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टोयोटा ने सादर केली नवी इनोव्हा क्रिस्टा – प्रीमियम स्टायलिंग आणि नवे डिझाइन एलिमेंट्ससह

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:26 PM IST
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सारांश

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय एमपीवी नवी इनोव्हा क्रिस्टा लॉन्च करण्याची घोषणा केली. नव्या बोल्ड डिझाइन एलिमेंट्स आणि अतिरिक्त सोयीसुविधांसह ही गाडी ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.

टोयोटा ने सादर केली नवी इनोव्हा क्रिस्टा – प्रीमियम स्टायलिंग आणि नवे डिझाइन एलिमेंट्ससह
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विस्तार

· नवे बोल्ड आणि पर्पजफुल एक्स्टेरियर: नव्याने डिझाइन केलेले बोल्ड पण सुसंस्कृत रेडिएटर ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट आणि रिअर बंपर गार्निशेस.

· इंटिरियरमध्ये ताजेपणा आणि सोयीसुविधा: नवे ड्युअल‑टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, इन्स्ट्रुमेंट पॅनल, डोअर ट्रिम्स आणि बेझल्समध्ये ग्रेस कॉपर व वुड‑पॅटर्न हायलाइट्ससह अपडेटेड इंटिरियर फिनिशेस. एसी कंट्रोल्स व स्विचेसमध्ये सुधारित डिटेलिंग. सोयीसाठी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि वायरलेस चार्जर.

· नवे अपडेट्स: बोल्ड, एलिगंट पण मस्क्युलर कॅरेक्टर देण्यासाठी डिझाइन केलेले. आराम, प्रॅक्टिकॅलिटी आणि अ‍ॅडॅप्टेबिलिटी यांचा परिपूर्ण संगम, सर्व वयोगटांच्या मोबिलिटी गरजांसाठी.

· वारसा: 21 वर्षांहून अधिक नेतृत्व, विश्वास, गुणवत्ता आणि मन:शांती – Innova ब्रँडचे समानार्थी.

· अनमॅच्ड परफॉर्मन्स आणि स्मूथ ड्रायव्हेबिलिटी: टोयोटाच्या सिद्ध 2.4‑लिटर डिझेल इंजिनसह, जे मॅन्युअल ट्रान्समिशनसोबत जोडलेले आहे, नवी इनोव्हा क्रिस्टा विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव प्रदान करते.

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मुंबई, ५ जून २०२६: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय एमपीवी नवी इनोव्हा क्रिस्टा लॉन्च करण्याची घोषणा केली. नव्या बोल्ड डिझाइन एलिमेंट्स आणि अतिरिक्त सोयीसुविधांसह ही गाडी ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. टोयोटाची “एव्हर बेटर कार्स” फिलॉसफी आणि मजबूत कस्टमर‑फर्स्ट अप्रोच यानुसार, हे नवीन अपग्रेड बदलत्या ग्राहक गरजा लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाखो भारतीय कुटुंबांसाठी विश्वासार्ह मोबिलिटी पार्टनर म्हणून इनोव्हा क्रिस्टाचा वारसा अधिक मजबूत होणार आहे.

दोन दशकांहून अधिक काळाच्या अपराजित आणि अद्वितीय प्रवासातून घडलेली इनोव्हा क्रिस्टा आजही भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय एमपीवी म्हणून ओळखली जाते. विश्वासार्हता, आराम, सुरक्षितता, लक्झरी आणि पॉवर यामुळे ती ग्राहकांची पहिली पसंती ठरली आहे. या मजबूत पायावर आधारित, नवी इनोव्हा क्रिस्टा टोयोटाच्या सतत सुधारणा करण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. निवडक ग्रेड्समध्ये उपलब्ध अतिरिक्त फीचर्ससह, कार्यक्षमतेचे आणि सौंदर्याचे विचारपूर्वक केलेले संयोजन ग्राहकांना अधिक उंचावलेला ड्रायव्हिंग अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.

परिष्कृत एक्स्टेरियर डिझाइन रस्त्यावर अपराजित उपस्थितीसाठी:

आपल्या बोल्ड आणि कॉन्फिडंट स्टान्सला अधिक बळकट करण्यासाठी, नव्या इनोव्हा क्रिस्टामध्ये नव्याने डिझाइन केलेले बोल्ड पण सुसंस्कृत रेडिएटर ग्रिल दिले आहे, ज्यासोबत अपडेटेड फ्रंट बंपर गार्निश जोडलेले आहे. यामुळे फ्रंट प्रोफाइल अधिक एलिगंट आणि अ‍ॅसर्टिव्ह दिसते. रिअरमध्ये, रिफ्रेश्ड बंपर गार्निश एलिमेंट्स गाडीला अधिक व्हिज्युअल सॉलिडिटी देतात आणि तिच्या मस्क्युलर अपीलला बळकटी देतात, तर एमपीवीचा परिचित आणि विश्वासार्ह सिल्हूट कायम ठेवतात. नव्या बदलांमुळे लुकमध्ये ताजेपणा आला असला तरी, इनोव्हा क्रिस्टा रोजच्या ड्रायव्हिंग कंडीशन्समध्ये आपली उपयुक्तता आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स कायम ठेवते.

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डिझाइन अपडेट्स ताजेतवाने आणि आधुनिक लुकसाठी:

नव्या इनोव्हा क्रिस्टामध्ये परिष्कृत प्रीमियम कॅबिन आहे, जे एलिगंट पण टफ कॅरेक्टर दर्शवते. नव्या ड्युअल‑टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्रीसह, इन्स्ट्रुमेंट पॅनल, डोअर ट्रिम्स आणि बेझल्समध्ये ग्रेस कॉपर व वुड‑पॅटर्न हायलाइट्स दिले आहेत, ज्यामुळे इंटिरियरला एकसंध आणि आधुनिक थीम मिळते. कॅबिनमध्ये एसी कंट्रोल्स, स्विचेस आणि रिअर सीट बॅक टेबलमध्ये सुधारित डिटेलिंग दिले आहे, ज्यामुळे व्हिज्युअल डेप्थ आणि क्वालिटीची अनुभूती अधिक चांगली होते. सोयीसुविधा आणि रोजच्या वापरातील उपयुक्तता वाढवण्यासाठी वायरलेस चार्जर आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) सारखी फीचर्स दिली आहेत, ज्यामुळे फंक्शनॅलिटी आणि सुरक्षितता अधिक मजबूत होते.

लॉन्चबद्दल प्रतिक्रिया देताना, सबरी मनोहर, एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस प्रेसिडेंट – सेल्स, सर्व्हिस आणि यूज्ड कार बिझनेस, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर म्हणाले: “1.3 मिलियनहून अधिक इनोव्हा युनिट्सची विक्री करून, इनोव्हा क्रिस्टा ने एमपीवी सेगमेंटमध्ये अपराजित बेंचमार्क्स निर्माण केले आहेत. दोन दशकांच्या वारशातून मिळालेली विश्वासार्हता, आराम आणि मूल्य यामुळे ती ग्राहकांची पहिली पसंती ठरली आहे. नव्या इनोव्हा क्रिस्टा मध्ये सूक्ष्म पण महत्त्वपूर्ण अपडेट्स दिले आहेत, ज्यामुळे ताजेपणा आला आहे, आणि ग्राहकांना सर्वाधिक महत्त्वाचे वाटणारे गुणधर्म कायम ठेवले आहेत. सतत सुधारणा आणि ग्राहक‑केंद्रित इनोव्हेशनच्या मार्गदर्शनाखाली, आम्ही जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी विश्वासार्ह मोबिलिटी देण्यास कटिबद्ध आहोत.”

इनोव्हा क्रिस्टा: अपराजित वारशावर आधारित, रोजच्या आत्मविश्वासासाठी डिझाइन केलेली टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा ने लाखो भारतीय कुटुंबे आणि व्यवसायांसाठी विश्वासार्ह साथीदार म्हणून मजबूत वारसा निर्माण केला आहे. टोयोटाच्या सिद्ध 2.4‑लिटर डिझेल इंजिनसह, जे मॅन्युअल ट्रान्समिशनसोबत जोडलेले आहे, ही एमपीवी दमदार लो‑एंड परफॉर्मन्स, स्मूथ ड्रायव्हिंग आणि लाँग‑डिस्टन्स कम्फर्ट प्रदान करते. यासोबतच ती 15 km/l पर्यंत प्रमाणित मायलेज देते.

आराम, प्रॅक्टिकॅलिटी आणि अ‍ॅडॅप्टेबिलिटीचा परिपूर्ण संगम इनोव्हा क्रिस्टा आराम, उपयुक्तता आणि अ‍ॅडॅप्टेबिलिटी यांचा संपूर्ण समन्वय देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. यात स्पेशस कॅबिन आहे ज्यामध्ये फ्लेक्सिबल सीटिंग, सर्व रांगेत कार्यक्षम एअर‑कंडिशनिंग आणि लांब प्रवासासाठी पुरेसे हेडरूम व लेगरूम दिले आहे. इंटिरियरमध्ये प्रीमियम फिनिशेस आणि फंक्शनल डिझाइनचा संगम आहे. टेक्नॉलॉजी आणि सोयीसुविधांसाठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसह आणि स्टीयरिंग‑माउंटेड कंट्रोल्स दिले आहेत, ज्यामुळे वापरणे सोपे राहते आणि फंक्शनॅलिटी वाढते. सुरक्षिततेसाठी इनोव्हा क्रिस्टा अ‍ॅडव्हान्स्ड सेफ्टी टेक्नॉलॉजीज ने सुसज्ज आहे सात एअरबॅग्स, अँटी‑लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), व्हेईकल स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्युशन आणि ब्रेक असिस्ट. यामुळे कुटुंबीय आणि प्रोफेशनल वापरासाठी पूर्ण मन:शांती मिळते.

ऑसम ओनरशिप एक्सपीरियन्स: टोयोटाच्या व्यापक ओनरशिप ऑफरिंग्समुळे इनोव्हा क्रिस्टा ला मजबूत पाठबळ मिळते. यात फ्लेक्सिबल फाइनान्स स्कीम्स (7 वर्षांपर्यंत), लो‑EMI प्लॅन्स आणि टोयोटा स्मार्ट फाइनान्स (बॅलून फाइनान्स) उपलब्ध आहेत. यासोबत एक्सप्रेस मेंटेनन्स सर्व्हिस, 24×7 रोडसाइड असिस्टन्स आणि 3 वर्षे/1,00,000 किमीची स्टँडर्ड वॉरंटी दिली आहे, जी 5 वर्षे/2,20,000 किमीपर्यंत वाढवता येते. या सर्व सुविधांमुळे ग्राहकांना दीर्घकालीन मूल्य आणि विश्वासार्ह ओनरशिप अनुभव मिळतो.

टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा प्लॅटिनम व्हाइट पर्ल, सुपर व्हाइट, सिल्व्हर मेटॅलिक, अॅटिट्यूड ब्लॅक मायका आणि अवंत गार्ड ब्राँझ मेटॅलिक या रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. ही गाडी आकर्षक सुरुवातीच्या किंमतीसह अपवादात्मक मूल्य प्रदान करते:

व्हेरिएंट्स

एक्स शोरूम किंमत INR

7S

8S

GX / GX Fleet

Rs. 1,972,000

Rs. 1,977,000

GX+

Rs. 2,115,000

Rs. 2,120,000

VX

Rs. 2,493,000

Rs. 2,498,000

ZX

Rs. 2,663,000

 

ग्राहक आपल्या जवळच्या टोयोटा डीलरशिपला भेट देऊ शकतात किंवा ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात https://www.toyotabharat.com/#

Web Title: New innova crysta launched by toyota auto sector

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:26 PM

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