Lock Upp 2: ‘जो त्रास देईल त्यांचं आयुष्य नरकासारखं कर मामी…’ कश्मिरा शाहने दिला Sunita Ahuja ला भक्कम पाठिंबा

काश्मिरा शाहने आपली मामी सुनीता आहुजा यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्स्टाग्रामवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे आणि आशा व्यक्त केली आहे की त्या या कठीण काळातून अधिक खंबीरपणे बाहेर पडतील. काश्मिराची ही पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि लोक तिचे कौतुक करत आहेत.
‘सगळं सहन करावं लागतं..’, Lock Upp 2 मध्ये Sunita Ahujaचा धक्कादायक दावा; गोविंदाच्या कथित अफेअर्सची जोरदार चर्चा
सुनीता आहुजाच्या समर्थनार्थ काय म्हणाली काश्मिरा शाह
View this post on Instagram
काश्मिरा शाहने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर सुनीता आहुजासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले आहे, “मामी, खंबीर राहा. तुम्ही एकट्या नाही आहात. आम्ही सर्व तुमच्यासोबत आहोत. कोणालाही तुम्हाला कमजोर करू देऊ नका. मग ते खरं आयुष्य असो किंवा शोचं जग, तुम्ही जशा आहात तशाच राहा आणि जो कोणी तुम्हाला त्रास देत आहे त्याला सडेतोड उत्तर द्या. वाईट असणं म्हणजे नेमकं काय असतं, हे त्यांना दाखवून द्या. तुमची ‘डेव्हिल्स एंजल’ तुमच्या सुरक्षेसाठी इथे आहे, आणि मी वचन देते की मी कोणालाही तुम्हाला कमी लेखू देणार नाही किंवा रडवू देणार नाही. मला माहीत आहे की तुम्ही त्यांना उत्तर देऊ शकता, पण तुम्हाला घरी जायचं असल्यामुळे तुम्ही गप्प आहात. मी तुम्हाला इतकंच सांगेन की, खंबीर राहा आणि जो कोणी तुम्हाला शोमध्ये त्रास देत आहे त्याचं आयुष्य नरक करून टाका. आम्हा सर्वांचं तुमच्यावर प्रेम खूप प्रेम आहे.”
Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…
जेवण्यास नकार
‘लॉकअप २’ च्या नुकत्याच झालेल्या एका एपिसोडमध्ये सुनीता आहुजा खूप भावुक झाली होती. तिने जेवण्यासही नकार दिला आणि सांगितले की तिला आता या शोमध्ये राहायचे नाही. तिने हे देखील उघड केले की, गोविंदाने तिला पूर्वी ‘लॉकअप’मध्ये जाण्यास मनाई केली होती, पण तिने त्याचे ऐकले नाही आणि आता तिला त्याचा पश्चात्ताप होत आहे. काश्मेरा शाहच्या पोस्टनंतर, सोशल मीडियावर सुनीता आहुजाबद्दलच्या चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. चाहते सतत तिच्या समर्थनार्थ पोस्ट करत आहेत आणि ती लवकरच ती शोमध्ये दमदार पुनरागमन करेल अशी आशा व्यक्त करत आहेत.