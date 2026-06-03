Nashik Kumbh Mela : भाविकांसाठी मोठी तयारी! सिंहस्थात दररोज ४५०० बस धावणार, वाहतुकीचा मास्टर प्लॅन तयार

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रस्ते मार्गाने येणाऱ्या भाविकांसाठी (३००० बस)
रस्त्याने येणाऱ्या भाविकांसाठी ४६ बाह्य वाहनतळे निश्चित करण्यात आली आहेत. खासगी वाहने याच वाहनतळांवर थांबवून पुढे बसने प्रवास करावा लागेल.
९०० बसः नाशिक बाह्या वाहनतळ ते शहराचा अंतर्गत भाग
१४८५ बसः नाशिक वाहनतळ ते त्र्यंबकेश्वर मार्ग,
३२५ बसः त्र्यंबकेश्वरमधील अंतर्गत वाहतूक.
बाह्य ४६ वाहनतळे रस्त्याने येणाऱ्या भाविकांसाठीनिश्चित करण्यात आली आहेत.
२९० बसः गर्दीच्या वेळेसाठी राखीव
क्षमता दररोज सुमारे २५.३६ लाख भाविकांची वाहतूक.
रेल्वेने येणाऱ्या भाविकांसाठी (१५०० बस)
नाशिकरोड, देवळाली, ओदा, खेरवाडी आणि कसबे सुकेणे या ५ प्रमुख रेल्वे स्थानकांना बस सेवेशी जोडले जाईल,
५२०बसः रेल्वे स्थानक ते अंतर्गत वाहनतळ.
६८० बसः रेल्वे स्थानक ते त्र्यंबकेश्वर मार्ग.
३०० बसः आपत्कालीन स्थितीसाठी राखीव.
क्षमताः दररोज सुमारे 8.26 लाख रेल्वे प्रवाशांची वाहतूक.
कुकुंभमेळा प्राधिकरणाने गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तीन टप्प्यात आराखडा आखला आहे, त्यात शहराबाहेरील बाहा वाहनतळ, शहरातील अंतर्गत प्रवासी उतरविण्याची ठिकाणे, रामकुंड व त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील पायी मार्ग व्यवस्था असे नियोजन आखण्यात आले आहे, शहर व ग्रामीण पोलिखनी यापूर्वीच ही ठिकाणे निश्चित केली असून, अगदी पायी जाणाऱ्या भाविकांच्या मार्गाची आखणी यापूर्वी झाली आहे.
सैटेलाइट ट्रैकिंगद्वारे संपूर्ण बस वाहतुकीवर उपग्रह आधारित यंत्रणेद्वारे लक्ष ठेवले जाईल. एकात्मिक नियंत्रण कक्ष मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली असेल, ज्यामुळे बसची उपलब्धता, प्रतीक्षा वेळ आणि गर्दीनुसार फेऱ्यांचे नियोजन करणे सोपे होईल. अमृत स्नानाच्या मुख्य दिवसांमध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गावर रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून ही विशेष वाहतूक व्यवस्था राबविली जाईल, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे विभागीय वाहतूक अधिकारी किरण भोसले यांनी दिली.
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शेकडो किलोमीटरवरून येणाऱ्या भाविकांचा शेवटच्या काही किलोमीटरचा प्रवास सुरक्षित आणि सोयीचा व्हावा, यावर आमचा मुख्य भर आहे. मोठ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच ही विशेष बस व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.