सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kargil War Israel Help: कारगिल युद्धादरम्यान, इस्रायली अधिकाऱ्यांचे एक पथक अत्यावश्यक लष्करी सामग्री घेऊन भारतात आले आणि त्यांनी भारतीय हवाई दलाच्या मिराज विमानांना अचूक मारा करणारी शस्त्रे बसवली.

kargil war israel secret help mirage 2000 upgrade litening pods marathi news

Kargil: कारगिल युद्धादरम्यान इस्रायलने मिराजला महासत्ता बनवले होते, ज्यामुळे २७ वर्षांनंतर विजय जाहीर झाला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २७ वर्षांनंतर उघड झाला गुप्त इतिहास
  • शुक्रवारी रात्रीचा तो एक आपत्कालीन फोन कॉल
  • टायगर हिलवर अचूक प्रहार.

१९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान (Kargil) भारतीय लष्कराने आणि हवाई दलाने दाखवलेले शौर्य इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णअक्षरांनी कोरले गेले आहे. परंतु, युद्धाच्या २७ वर्षांनंतर आता असा एक गुप्त अध्याय समोर आला आहे, जो रणांगणावर नव्हे तर एअरबेसवरील हँगर्स, वर्कशॉप्स आणि आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्सच्या माध्यमातून घडला होता. युद्धाच्या काळात इस्रायलने भारताला दिलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या लष्करी मदतीबद्दल दोन माजी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी प्रथमच सविस्तर माहिती उघड केली आहे. या गुप्त मोहिमेने भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) मिराज-२००० विमानांची ताकद अनेक पटींनी वाढवून युद्धाचा रोख पूर्णपणे भारताच्या बाजूने वळवला होता.

एनडीटीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, राफेल ॲडव्हान्स्ड डिफेन्स सिस्टीम्सचे माजी नागरी कार्यक्रम व्यवस्थापक ‘अमी’ आणि इस्रायली हवाई दलाचे अनुभवी लढाऊ वैमानिक ‘श्लोमो’ यांनी या घटनेचा खुलासा केला आहे. युद्धाच्या काही वर्षे आधी १९९६ मध्ये सुरू झालेला एक सामान्य व्यावसायिक करार, १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान अचानक एका अत्यंत गंभीर आणि तातडीच्या मोहिमेत कसा बदलला, याची ही चित्तथरारक कथा आहे.

शुक्रवारी रात्री आलेला तो एक फोन आणि इस्रायली पथकाची धाव

नोव्हेंबर १९९६ मध्ये भारत आणि इस्रायलच्या राफेल कंपनीदरम्यान भारतीय मिराज-२००० विमानांवर ‘लिटनिंग टार्गेटिंग पॉड’ (Litening Targeting Pod) बसवण्याचा करार झाला होता. परंतु, मे १९९९ मध्ये जेव्हा कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने आणि घुसखोरांनी उंचावरील बर्फाच्छादित टेकड्यांवर ताबा मिळवला, तेव्हा भारतीय हवाई दलाला अत्यंत अचूक मारा करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची तातडीने गरज भासली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Terrorism News: पाकिस्तानात ‘इत्तिहाद-उल-मुजाहिदीन’चा थेट TTPला शह; हायटेक ड्रोन अन् आयईडी हल्ल्यांनी पाकिस्तान लष्कर हादरले

याच काळात, तेल अवीवमध्ये तैनात असलेले भारताचे तत्कालीन संरक्षण सहचारी (Defence Attache) ग्रुप कॅप्टन एन. ए. के. ब्राऊन (जे पुढे जाऊन भारतीय हवाई दल प्रमुख झाले) यांनी इस्रायलमध्ये एका शुक्रवारी रात्री आपत्कालीन फोन केला. इस्रायलमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळपासून ज्यूंचा धार्मिक ‘शब्बात’ (विश्रांतीचा दिवस) सुरू होतो, ज्या काळात तेथे सर्व कामे ठप्प असतात. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून इस्रायली अभियंते आणि तज्ज्ञांनी रात्रभरात चाचणी उपकरणे व टूलबॉक्सेस तयार केले आणि रविवारी सकाळीच भारताकडे उड्डाण केले.

रात्रंदिवस काम आणि टायगर हिलवरील तो ऐतिहासिक प्रहार

भारतातील एअरबेसवर पोहोचल्यानंतर परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त गंभीर असल्याचे या पथकाच्या लक्षात आले. इस्रायली अभियंते आणि भारतीय हवाई दलाच्या तज्ज्ञांनी (ASTE) स्वतःचे घरदार विसरून रात्रंदिवस एकाच ध्येयाने काम केले. केवळ १२ दिवसांच्या विक्रमी वेळेत त्यांनी मिराज-२००० विमानांवर इस्रायली ‘लिटनिंग पॉड्स’ आणि लेझर मार्गदर्शित बॉम्ब यशस्वीरीत्या तैनात केले.

२४ जून १९९९ रोजी Wing Commander (नंतर Air Marshal) रघुनाथ नाम्बियार यांनी मिराज विमानातील लेझर बीमच्या साहाय्याने टायगर हिलवरील पाकिस्तानी सैन्याच्या मुख्य तळावर अचूक बॉम्बफेक केली. १८,००० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या शत्रूच्या बंकर्सचा क्षणार्धात धुव्वा उडाला. या अचूक हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर पार हादरून गेले आणि भारतीय सैन्याला कारगिलवर विजय मिळवणे सोपे झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून इस्रायलची भारताला साथ

१९९८ च्या पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिका आणि अनेक पाश्चात्य देशांनी भारतावर कठोर लष्करी व आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांमुळे भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा मिळणे कठीण झाले होते. मात्र, अशा बिकट प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दबाव झुगारून इस्रायल भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. इस्रायलने केवळ लिटनिंग पॉड्सच नव्हे, तर हेरॉन आणि सर्चर यूएव्ही (ड्रोन), मॉर्टर्स आणि तोफांसाठी लागणारा दारूगोळा वेळेवर पुरवला. या ऐतिहासिक सहकार्यामुळे भारत आणि इस्रायलमधील मैत्रीचे एक नवे आणि अविभाज्य पर्व सुरू झाले.

Web Title: Kargil war israel secret help mirage 2000 upgrade litening pods marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 05:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia Economy: पुतीन सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! 25 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाने विकले 44 टन सोने, आता हिऱ्यांचा लिलाव
1

Russia Economy: पुतीन सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! 25 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाने विकले 44 टन सोने, आता हिऱ्यांचा लिलाव

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप
2

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Us-Iran युद्धविरामानंतर सोन्याच्या दरात मोठा बदल; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह यांचे महत्वपूर्ण विश्लेषण
3

Us-Iran युद्धविरामानंतर सोन्याच्या दरात मोठा बदल; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह यांचे महत्वपूर्ण विश्लेषण

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी
4

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा

Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा

Jul 27, 2026 | 05:10 PM
Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

Kargil: कारगिल युद्धाच्या 27 वर्षांनंतर मोठा खुलासा; इस्रायलच्या ‘त्या’ गुप्त मदतीमुळे मिराज-2000 ने घडवला होता टायगर हिलवर इतिहास

Jul 27, 2026 | 05:09 PM
वाई तालुक्यात FDAच्या कारवायांचा दिखावा की खरोखरची धडक मोहीम? जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह!

वाई तालुक्यात FDAच्या कारवायांचा दिखावा की खरोखरची धडक मोहीम? जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह!

Jul 27, 2026 | 05:09 PM
DRDO Recruitment: डीआरडीओमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! थेट मुलाखतीद्वारे होणार भरती; असा करा अर्ज…

DRDO Recruitment: डीआरडीओमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! थेट मुलाखतीद्वारे होणार भरती; असा करा अर्ज…

Jul 27, 2026 | 05:05 PM
E-Toilet आहे की मृत्यूचा सापळा? माथेरानमध्ये पुन्हा ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकला; ३८.७० लाखांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

E-Toilet आहे की मृत्यूचा सापळा? माथेरानमध्ये पुन्हा ई-टॉयलेटमध्ये पर्यटक अडकला; ३८.७० लाखांच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

Jul 27, 2026 | 05:05 PM
Viral Video: जनरल डब्यात सीटवरून राडा! एकामेकींच्या जिंझ्या धरत केली फ्री स्टाईल हाणामारी; Video Viral

Viral Video: जनरल डब्यात सीटवरून राडा! एकामेकींच्या जिंझ्या धरत केली फ्री स्टाईल हाणामारी; Video Viral

Jul 27, 2026 | 05:00 PM
Latest News :पद सोडल्यानंतर बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष शहाबुद्दीन भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात

Latest News :पद सोडल्यानंतर बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष शहाबुद्दीन भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात

Jul 27, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा