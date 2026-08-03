Ramayan Star Cast Education: कोट्यवधींच्या बजेट असलेल्या ‘रामायण’मधील कलाकार किती शिकलेत? जाणून घ्या

Ramayan Star Cast Education Qualification: दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेल्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर यातील स्टार कास्ट सतत चर्चेत आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता आणि यश रावण यांच्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. या चित्रपटाचे बजेट सुमारे ४ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामुळे हा चित्रपट भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. चित्रपटाच्या भव्य व्हिज्युअल्ससोबतच प्रेक्षक यातील कलाकारांची शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्यासाठीही उत्सुक आहेत. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात काम करणारे अनेक कलाकार केवळ अभिनयच नव्हे, तर शिक्षणाच्या क्षेत्रातही शानदार रेकॉर्ड ठेवून आहेत.
‘रामायण’मध्ये माता सीताची भूमिका साकारणारी साई पल्लवी ही चित्रपट सृष्टीतील सर्वाधिक सुशिक्षित अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिने तामिळनाडूमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जॉर्जियाच्या Tbilisi State Medical University मधून MBBS ची डिग्री मिळवली. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही तिने डॉक्टरी ऐवजी अभिनय आणि डान्सला आपली कारकीर्द म्हणून निवडले.
दुसरीकडे, भगवान रामची भूमिका साकारणाऱ्या रणबीर कपूरने मुंबईच्या Bombay Scottish School मधून शिक्षण घेतले आणि नंतर H.R. College of College and Economics मध्ये प्रवेश घेतला. मात्र, चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्यासाठी त्याने शिक्षण अर्धवट सोडले आणि अमेरिकेतून फिल्ममेकिंग व अभिनयाचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले.
हनुमानची भूमिका साकारणारे सनी देओल यांनी Sacred Heart Boys High School मधून शालेय शिक्षण आणि Ramniranjan Anandilal Podar College मधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनमध्ये अभिनयाचे प्रशिक्षणही घेतले. चित्रपटात राजा दशरथ बनलेले अरुण गोविल यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आणि अभिनयाच्या क्षेत्रात आपले करिअर घडवले. लारा दत्ताने मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्रामध्ये ग्रॅजुएशन केले आणि नंतर Miss Universe 2000 चा किताब जिंकून आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण केली.
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चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारणाऱ्या यशने म्हैसूरच्या Mahajana High School मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. बारावीनंतर त्याने कॉलेजचे शिक्षण सोडले आणि थिएटर व अभिनयाला आपले करिअर बनवले. त्याच्याकडे विद्यापीठाची पदवी नाही, पण थिएटरच्या अनुभवाने त्याला कन्नड चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसरीकडे, विवेक ओबेरॉयने Hyderabad Public School, Mayo College आणि Mithibai College मधून शिक्षण घेतल्यावर अभिनयाशी संबंधित उच्च शिक्षणही प्राप्त केले.
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‘रामायण’मध्ये शूर्पणखाची भूमिका साकारणाऱ्या रकुल प्रीत सिंहने दिल्लीच्या Army Public School मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या Jesus and Mary College मधून गणितात ग्रॅजुएशन केले. अभ्यासादरम्यानच तिने मॉडेलिंगच्या जगतात पाऊल ठेवले आणि नंतर चित्रपटसृष्टीत यशस्वी करिअर केले. चित्रपटाच्या स्टार कास्टकडे पाहिले तर हे स्पष्ट होते की, अनेक कलाकारांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे, तर काहींनी अगदी लहान वयातच अभिनयाला आपली कारकीर्द म्हणून निवडले आहे. ही माहिती विविध सार्वजनिक प्रोफाइल, मुलाखती आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे.