३६० वन म्युच्युअल फंडकडून डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड लाँच

मुंबई, जून 5, २०२६: ३६० वन म्युच्युअल फंडने आज आपल्या स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ) विभाग डायनाएसआयएफ अंतर्गत डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंडच्या लाँचची घोषणा केली. हे ओपन-एंडेड इक्विटी एसआयएफ धोरण आहे, जे मुख्यत्वे मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप इक्विटीजमधील स्ट्रक्चरल (रचनात्मक), सायक्लिकल (चक्रीय) आणि टॅक्टिकल (व्यूहात्मक) गुंतवणुकीच्या संधींद्वारे दीर्घकालीन भांडवल वाढ साधण्याच्या उद्देशाने डिझाइन करण्यात आले आहे. हे लार्ज-कॅप शेअर्स व्यतिरिक्त इतर शेअर्सच्या डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे इक्विटीमध्ये मर्यादित शॉर्ट एक्स्पोजर घेण्याची स्थिरता देखील प्रदान करते. हा एनएफओ ५ जून २०२६ रोजी उघडेल आणि १९ जून २०२६ रोजी बंद होईल.
भारतातील मिड- आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्र मजबूत कमाई वाढीची क्षमता आणि सुधारित कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समुळे (सुशासन) दीर्घकालीन गुंतवणुकीची एक आकर्षक संधी उपलब्ध करून देते. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी दर्जेदार शेअर्स निवडण्यासाठी शिस्तबद्ध फ्रेमवर्क आणि सक्रिय जोखीम व्यवस्थापनाची आवश्यकता असते, ज्यामध्ये बाजारपेठ चक्राच्या सर्व टप्प्यांत अल्फा निर्माण करण्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे शॉर्ट पोझिशन्स घेण्याच्या क्षमतेचा समावेश आहे.
या गुंतवणूक धोरणाचे उद्दिष्ट मिड- आणि स्मॉल-कॅप इक्विटीजच्या सक्रिय व्यवस्थापनाद्वारे दीर्घकालीन भांडवल वाढ साधणे आहे, ज्यामध्ये पोर्टफोलिओचा किमान ६५ टक्के हिस्सा बाजारपेठ भांडवलानुसार पहिल्या १०० कंपन्यांच्या बाहेरील कंपन्यांसाठी वाटप केला जाईल. हे बाजारपेठेच्या कमकुवत टप्प्यात ऑफसेटिंग डेरिव्हेटिव्ह्जसह आपल्या इक्विटी पोझिशन्सचे धोरणात्मक हेजिंग करून नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
हे गुंतवणूक धोरण बहुस्तरीय आणि डायनॅमिकली कॅलिब्रेटेड दृष्टिकोनाचे पालन करते. याचे ६५ टक्के ते १०० टक्क्यांचे मुख्य वाटप पहिल्या १०० कंपन्यांच्या बाहेरील मिड आणि स्मॉल-कॅप इक्विटीजमध्ये असेल, ज्यामध्ये रीट्स (REITs)चा देखील समावेश आहे. जेव्हा व्हॅल्युएशन्स (मूल्यांकन) अनुकूल असतील, तेव्हा ३५ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा लार्ज-कॅप इक्विटीजमध्ये संधी म्हणून वाटप केला जाऊ शकतो, तर बचावात्मक स्थितीसाठी २५ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा ट्रेझरी बिल्स, मनी मार्केट सिक्युरिटीज आणि कॉर्पोरेट बाँड्स यांसारख्या कर्ज साधनांमध्ये गुंतवला जाऊ शकतो.
या गुंतवणूक धोरणामध्ये मिड आणि स्मॉल कॅपमधील डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्स्पोजरद्वारे २५ टक्क्यांपर्यंत अनहेज्ड शॉर्ट पोझिशन्स घेण्याची क्षमता आहे, ज्याचा उद्देश अडचणीत असलेल्या किंवा कमकुवत व्यवसायांमधून परतावा मिळवणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, २० टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक इन्व्हिट्स (InvITs)मध्ये केली जाऊ शकते, ज्यामुळे वास्तविक मालमत्तेतून पर्यायी उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.
