Aadhar Housing Finance: आधार हाऊसिंग फायनान्सचा धमाका! पहिल्या तिमाहीत नफा 19 टक्क्यांनी वाढून 282 कोटींवर

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व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) ३० जून २०२५ रोजी २६,५२४ कोटी रुपयांवरून वार्षिक आधारावर १८ टक्के वाढीसह ३० जून २०२६ रोजी ३१,३६४ कोटी रुपये झाली आहे. ३० जून २०२६ रोजी एकूण कर्ज खात्यांची संख्या ३,४०,००० पेक्षा जास्त होती. करोत्तर नफा आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील २३७ कोटी रुपयांवरून वार्षिक आधारावर १९ टक्के वाढीसह आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत २८२ कोटी रुपये झाला आहे. ३० जून २०२६ रोजी निव्वळ मूल्य ७,८५३ कोटी रुपये राहिले. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत मालमत्तेवरील परतावा (आरओए) ४.० टक्के आणि इक्विटीवरील परतावा (आरओई) १४.७ टक्के राहिला. एकूण एनपीए ३० जून २०२६ रोजी १.३ टक्के होता, ज्यामधून स्थिर मालमत्ता दर्जा दिसून येतो.
आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीमधील कामगिरीबाबत मत व्यक्त करत आधार हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रिषी आनंद म्हणाले: “आधार हाऊसिंग फायनान्सने आर्थिक वर्ष २०२७ ची सुरुवात स्थिर रीतीने केली आहे, तसेच चांगला व्यवसाय विस्तार, सातत्यपूर्ण वितरण वाढ आणि स्थिर मालमत्ता गुणवत्तेसह आपला वाढीचा वेग कायम ठेवला आहे. ३० जून २०२६ रोजी व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) ३१,३६४ कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये वार्षिक आधारावर १८ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे, तर तिमाहीसाठी करोत्तर नफा वार्षिक आधारावर १९ टक्के वाढीसह २८२ कोटी रुपये झाला आहे.
कमी उत्पन्न असलेल्या हाऊसिंग फायनान्स क्षेत्रासाठी अनुकूल कार्य वातावरण या तिमाहीत कायम राहिले, ज्याला स्थिर मागणी, स्थिर परवडणारी क्षमता आणि द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या बाजारपेठांमधील सतत प्रबळ क्षमतांचा पाठिंबा मिळाला. अल्प मॉर्गेज विस्तार, वाढते नागरीकरण आणि देशातील विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व कमी उत्पन्न गटातील परवडणाऱ्या घरांची मोठी गरज यांमुळे दीर्घकालीन मूलभूत घटक प्रबळ राहतील. पीएमएवाय-यू २.० ची अंमलबजावणी वेगाने होत असताना आणि पत (क्रेडिट) परिस्थिती सुलभ होत असताना, या क्षेत्राचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे, आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या त्यांच्या विविध वित्तपुरवठा प्रोफाईल व तरलतेच्या स्थिर उपलब्धतेद्वारे या संधींचा लाभ घेण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत.
आम्ही मोठ्या वाढीची क्षमता असलेल्या वंचित बाजारपेठांमध्ये हाऊसिंग फायनान्सची उपलब्धता वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आमचे ‘अर्बन अँड इमर्जिंग’ शाखा मॉडेल या धोरणाला गती देत आहे, तसेच, आमचे जाळे २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ६२८ शाखांपर्यंत विस्तारले आहे. अधिक सखोल बाजारपेठ विस्तारासह शाखांच्या उत्पादकतेत सुधारणा करून आम्ही परवडणाऱ्या हाऊसिंग फायनान्सच्या वाढत्या मागणीचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज आहोत.
तंत्रज्ञानातील आमची सतत गुंतवणूक आम्ही कर्ज मंजुरी, मूल्यमापन आणि सेवा देण्याच्या पद्धतीला अधिक दृढ करत आहे. या तिमाहीत, आम्ही मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियांमध्ये आमची एआय आणि डिजिटल क्षमता वाढवली आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता, पत (क्रेडिट) मूल्यमापन आणि ग्राहक अनुभवात सुधारणा झाली आहे. या क्षमता विकसित होत असताना आम्ही योग्य मानवी देखरेख सुनिश्चित करत आहोत, तसेच आमचे एआय फ्रेमवर्क आरबीआयच्या मसुदा मॉडेल रिस्क मॅनेजमेंट मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत ठेवून प्रबळ प्रशासनासाठी कटिबद्ध आहोत.
उत्कृष्ट अंमलबजावणी आणि शिस्तबद्ध जोखीम व्यवस्थापन आमच्या कार्यपद्धतीचे मुख्य केंद्र आहे. बारकाईने जोखीम मूल्यांकन, प्रभावी वसुली आणि प्रबळ जोखीम चौकटीद्वारे, आम्ही उत्पादकता वाढवत आणि शाश्वत वाढ नोंदवत पोर्टफोलिओची स्थिरता कायम ठेवत आहोत.
कमी उत्पन्नाच्या हाऊसिंग फायनान्स क्षेत्राला अनुकूल संरचनात्मक घटकांचा पाठिंबा असल्याने आमचा विश्वास आहे की, आधार हाऊसिंग फायनान्स आपल्या वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे. ग्राहक, भागधारक आणि सर्व भागधारकांकरिता दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्यासाठी घरांचे मालकी हक्क वाढवणे, कार्य क्षमता प्रबळ करणे आणि उत्तम अंडररायटिंग मानक राखणे यावर आमचा भर कायम आहे.” कंपनीची पहिल्या तिमाहीतील प्रबळ गती वितरण, एयूएम आणि नफ्यावरील मध्यम मुदतीची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या विश्वासाला अधिक दृढ करते.
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