Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

१९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान (Kargil) भारतीय लष्कराने आणि हवाई दलाने दाखवलेले शौर्य इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णअक्षरांनी कोरले गेले आहे. परंतु, युद्धाच्या २७ वर्षांनंतर आता असा एक गुप्त अध्याय समोर आला आहे, जो रणांगणावर नव्हे तर एअरबेसवरील हँगर्स, वर्कशॉप्स आणि आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्सच्या माध्यमातून घडला होता. युद्धाच्या काळात इस्रायलने भारताला दिलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या लष्करी मदतीबद्दल दोन माजी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी प्रथमच सविस्तर माहिती उघड केली आहे. या गुप्त मोहिमेने भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) मिराज-२००० विमानांची ताकद अनेक पटींनी वाढवून युद्धाचा रोख पूर्णपणे भारताच्या बाजूने वळवला होता.
एनडीटीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, राफेल ॲडव्हान्स्ड डिफेन्स सिस्टीम्सचे माजी नागरी कार्यक्रम व्यवस्थापक ‘अमी’ आणि इस्रायली हवाई दलाचे अनुभवी लढाऊ वैमानिक ‘श्लोमो’ यांनी या घटनेचा खुलासा केला आहे. युद्धाच्या काही वर्षे आधी १९९६ मध्ये सुरू झालेला एक सामान्य व्यावसायिक करार, १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान अचानक एका अत्यंत गंभीर आणि तातडीच्या मोहिमेत कसा बदलला, याची ही चित्तथरारक कथा आहे.
नोव्हेंबर १९९६ मध्ये भारत आणि इस्रायलच्या राफेल कंपनीदरम्यान भारतीय मिराज-२००० विमानांवर ‘लिटनिंग टार्गेटिंग पॉड’ (Litening Targeting Pod) बसवण्याचा करार झाला होता. परंतु, मे १९९९ मध्ये जेव्हा कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने आणि घुसखोरांनी उंचावरील बर्फाच्छादित टेकड्यांवर ताबा मिळवला, तेव्हा भारतीय हवाई दलाला अत्यंत अचूक मारा करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची तातडीने गरज भासली.
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याच काळात, तेल अवीवमध्ये तैनात असलेले भारताचे तत्कालीन संरक्षण सहचारी (Defence Attache) ग्रुप कॅप्टन एन. ए. के. ब्राऊन (जे पुढे जाऊन भारतीय हवाई दल प्रमुख झाले) यांनी इस्रायलमध्ये एका शुक्रवारी रात्री आपत्कालीन फोन केला. इस्रायलमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळपासून ज्यूंचा धार्मिक ‘शब्बात’ (विश्रांतीचा दिवस) सुरू होतो, ज्या काळात तेथे सर्व कामे ठप्प असतात. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून इस्रायली अभियंते आणि तज्ज्ञांनी रात्रभरात चाचणी उपकरणे व टूलबॉक्सेस तयार केले आणि रविवारी सकाळीच भारताकडे उड्डाण केले.
भारतातील एअरबेसवर पोहोचल्यानंतर परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त गंभीर असल्याचे या पथकाच्या लक्षात आले. इस्रायली अभियंते आणि भारतीय हवाई दलाच्या तज्ज्ञांनी (ASTE) स्वतःचे घरदार विसरून रात्रंदिवस एकाच ध्येयाने काम केले. केवळ १२ दिवसांच्या विक्रमी वेळेत त्यांनी मिराज-२००० विमानांवर इस्रायली ‘लिटनिंग पॉड्स’ आणि लेझर मार्गदर्शित बॉम्ब यशस्वीरीत्या तैनात केले.
२४ जून १९९९ रोजी Wing Commander (नंतर Air Marshal) रघुनाथ नाम्बियार यांनी मिराज विमानातील लेझर बीमच्या साहाय्याने टायगर हिलवरील पाकिस्तानी सैन्याच्या मुख्य तळावर अचूक बॉम्बफेक केली. १८,००० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या शत्रूच्या बंकर्सचा क्षणार्धात धुव्वा उडाला. या अचूक हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर पार हादरून गेले आणि भारतीय सैन्याला कारगिलवर विजय मिळवणे सोपे झाले.
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१९९८ च्या पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिका आणि अनेक पाश्चात्य देशांनी भारतावर कठोर लष्करी व आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांमुळे भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा मिळणे कठीण झाले होते. मात्र, अशा बिकट प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दबाव झुगारून इस्रायल भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. इस्रायलने केवळ लिटनिंग पॉड्सच नव्हे, तर हेरॉन आणि सर्चर यूएव्ही (ड्रोन), मॉर्टर्स आणि तोफांसाठी लागणारा दारूगोळा वेळेवर पुरवला. या ऐतिहासिक सहकार्यामुळे भारत आणि इस्रायलमधील मैत्रीचे एक नवे आणि अविभाज्य पर्व सुरू झाले.