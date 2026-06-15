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Elon Musk यांच्या SpaceX चा जगात डंका; 7 वी सर्वात महागडी कंपनी, पाहा पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरवर कोण?

Updated On: Jun 15, 2026 | 05:36 PM IST
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सारांश

मेरिकेच्या शेअर बाजाराचा टेक इंडेक्स Nasdaq वर धमाकेदार धमाकेदार लिस्टिंगनंतर, इलॉन मस्कची कंपनी SpaceX जगातील सातवी सर्वात महागडी कंपनी बनली आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) ७५ अब्ज डॉलर्स उभारल्यानंतर, स्पेसएक्सच्या शेअरचा व्यापार SPCX या टिकरखाली १५० डॉलर्सवर सुरू झाला.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार

Top 10 Valuable Companies: १२ जून, २०२६ रोजी अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचा टेक इंडेक्स Nasdaq वर धमाकेदार धमाकेदार लिस्टिंगनंतर, इलॉन मस्कची कंपनी SpaceX जगातील सातवी सर्वात महागडी कंपनी बनली आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) ७५ अब्ज डॉलर्स उभारल्यानंतर, स्पेसएक्सच्या शेअरचा व्यापार SPCX या टिकरखाली १५० डॉलर्सवर सुरू झाला, जो त्याच्या १३५ डॉलर्सच्या IPO किमतीपेक्षा ११% अधिक आहे.

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किमती १९% नी वाढल्या

ट्रेडिंग दरम्यान, स्टॉक १७६.५२ डॉलरपर्यंत वाढला आणि अखेरीस १६०.९५ डॉलरवर बंद झाला, जो ऑफर किमतीपेक्षा जवळपास १९% जास्त होता. यामुळे SpaceX इतिहासातील सर्वात मोठा IPO ठरला आहे. तसेच, याने २०१९ मध्ये सौदी अरामकोने प्रस्थापित केलेला २५.६ अब्ज डॉलरचा पूर्वीचा विक्रम मोठ्या फरकाने मागे टाकला आहे. तुम्हाला आधीच माहित आहे की SpaceX ही जगातील सातवी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की सर्वात महागड्या १० कंपन्यांच्या यादीत इतर कोणती नावे समाविष्ट आहेत? चला जाणून घेऊया.

Nvidia- सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी असलेल्या Nvidiaने, इतिहासात प्रथमच ५ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून जगातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. तिच्या ग्राहकांमध्ये OpenAI, Google, Microsoft यांचा समावेश आहे, जे एआय आणि डेटा चिप्ससाठी तिच्यावर अवलंबून आहेत.

Alphabet – गूगलची मूळ कंपनी, अल्फाबेट, ४.६३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कंपनीचे मुख्य लक्ष जनरेटिव्ह एआय आणि क्लाउड व्यवसायावर आहे.

Apple आयफोनची निर्माता कंपनी ऍपल, ४.३-४.५३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह जगातील तिसरी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे.

Microsoft – ओपनएआयमधील सुमारे २७% च्या मोठ्या हिश्श्याच्या आणि मायक्रोसॉफ्ट कॅपिटलच्या यशाच्या आधारावर, मायक्रोसॉफ्ट २.९-३.११ ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह जगातील चौथी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे.

Amazon- जगातील सर्वात मोठी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी ऍमेझॉन, २.६-२.८७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह पाचवी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे.

TSMC- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (टीएसएमसी) २.२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या मूल्यांकनासह जगातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे. ही कंपनी एकटीच ॲपल, एनव्हिडिया आणि एएमडी सारख्या प्रमुख कंपन्यांसाठी ९०% पेक्षा जास्त प्रगत चिप्सचे उत्पादन करते.

Broadcom – तंत्रज्ञान क्षेत्रात एनव्हिडियाची सर्वात मोठी प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास आलेली ही कंपनी, १.८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या मूल्यांकनासह आठवी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. ही कंपनी गूगलसाठी कस्टम एआय ॲक्सिलरेटर चिप्स आणि टीपीयू (टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट्स) व मेटाचे उत्पादन करते.

Saudi Aramco- सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी, सौदी अरामको, ही जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक आहे. तिचे मूल्यांकन १.७६ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

Meta Platforms- फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी असलेली मेटा, १.५६-१.६० ट्रिलियन डॉलर्सच्या मूल्यांकनासह जगातील दहावी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. तिचे एलएलएमए एआय मॉडेल आणि डिजिटल एडा हे तिच्या महसुलाचे प्रमुख स्रोत आहेत.

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Web Title: Elon musk spacex becomes 7th most valuable company world top rankers marathi news

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Published On: Jun 15, 2026 | 05:36 PM

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