  • Now Comes A Bike That Runs On Water It Can Reach A Speed Of 310 Kmh In Just 5 Seconds

आता आली वाफेवर धावणारी बाईक; 5 सेकंदात मिळेल 310 KM चा स्पीड

बाईकचे सर्वात आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा वेग. ती केवळ ५ सेकंदात अंदाजे ३१० किमी प्रति तास वेग गाठू शकते. इतकेच नाही, तर ती काही सेकंदात ४०० मीटर अंतर कापू शकते.

Updated On: May 02, 2026 | 01:36 PM
नवी दिल्ली : सध्या इलेक्ट्रिक अर्थात EV वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या बाईकने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे, ही बाईक पेट्रोल किंवा विजेवर नाही, तर पाण्यापासून तयार होणाऱ्या वाफेवर चालते. या अनोख्या बाईकचा वेग आणि तंत्रज्ञान इतके प्रभावी आहे की, ती काही सेकंदातच सुपरबाईक्सनाही मागे टाकते.

नवीन बाईक ही वाफेवर धावणारी आहे. त्यात कोणत्याही मोठ्या कंपनीने डिझाइन केलेली नाही, तर ६२ वर्षीय ग्रॅहम साइक्स आणि त्यांची पत्नी डायन यांनी त्यांच्या घरातील कार्यशाळेत तयार केली आहे. ती बनवण्यासाठी अंदाजे सहा वर्षे लागली. हा एक पूर्णपणे वैयक्तिक प्रकल्प आहे, जो आता जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. या बाईकचे सर्वात आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा वेग. ती केवळ ५ सेकंदात अंदाजे ३१० किमी प्रति तास वेग गाठू शकते. इतकेच नाही, तर ती काही सेकंदात ४०० मीटर अंतर कापू शकते, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात वेगवान बाईक्सपैकी एक ठरते.

ही मोटर असलेल्या सामान्य बाईकसारखी नाही. यात पेट्रोल इंजिन किंवा पिस्टन नाहीत; त्याऐवजी, ती पाणी खूप उच्च तापमानापर्यंत गरम करते. जेव्हा या पाण्याची वाफ होते, तेव्हा तिचा दाब वेगाने वाढतो. रायडरने बटण दाबल्याबरोबर, ही वाफ वेगाने बाहेर पडते आणि बाईकला रॉकेटप्रमाणे पुढे ढकलते. या प्रक्रियेत वाफेचा विस्तार इतका प्रचंड असतो की त्यातून प्रचंड शक्ती निर्माण होते.

कार्बन फायबरचा वापर

ही बाईक विशेषतः हा उच्च वेग हाताळण्यासाठी डिझाइन केली आहे. जोरदार वारे आणि दाब सहजपणे सहन करण्यासाठी यात मजबूत फ्रेम, लांब बॉडी स्ट्रक्चर आणि कार्बन फायबरचा वापर केला आहे. जेव्हा बाईक सुरू होते, तेव्हा सोनिक बूमसारखा मोठा स्फोट होतो आणि रायडरला प्रचंड दाब (जी-फोर्स) जाणवतो.

भारतात वाढत आहे इलेक्ट्रिक कारची मागणी

भारतात इलेक्ट्रिक कारची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि टाटा मोटर्स या सेगमेंटमध्ये नवीन मॉडेल्स सादर करण्याची सतत तयारी करत आहे. टाटा सिएराने आपल्या नवीन अवतारात आधीच बरीच चर्चा निर्माण केली आहे आणि आता तिची इलेक्ट्रिक आवृत्ती, टाटा सिएरा ईव्ही, देखील लवकरच लॉन्च होऊ शकते. अहवालानुसार, ही एसयूव्ही मे २०२६ मध्ये भारतात सादर केली जाऊ शकते.

Electric Car : 710km रेंज आणि 9 मिनिटात 97% चार्जिंग, 1 महिन्यात ‘या’ इलेक्ट्रिक कारचा धमाका, 60 हजारपेक्षा जास्त ऑर्डर

Published On: May 02, 2026 | 01:36 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM