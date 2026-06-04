Nashik Beautiful Spots: वीकेंडला फिरायचा प्लॅन? नाशिकजवळील ‘या’ सुंदर ठिकाणांना द्या भेट

दैनंदिन जीवनातील धावपळ, कामाचा ताण आणि शहरातील गर्दीपासून काही काळ दूर जाऊन शांत वातावरणात वेळ घालवण्यासाठी अनेकजण विकेंड ट्रिपचा प्लॅन करतात. महाराष्ट्रातील नाशिक हे शहर केवळ धार्मिक स्थळांसाठीच नव्हे, तर आजूबाजूच्या सुंदर हिल स्टेशनसाठीही प्रसिद्ध आहे. हिरव्यागार डोंगररांगा, धबधबे, थंड हवा आणि मनमोहक निसर्ग यामुळे नाशिकजवळील अनेक ठिकाणे पर्यटकांना आकर्षित करतात. विशेषतः पावसाळ्यात या भागातील सौंदर्य अधिक खुलून दिसते. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये आणि कमी वेळात एखाद्या शांत ठिकाणी फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर नाशिकजवळील ही सुंदर ठिकाणं तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकतात.
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नाशिकपासून जवळ असलेले इगतपुरी Igatpuri हे अत्यंत लोकप्रिय हिल स्टेशन मानले जाते. धुक्याने वेढलेले डोंगर, हिरवळ आणि सुंदर धबधबे यामुळे येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. ट्रेकिंग आणि निसर्ग फोटोग्राफीसाठी हे ठिकाण खास ओळखले जाते. तसेच, कॅम्पिंगसाठीही हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे.
भंडारदरा Bhandardara हे नाशिकजवळील सर्वात सुंदर पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. येथे असलेले आर्थर लेक, रंधा धबधबा आणि विल्सन डॅम पर्यटकांना आकर्षित करतात. पावसाळ्यात या ठिकाणाचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसते.
नाशिकपासून काही अंतरावर असलेले सापुतारा Saputara हे गुजरातमधील एकमेव प्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. येथे बोटिंग, रोपवे आणि सनसेट पॉइंटचा आनंद घेता येतो. कुटुंबासोबत फिरण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम मानले जाते.
धार्मिक महत्त्वासोबतच त्र्यंबकेश्वर Trimbakeshwar परिसर नैसर्गिक सौंदर्यासाठीही ओळखला जातो. पावसाळ्यात येथील डोंगर आणि धबधबे पर्यटकांना आकर्षित करतात. शांत वातावरणामुळे येथे मनाला वेगळाच आनंद मिळतो.
माथेरान Matheran हे महाराष्ट्रातील सर्वात वेगळे हिल स्टेशन मानले जाते. येथे वाहनांना प्रवेश नसल्याने प्रदूषणमुक्त वातावरण अनुभवायला मिळते. मिनी ट्रेन आणि सुंदर व्ह्यू पॉइंट्स हे येथील प्रमुख आकर्षण आहेत.
नाशिकजवळील ही सर्व ठिकाणे कमी खर्चात आणि कमी वेळात फिरण्यासाठी बेस्ट मानली जातात. त्यामुळे पुढच्या विकेंडला तुम्हीही या सुंदर ठिकाणांना भेट देऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात निवांत क्षण घालवू शकता.
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