३६० वन अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे सीईओ श्री. राघव अय्यंगार म्हणाले, “भारतातील मिड- आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्र सध्या जगातील सर्वात आकर्षक गुंतवणूक स्थळांपैकी एक आहे. हे क्षेत्र सखोल, वैविध्यपूर्ण आणि रचनात्मक वाढीच्या चालकांवर आधारलेले आहे. पण, हे असे क्षेत्र आहे जे विश्वासाइतकेच शिस्तीलाही महत्त्व देते. डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड हा अशा गुंतवणूकदारांसाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना बाजारपेठ चक्रातील जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून या संधीमध्ये अर्थपूर्ण सहभाग घ्यायचा आहे. ३६० वन अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडमध्ये, आमची कटिबद्धता नेहमीच गुंतवणूकदारांना अशा रचना ऑफर करण्याची राहिली आहे, ज्या केवळ नाविन्यपूर्ण नसून बाजाराच्या वर्तनाशी खरोखर सुसंगत असतील.”
३६० वन अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे सह-संस्थापक आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी श्री. अनुप माहेश्वरी म्हणाले, “पहिल्या १०० कंपन्यांच्या बाहेरील क्षेत्रात, सक्रिय व्यवस्थापनाला काम करण्यासाठी अधिक वाव मिळतो आणि यामुळे लाँग आणि शॉर्ट अशा दोन्ही बाजूंनी संधी निर्माण होऊ शकतात. जलद गतीने कमाई वाढवणारी कंपनी कमी मूल्याची असू शकते, तर आपली पकड गमावणारी कंपनी जास्त मूल्याची असू शकते. हा फंड या दोन्ही गोष्टी शोधण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. प्रगती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत राहण्यासाठी लाँग पोझिशन्स आणि जेव्हा व्यवसाय घसरू लागतात तेव्हा संभाव्य फायदा मिळवण्यासाठी शॉर्ट पोझिशन्स घेतल्या जातील. एकत्रितपणे, त्यांचे उद्दिष्ट पोर्टफोलिओला अधिक चांगले जोखीम-समायोजित परतावे मिळवून देणे हे आहे.”
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फंडाचा प्रकार: हे एक ओपन-एंडेड गुंतवणूक धोरण आहे, जे इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते, ज्यामध्ये लार्ज-कॅप शेअर्स व्यतिरिक्त इतर शेअर्सच्या डेरिव्हेटिव्ह साधनांद्वारे इक्विटीमध्ये मर्यादित शॉर्ट एक्स्पोजरचा समावेश आहे.
एनएफओ कालावधी: ५ जून २०२६ – १९ जून २०२६
किमान गुंतवणूक रक्कम: १०,००,०००/- रुपये आणि त्यानंतर १ रुपयाच्या पटीत. (अॅक्रेडिटेड इन्व्हेस्टर्ससाठी १,००,०००/- रुपये)
एक्झिट लोड: वाटप केल्याच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत पैसे काढल्यास ०.५ टक्के; त्यानंतर शून्य.
बेंचमार्क: बीएसई ५०० टीआरआय
फंड व्यवस्थापक: श्री. मयूर पटेल, श्री. हर्ष अग्रवाल, श्री. मिलन मोदी आणि श्री. प्रणव मिसे (सह-फंड व्यवस्थापक)
किमान अतिरिक्त खरेदी: २०,०००/- रुपये आणि त्यानंतर १ रुपयाच्या पटीत.
डायनाएसआयएफने यापूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी डायनाएसआयएफ इक्विटी लाँग-शॉर्ट फंड आणि २५ मार्च २०२६ रोजी डायनाएसआयएफ अॅक्टिव्ह अॅसेट अलोकेटर लाँग-शॉर्ट फंड लाँच केले होते, हे दोन्ही डायनाएसआयएफ प्लॅटफॉर्म अंतर्गत सुरू करण्यात आले आहेत. डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड या प्लॅटफॉर्मवरील तिसरे गुंतवणूक धोरण आहे.
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