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कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:35 PM IST
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सारांश

भारतात कार खरेदी करणे आता पूर्वीपेक्षा जास्त सोपे झाले आहे. वाढती उत्पन्न पातळी, ईएमआय योजना आणि बँकांकडून मिळणाऱ्या सुलभ कर्ज सुविधांमुळे अनेक कुटुंबे स्वतःची कार घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करत आहेत. मात्र कार कर्ज घेताना प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि योग्य बँकेची निवड याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे. याबद्दल आज इथे सविस्तरपणे पाहूय

कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?
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विस्तार
  1. कार कर्जासाठी पात्रता
कार कर्जासाठी अर्जदाराचे वय साधारणपणे 21 ते 65 वर्षे असावे. अर्जदार नोकरी करणारा, स्वयंरोजगार असलेला किंवा व्यावसायिक असू शकतो. नियमित उत्पन्न, चांगला क्रेडिट स्कोअर (CIBIL Score) आणि स्थिर रोजगार हे कर्ज मंजुरीसाठी महत्त्वाचे घटक मानले जातात.
  1. आवश्यक कागदपत्रे
कार कर्जासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
  • आधार कार्ड, पॅन कार्ड
  • पत्त्याचा पुरावा
  • पासपोर्ट आकाराचे फोटो
  • मागील 3 ते 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
  • पगार स्लिप किंवा आयकर विवरणपत्र (ITR)
  • वाहनाचे कोटेशन किंवा इनव्हॉईस
  1. कार कर्जाची प्रक्रिया
अर्ज सादर करणे: ग्राहकाने निवडलेल्या बँकेत किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज भरावा.

कागदपत्रांची पडताळणी: बँक अर्जदाराच्या उत्पन्न, क्रेडिट इतिहास आणि कागदपत्रांची तपासणी करते.

कर्ज मंजुरी: पात्रता पूर्ण झाल्यास बँक कर्ज मंजूर करते आणि कर्ज रकमेची माहिती देते.

वाहन खरेदी: मंजूर रक्कम थेट वाहन विक्रेत्याला (Dealer) दिली जाते.

ईएमआय परतफेड: ग्राहक ठराविक कालावधीत मासिक हप्त्यांद्वारे कर्जाची परतफेड करतो.

  1. कार कर्ज घेताना लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
  • व्याजदरांची तुलना करावी.
  • प्रोसेसिंग फी तपासावी.
  • प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क जाणून घ्यावे.
  • ईएमआय आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत ठेवावा.
  • शक्य असल्यास जास्त डाउन पेमेंट करावे, त्यामुळे व्याजाचा भार कमी होतो.
  1. भारतातील उत्तम कार कर्ज देणाऱ्या बँका
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): कमी व्याजदर, जलद मंजुरी आणि विस्तृत शाखा यासाठी प्रसिद्ध.

एचडीएफसी बँक (HDFC Bank): जलद प्रक्रिया, डिजिटल अर्ज सुविधा आणि आकर्षक ईएमआय पर्याय उपलब्ध.

आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank): नवीन आणि वापरलेल्या दोन्ही वाहनांसाठी कर्ज सुविधा देते.

अॅक्सिस बँक (Axis Bank): कमी कागदपत्रे आणि लवचिक परतफेड कालावधी ही वैशिष्ट्ये आहेत.

बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda): स्पर्धात्मक व्याजदर आणि चांगली ग्राहक सेवा उपलब्ध.

  1. महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्याय
महाराष्ट्रात SBI, HDFC, ICICI आणि Axis Bank यांचे मजबूत नेटवर्क आहे. याशिवाय सरस्वत बँक, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि पुणे मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक यांसारख्या सहकारी बँकाही काही ग्राहकांना आकर्षक वाहन कर्ज योजना देतात. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि कोल्हापूरसारख्या शहरांमध्ये या बँकांच्या सेवा सहज उपलब्ध आहेत.

Web Title: Procedure for car loan in india maharashtra aut sector

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:35 PM

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