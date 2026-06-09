कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

कागदपत्रांची पडताळणी: बँक अर्जदाराच्या उत्पन्न, क्रेडिट इतिहास आणि कागदपत्रांची तपासणी करते.
कर्ज मंजुरी: पात्रता पूर्ण झाल्यास बँक कर्ज मंजूर करते आणि कर्ज रकमेची माहिती देते.
वाहन खरेदी: मंजूर रक्कम थेट वाहन विक्रेत्याला (Dealer) दिली जाते.
ईएमआय परतफेड: ग्राहक ठराविक कालावधीत मासिक हप्त्यांद्वारे कर्जाची परतफेड करतो.
एचडीएफसी बँक (HDFC Bank): जलद प्रक्रिया, डिजिटल अर्ज सुविधा आणि आकर्षक ईएमआय पर्याय उपलब्ध.
आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank): नवीन आणि वापरलेल्या दोन्ही वाहनांसाठी कर्ज सुविधा देते.
अॅक्सिस बँक (Axis Bank): कमी कागदपत्रे आणि लवचिक परतफेड कालावधी ही वैशिष्ट्ये आहेत.
बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda): स्पर्धात्मक व्याजदर आणि चांगली ग्राहक सेवा उपलब्ध.