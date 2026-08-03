सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Nitesh Tiwari Ramayan Star Cast Education Qualification Ranbir Sai Pallavi Yash

Ramayan Star Cast Education: कोट्यवधींच्या बजेट असलेल्या ‘रामायण’मधील कलाकार किती शिकलेत? जाणून घ्या

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:34 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ramayan Star Cast Education: नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' चित्रपटातील रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश आणि इतर कलाकारांचे शिक्षण किती झाले आहे? जाणून घ्या सविस्तर.

रामायण

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Ramayan Star Cast Education Qualification: दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेल्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर यातील स्टार कास्ट सतत चर्चेत आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता आणि यश रावण यांच्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. या चित्रपटाचे बजेट सुमारे ४ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामुळे हा चित्रपट भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. चित्रपटाच्या भव्य व्हिज्युअल्ससोबतच प्रेक्षक यातील कलाकारांची शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्यासाठीही उत्सुक आहेत. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात काम करणारे अनेक कलाकार केवळ अभिनयच नव्हे, तर शिक्षणाच्या क्षेत्रातही शानदार रेकॉर्ड ठेवून आहेत.

साई पल्लवीचे शिक्षण काय आहे?

‘रामायण’मध्ये माता सीताची भूमिका साकारणारी साई पल्लवी ही चित्रपट सृष्टीतील सर्वाधिक सुशिक्षित अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिने तामिळनाडूमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जॉर्जियाच्या Tbilisi State Medical University मधून MBBS ची डिग्री मिळवली. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही तिने डॉक्टरी ऐवजी अभिनय आणि डान्सला आपली कारकीर्द म्हणून निवडले.

दुसरीकडे, भगवान रामची भूमिका साकारणाऱ्या रणबीर कपूरने मुंबईच्या Bombay Scottish School मधून शिक्षण घेतले आणि नंतर H.R. College of College and Economics मध्ये प्रवेश घेतला. मात्र, चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्यासाठी त्याने शिक्षण अर्धवट सोडले आणि अमेरिकेतून फिल्ममेकिंग व अभिनयाचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले.

इतर कलाकार किती शिकलेले आहेत?

हनुमानची भूमिका साकारणारे सनी देओल यांनी Sacred Heart Boys High School मधून शालेय शिक्षण आणि Ramniranjan Anandilal Podar College मधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनमध्ये अभिनयाचे प्रशिक्षणही घेतले. चित्रपटात राजा दशरथ बनलेले अरुण गोविल यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आणि अभिनयाच्या क्षेत्रात आपले करिअर घडवले. लारा दत्ताने मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्रामध्ये ग्रॅजुएशन केले आणि नंतर Miss Universe 2000 चा किताब जिंकून आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण केली.

Vinoba Digital App: ‘विनोबा’ अ‍ॅपने बदलला शासकीय शाळांचा चेहरा! विद्यार्थ्यांना कसा होतोय फायदा जाणून घ्या एका क्लिकवर..

यश आणि विवेक ओबेरॉय यांचे शिक्षण काय?

चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारणाऱ्या यशने म्हैसूरच्या Mahajana High School मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. बारावीनंतर त्याने कॉलेजचे शिक्षण सोडले आणि थिएटर व अभिनयाला आपले करिअर बनवले. त्याच्याकडे विद्यापीठाची पदवी नाही, पण थिएटरच्या अनुभवाने त्याला कन्नड चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसरीकडे, विवेक ओबेरॉयने Hyderabad Public School, Mayo College आणि Mithibai College मधून शिक्षण घेतल्यावर अभिनयाशी संबंधित उच्च शिक्षणही प्राप्त केले.

Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

रकुल प्रीत सिंहने कोणती डिग्री घेतली आहे?

‘रामायण’मध्ये शूर्पणखाची भूमिका साकारणाऱ्या रकुल प्रीत सिंहने दिल्लीच्या Army Public School मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या Jesus and Mary College मधून गणितात ग्रॅजुएशन केले. अभ्यासादरम्यानच तिने मॉडेलिंगच्या जगतात पाऊल ठेवले आणि नंतर चित्रपटसृष्टीत यशस्वी करिअर केले. चित्रपटाच्या स्टार कास्टकडे पाहिले तर हे स्पष्ट होते की, अनेक कलाकारांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे, तर काहींनी अगदी लहान वयातच अभिनयाला आपली कारकीर्द म्हणून निवडले आहे. ही माहिती विविध सार्वजनिक प्रोफाइल, मुलाखती आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे.

Web Title: Nitesh tiwari ramayan star cast education qualification ranbir sai pallavi yash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 11:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा
1

MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा

UPSC & SSC Exam Changes: स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत मोठे बदल! परीक्षा प्रणालीतील ‘या’ बदलामुळे गैरप्रकारांना बसणार आळा
2

UPSC & SSC Exam Changes: स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत मोठे बदल! परीक्षा प्रणालीतील ‘या’ बदलामुळे गैरप्रकारांना बसणार आळा

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?
3

Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?

Can AI Replace Teachers: वर्गात रोबोट शिकवणार? ‘सॅली’च्या वादावरून सुरू झाली शिक्षणाच्या भविष्याची नवी चर्चा!
4

Can AI Replace Teachers: वर्गात रोबोट शिकवणार? ‘सॅली’च्या वादावरून सुरू झाली शिक्षणाच्या भविष्याची नवी चर्चा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ramayan Star Cast Education: कोट्यवधींच्या बजेट असलेल्या ‘रामायण’मधील कलाकार किती शिकलेत? जाणून घ्या

Ramayan Star Cast Education: कोट्यवधींच्या बजेट असलेल्या ‘रामायण’मधील कलाकार किती शिकलेत? जाणून घ्या

Aug 03, 2026 | 11:34 AM
Commonwealth Games: 20 वर्षानंतर भारताला मिळणार यजमानपद, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होणार अहमदाबादमध्ये

Commonwealth Games: 20 वर्षानंतर भारताला मिळणार यजमानपद, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होणार अहमदाबादमध्ये

Aug 03, 2026 | 11:32 AM
Bikini Atoll: जिथे अमेरिकेने टाकले 23 अणुबॉम्ब, तिथे 70 वर्षांनंतर उगवले निसर्गाचे वरदान; कॅन्सर करणार समूळ नष्ट?

Bikini Atoll: जिथे अमेरिकेने टाकले 23 अणुबॉम्ब, तिथे 70 वर्षांनंतर उगवले निसर्गाचे वरदान; कॅन्सर करणार समूळ नष्ट?

Aug 03, 2026 | 11:30 AM
Brij Bhushan case: महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष; दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Brij Bhushan case: महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष; दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Aug 03, 2026 | 11:19 AM
3 August History: आज क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

3 August History: आज क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Aug 03, 2026 | 11:05 AM
Tax Devolution To Maharashtra: केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा कर हप्ता जारी, महाराष्ट्राला किती?

Tax Devolution To Maharashtra: केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा कर हप्ता जारी, महाराष्ट्राला किती?

Aug 03, 2026 | 11:04 AM
7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

7000mAh बॅटरी अन् आकर्षक लूक! नव्या Honor स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; किंमत पाहून व्हाल चकित

Aug 03, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा