ट्रक्ससाठी (चाकांच्या संख्येनुसार) ६०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान टोल आकारला जाऊ शकतो.

प्रवाशांना मिळणारे मोठे फायदे

  • वेळेची बचत: टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नसल्याने प्रवासाचा वेळ वाचेल.
  • इंधन बचत: वारंवार गाडी चालू-बंद करावी लागत नसल्याने इंधनाचा वापर कमी होईल.
  • वाहतूक कोंडीवर उपाय: टोल नाक्यांवर लागणाऱ्या किलोमीटर लांब रांगा आता इतिहास जमा होतील.
  • व्यापाराला गती: मालवाहू ट्रकचा वेग वाढल्याने लॉजिस्टिक क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

२०२६ पर्यंतचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

भारत सरकारचे लक्ष्य आहे की, २०२६ च्या अखेरीस देशभरातील १००० हून अधिक टोल प्लाझा या नवीन बॅरियर-फ्री सिस्टीममध्ये रूपांतरित केले जातील. यामुळे संपूर्ण देशातील टोल वसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि वेगवान होणार आहे.

Force Motors ची दमदार कामगिरी; महसूल ९,१६७ कोटींवर, नफ्यात ५१% वाढ

Web Title: India first barrier free toll plaza starts mumbai delhi highway marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित
1

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
2

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?
3

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
4

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM