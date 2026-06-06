Plug in Hybrid Vehicles India 2026 : भारतात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) क्रेझ वेगाने वाढत असली, तरी सर्वसामान्यांच्या मनात अजूनही अनेक शंका आहेत. “गाडीची बॅटरी रस्त्यात संपली तर काय?”, “लांबच्या प्रवासात चार्जिंग स्टेशन सापडेल का?” या आणि अशा अनेक प्रश्नांमुळे ग्राहक आजही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करताना विचार करत आहेत. या सर्व आव्हानांच्या दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे, जे देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला एक नवीन दिशा देऊ शकते. ‘सीआयआय बिझनेस समिट २०२६’ (CII Business Summit 2026) मध्ये बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, प्लग-इन हायब्रीड वाहने (PHEVs) ही भारताच्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या प्रवासातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हायब्रीड तंत्रज्ञान समजून घेणे अतिशय सोपे आहे. प्लग-इन हायब्रीड कार म्हणजे अशा गाड्या, ज्यामध्ये एक पारंपारिक पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिन तर असतेच, पण सोबतीला एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर आणि मोठी बॅटरी देखील दिलेली असते. या गाड्यांना तुम्ही घरात किंवा चार्जिंग स्टेशनवर प्लग लावून चार्ज करू शकता. विशेष म्हणजे, शहरात रोजच्या प्रवासासाठी ही गाडी केवळ बॅटरीच्या जीवावर (Pure EV Mode) चालवता येते आणि जेव्हा बॅटरी संपते, तेव्हा गाडीचे पेट्रोल इंजिन आपोआप सुरू होते. यामुळे प्रवासादरम्यान गाडी कुठेही अडकून पडण्याची भीती नसते. ऑटो तज्ज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान पारंपारिक इंधन गाड्या आणि भविष्यातील पूर्ण ईव्ही कार यांच्यातील एक उत्तम सुवर्णमध्य आहे.
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केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी भारतीय ग्राहकांच्या मानसिकतेचा आणि प्रवासाचा एक अतिशय अचूक अभ्यास या परिषदेत मांडला. त्यांनी सांगितले की, बहुतांश भारतीयांचा रोजचा प्रवास हा १०० किलोमीटरपेक्षा खूप कमी असतो. अशा परिस्थितीत, जर बाजारात १०० किलोमीटरची शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज देणारी आणि बॅकअपसाठी पेट्रोल इंजिन असणारी हायब्रीड कार उपलब्ध झाली, तर ती ग्राहकांसाठी प्रचंड फायदेशीर ठरेल. यामुळे शहरात चालताना पेट्रोलचा एक रुपयाही खर्च होणार नाही आणि लांबच्या प्रवासाला जाताना चार्जिंग स्टेशन शोधण्याची डोकेदुखी उरणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, पूर्ण ईव्ही गाड्यांच्या तुलनेत हायब्रीड गाड्यांमध्ये लहान बॅटरी वापरली जात असल्याने या गाड्यांच्या किमती बजेटमध्ये राहतील आणि भारताला परदेशातून महागडे बॅटरी साहित्य आयात करावे लागणार नाही.
सध्या भारतीय बाजारपेठेकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, अनेक मोठ्या वाहन उत्पादक कंपन्या आता आपले संपूर्ण लक्ष हायब्रीड मॉडेल्स लाँच करण्यावर केंद्रित करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील पायाभूत सुविधांचा (Charging Infrastructure) अभाव. आज मेट्रो शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स दिसत असली, तरी ग्रामीण भागात किंवा महामार्गांवर ही सुविधा पुरेशी नाही. अशा वातावरणात हायब्रीड गाड्या ग्राहकांना सर्वोत्तम मायलेज आणि अथांग रेंजचा आत्मविश्वास देतात. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे भारतासाठी फायदेशीर आहे, कारण यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊन देशाचे अब्जावधी रुपये वाचणार आहेत.
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केंद्र सरकार देशातील हायवे, मेट्रो रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि चार्जिंग नेटवर्कचे जाळे विणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. तथापि, जोपर्यंत संपूर्ण भारतात प्रत्येक कोपऱ्यात चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत हायब्रीड गाड्या हाच भारतीयांसाठी सर्वात व्यवहार्य, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय असणार आहे. हे हाय-टेक तंत्रज्ञान येत्या काही वर्षांत भारताच्या वाहन क्षेत्राचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकणार असून, ईव्हीचा स्वीकार अधिक सुलभ आणि वेगवान करणार आहे, यात शंका नाही.