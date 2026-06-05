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Farmer Protest: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक… शेतकरी संघटना आक्रमक, शासन निर्णयाची केली होळी

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:27 PM IST
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सारांश

पैठणमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माऊली मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या कर्जमाफी जीआरची होळी करण्यात आली. जाचक अटी रद्द करून सरसकट सातबारा कोरा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक...

सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक...

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विस्तार

 

  • सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक…
  • शेतकरी संघटना आक्रमक
  • शासन निर्णयाची केली होळी
पैठण, (वा.): राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही निव्वळ शब्दांचा खेळ असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बसस्टॉप चौकात गुरुवार (दि. ४ जून) रोजी कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची (जी.आर.) होळी करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माऊली मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

शासनाने मोठ्या गाजावाजात कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, अल्पभूधारक तसेच कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरसकट कर्जमाफी न देता तांत्रिक त्रुटी आणि कठोर निकष लावल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे, असे माऊली मुळे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा जी.आर. म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असून त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज होळी केली आहे.

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जी. आर. ची होळी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना जुनी कर्जे थकीत असल्यामुळे अनेक बँका नवीन पीक कर्ज मंजूर करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यातच अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक संकटे आणि पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

या आंदोलनात छावा संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस अनिल राऊत, जिल्हाप्रमुख साईनाथ कर्डीले, प्रदेश सल्लागार किशोर सदावर्ते, मराठवाडा चेंबर्सचे संचालक ज्ञानेश्वर उगले, मराठा सेवक पवन शिसोदे, मराठा सेवा संघाचे सुभाष नवथर, सचिव शिवाजी साबळे, विशाल काळे, रामेश्वर बाबणे, विठ्ठल दोरखे, कृष्णा काळे, ज्ञानेश्वर बर्ड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

… तर बँकांसमोर ठिय्या आंदोलन

शेतकऱ्यांनी शासनाकडे कर्जमाफीतील सर्व जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्याची, सरसकट सातबारा कोरा करणारी कर्जमाफी लागू करण्याची तसेच आगामी खरीप हंगामासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शासनाने अटी शिथिल करून प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही, तर बँकांसमोर आणि शासकीय कार्यालयांवर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

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Web Title: Swabhimani shetkari sanghatana protest in paithan burns government loan waiver gr

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Published On: Jun 05, 2026 | 02:27 PM

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