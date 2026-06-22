सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

रस्त्यावरून धावणाऱ्या प्रत्येक गाडीला लागणारा हा काळाकुट्ट टायर प्रत्यक्षात निसर्गातून पांढऱ्या दुधासारखा बाहेर पडतो! आहे ना इंटरेस्टिंग? एका साध्या काजळीसारख्या पदार्थाने ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कशी क्रांती घडवून आणली.

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो?

ऑटोमोबाईल क्षेत्र एवढे मोठे आहे. लक्झरी कार असो, बजेट बाईक असो की सायकल—गाडीचा रंग कोणताही असला, तरी तिच्या टायरचा रंग मात्र नेहमी काळाच असतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की निसर्गातून मिळणारे मूळ रबर हे काळ्या रंगाचे नसून पांढऱ्या किंवा हलक्या पिवळसर रंगाचे असते? मग असे असताना जगातील सर्वच टायर्स काळे का बनवले जातात? यामागे फॅशन किंवा स्टाईल नसून एक अत्यंत महत्त्वाचे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कारण दडलेले आहे.

कार्बन ब्लॅकचा अफलातून वापर

सुरुवातीच्या काळात अंदाजे १०० वर्षांपूर्वी गाड्यांचे टायर हे रबराच्या नैसर्गिक रंगामुळे पांढरेच असायचे. परंतु, हे नैसर्गिक रबर खूप मऊ असायचे. उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे ते लवकर वितळायचे, तर थंडीत कडक होऊन त्याला तडे जायचे. अवघ्या ४ ते ५ हजार किलोमीटर प्रवासातच हे टायर पूर्णपणे झिजून खराब व्हायचे.

टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १९१७ च्या सुमारास टायर बनवताना रबरामध्ये ‘कार्बन ब्लॅक’ नावाचा रासायनिक पदार्थ मिसळण्यास सुरुवात झाली. हा कार्बन ब्लॅक म्हणजेच एक प्रकारची अतिसूक्ष्म काजळी असते, ज्याचा रंग गडद काळा असतो. जेव्हा हा पदार्थ रबरामध्ये मिसळला जातो, तेव्हा रबराचा रासायनिक गुणधर्म पूर्णपणे बदलतो आणि पांढरे रबर काळेभोर होते.

काळ्या रंगाचे टायर का टिकतात?

टायरमध्ये कार्बन ब्लॅक मिसळल्यामुळे गाडीला खालील प्रमुख फायदे मिळतात-

प्रचंड मजबुती: कार्बन ब्लॅक रबराच्या रेणूंना घट्ट पकडून ठेवतो. यामुळे टायरची ताकद आणि मजबुती तब्बल १२ पटीने वाढते. जे पांढरे टायर ५ हजार किलोमीटर चालत असत, तेच काळे टायर आता ४० ते ५० हजार किलोमीटरपर्यंत सहज चालतात.

कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

उष्णतेपासून संरक्षण: गाडी चालताना रस्ता आणि टायर यांच्यातील घर्षणामुळे प्रचंड उष्णता निर्माण होते. कार्बन ब्लॅक हा उष्णतेचा उत्तम वाहक आहे. तो टायरमधील उष्णता शोषून ती हवेत सोडून देतो, ज्यामुळे टायर फुटण्याचा धोका टळतो.

अतिनील किरणांपासून बचाव: सूर्याच्या घातक अतिनील किरणांमुळे रबर कडक होऊन त्याला तडे जातात. कार्बन ब्लॅक या किरणांना शोषून घेतो आणि टायरचे आयुष्य वाढवतो. टायरचा काळा रंग हा केवळ एक रंग नसून गाड्यांच्या सुरक्षिततेचे आणि दीर्घायुष्याचे मजबूत कवच आहे.

 

Web Title: Why tyres colour is always black

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 05:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गाडीच्या छतावर सामान बांधून लांबच्या प्रवासाला निघताय? ‘या’ चुकांमुळे मायलेज होईल कमी; जाणून घ्या एरोडायनॅमिक्सचे गणित!
1

गाडीच्या छतावर सामान बांधून लांबच्या प्रवासाला निघताय? ‘या’ चुकांमुळे मायलेज होईल कमी; जाणून घ्या एरोडायनॅमिक्सचे गणित!

ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!
2

ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित
3

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित

आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो
4

आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!

Jun 22, 2026 | 05:07 PM
सुपरस्टार असला तरीही कायदा महत्त्वाचाच; अल्लू अर्जुनने न्यायालयीन सुनावणीत घेतला सहभाग!

सुपरस्टार असला तरीही कायदा महत्त्वाचाच; अल्लू अर्जुनने न्यायालयीन सुनावणीत घेतला सहभाग!

Jun 22, 2026 | 05:04 PM
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा निविदा वादाच्या भोवऱ्यात; संदीप वाघेरेंकडून प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा निविदा वादाच्या भोवऱ्यात; संदीप वाघेरेंकडून प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

Jun 22, 2026 | 05:02 PM
Multani Mitti: चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावताना काय काळजी घ्यावी, चेहऱ्यावर कायम दिसेल Glow

Multani Mitti: चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावताना काय काळजी घ्यावी, चेहऱ्यावर कायम दिसेल Glow

Jun 22, 2026 | 04:56 PM
Karjat News : साई डोंगरावरील 150 एकर वनजमिनीवर आदिवासींचा दावा; हक्कासाठी लढ्याची घोषणा

Karjat News : साई डोंगरावरील 150 एकर वनजमिनीवर आदिवासींचा दावा; हक्कासाठी लढ्याची घोषणा

Jun 22, 2026 | 04:54 PM
पाणाडी जमिनीच्या खाली पाणी कसे शोधतात? भोंदूपणा, परंपरा की विज्ञान? जाणून घ्या सत्य

पाणाडी जमिनीच्या खाली पाणी कसे शोधतात? भोंदूपणा, परंपरा की विज्ञान? जाणून घ्या सत्य

Jun 22, 2026 | 04:51 PM
कोण आहेत सुप्रिया सुळे यांचे जावई Sarang Lakhani ? कोट्यवधींच्या बिझनेस ग्रुपचे वारस; इतकी आहे नेटवर्थ!

कोण आहेत सुप्रिया सुळे यांचे जावई Sarang Lakhani ? कोट्यवधींच्या बिझनेस ग्रुपचे वारस; इतकी आहे नेटवर्थ!

Jun 22, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा