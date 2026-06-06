Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Plug-in Hybrid Vehicles : अलिकडच्या काळात भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांविषयीची चर्चा तीव्र झाली आहे, परंतु चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि रेंजची चिंता यांसारखी आव्हाने देशात अजूनही दिसून येत आहेत.

plug in hybrid vehicles phev india ev transition piyush goyal cii summit 2026

पेट्रोल, वीज, मायलेजची चिंता नाही, हायब्रीड कार बनतील का भारताचे नवीन ईव्ही मॉडेल? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हायब्रीड ठरणार गेमचेंजर
  • चार्जिंग आणि मायलेजचे टेन्शन खल्लास
  • किंमत आणि बजेटमध्ये होणार बचत

Plug in Hybrid Vehicles India 2026 : भारतात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) क्रेझ वेगाने वाढत असली, तरी सर्वसामान्यांच्या मनात अजूनही अनेक शंका आहेत. “गाडीची बॅटरी रस्त्यात संपली तर काय?”, “लांबच्या प्रवासात चार्जिंग स्टेशन सापडेल का?” या आणि अशा अनेक प्रश्नांमुळे ग्राहक आजही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करताना विचार करत आहेत. या सर्व आव्हानांच्या दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे, जे देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला एक नवीन दिशा देऊ शकते. ‘सीआयआय बिझनेस समिट २०२६’ (CII Business Summit 2026) मध्ये बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, प्लग-इन हायब्रीड वाहने (PHEVs) ही भारताच्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या प्रवासातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत.

नेमके काय आहे हे ‘प्लग-इन हायब्रीड’ (PHEV) तंत्रज्ञान?

सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हायब्रीड तंत्रज्ञान समजून घेणे अतिशय सोपे आहे. प्लग-इन हायब्रीड कार म्हणजे अशा गाड्या, ज्यामध्ये एक पारंपारिक पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिन तर असतेच, पण सोबतीला एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर आणि मोठी बॅटरी देखील दिलेली असते. या गाड्यांना तुम्ही घरात किंवा चार्जिंग स्टेशनवर प्लग लावून चार्ज करू शकता. विशेष म्हणजे, शहरात रोजच्या प्रवासासाठी ही गाडी केवळ बॅटरीच्या जीवावर (Pure EV Mode) चालवता येते आणि जेव्हा बॅटरी संपते, तेव्हा गाडीचे पेट्रोल इंजिन आपोआप सुरू होते. यामुळे प्रवासादरम्यान गाडी कुठेही अडकून पडण्याची भीती नसते. ऑटो तज्ज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान पारंपारिक इंधन गाड्या आणि भविष्यातील पूर्ण ईव्ही कार यांच्यातील एक उत्तम सुवर्णमध्य आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Royal Family: दुबईचे राजघराणे बनले सोन्याचा पिंजरा; का पळून जात आहेत राजकन्या आणि राण्या? सुनेच्या अटकेने खळबळ

भारतीय चालकांसाठी ‘मायलेज’ आणि बजेटचे गणित फिक्स!

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी भारतीय ग्राहकांच्या मानसिकतेचा आणि प्रवासाचा एक अतिशय अचूक अभ्यास या परिषदेत मांडला. त्यांनी सांगितले की, बहुतांश भारतीयांचा रोजचा प्रवास हा १०० किलोमीटरपेक्षा खूप कमी असतो. अशा परिस्थितीत, जर बाजारात १०० किलोमीटरची शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज देणारी आणि बॅकअपसाठी पेट्रोल इंजिन असणारी हायब्रीड कार उपलब्ध झाली, तर ती ग्राहकांसाठी प्रचंड फायदेशीर ठरेल. यामुळे शहरात चालताना पेट्रोलचा एक रुपयाही खर्च होणार नाही आणि लांबच्या प्रवासाला जाताना चार्जिंग स्टेशन शोधण्याची डोकेदुखी उरणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, पूर्ण ईव्ही गाड्यांच्या तुलनेत हायब्रीड गाड्यांमध्ये लहान बॅटरी वापरली जात असल्याने या गाड्यांच्या किमती बजेटमध्ये राहतील आणि भारताला परदेशातून महागडे बॅटरी साहित्य आयात करावे लागणार नाही.

बाजारात हायब्रीड गाड्यांची मागणी अचानक का वाढली?

सध्या भारतीय बाजारपेठेकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, अनेक मोठ्या वाहन उत्पादक कंपन्या आता आपले संपूर्ण लक्ष हायब्रीड मॉडेल्स लाँच करण्यावर केंद्रित करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील पायाभूत सुविधांचा (Charging Infrastructure) अभाव. आज मेट्रो शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स दिसत असली, तरी ग्रामीण भागात किंवा महामार्गांवर ही सुविधा पुरेशी नाही. अशा वातावरणात हायब्रीड गाड्या ग्राहकांना सर्वोत्तम मायलेज आणि अथांग रेंजचा आत्मविश्वास देतात. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे भारतासाठी फायदेशीर आहे, कारण यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊन देशाचे अब्जावधी रुपये वाचणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Iran: ‘इराणी मजबूत, त्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचा अभिमान’ असे म्हणत ट्रम्प यांनी युरेनियम काढता न येण्याचे सांगितले कारण

भारताचे नवीन ‘ईव्ही मॉडेल’ म्हणून हायब्रीडचा उदय?

केंद्र सरकार देशातील हायवे, मेट्रो रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि चार्जिंग नेटवर्कचे जाळे विणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. तथापि, जोपर्यंत संपूर्ण भारतात प्रत्येक कोपऱ्यात चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत हायब्रीड गाड्या हाच भारतीयांसाठी सर्वात व्यवहार्य, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय असणार आहे. हे हाय-टेक तंत्रज्ञान येत्या काही वर्षांत भारताच्या वाहन क्षेत्राचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकणार असून, ईव्हीचा स्वीकार अधिक सुलभ आणि वेगवान करणार आहे, यात शंका नाही.

Web Title: Plug in hybrid vehicles phev india ev transition piyush goyal cii summit 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
1

2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या
2

ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या

Hero Moto Corp : पेट्रोलचे टेन्शन संपले! इथेनॉलवर धावणार तुमची लाडकी स्प्लेंडर; पाहा या’ हीरोच्या नव्या Flex Fuel बाईक्स
3

Hero Moto Corp : पेट्रोलचे टेन्शन संपले! इथेनॉलवर धावणार तुमची लाडकी स्प्लेंडर; पाहा या’ हीरोच्या नव्या Flex Fuel बाईक्स

टाटा मोटर्सकडून ऑल-न्यू इंट्रा व्‍ही४० लाँच; स्‍मॉल कमर्शियल वेईकल्‍स आणि पिकअप श्रेणीतील पर्यायी इंधन नेतृत्वाला अधिक दृढ केले
4

टाटा मोटर्सकडून ऑल-न्यू इंट्रा व्‍ही४० लाँच; स्‍मॉल कमर्शियल वेईकल्‍स आणि पिकअप श्रेणीतील पर्यायी इंधन नेतृत्वाला अधिक दृढ केले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

Jun 06, 2026 | 12:59 PM
Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

Jun 06, 2026 | 12:51 PM
SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

Jun 06, 2026 | 12:51 PM
Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

Jun 06, 2026 | 12:45 PM
DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

Jun 06, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें