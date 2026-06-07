Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

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भारतात 6 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,572 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,274 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,679 रुपये होता. भारतात 6 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये होता. भारतात 6 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,890 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,580 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,150 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,990 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|पुणे
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|केरळ
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|कोलकाता
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|नागपूर
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|हैद्राबाद
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|बंगळुरु
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,14,550
|चेन्नई
|₹1,42,000
|₹1,54,910
|₹1,19,100
|सुरत
|₹1,40,050
|₹1,55,810
|₹1,16,890
|नाशिक
|₹1,40,030
|₹1,52,760
|₹1,14,580
|दिल्ली
|₹1,40,150
|₹1,55,910
|₹1,16,990
|चंदीगड
|₹1,40,150
|₹1,55,910
|₹1,16,990
|लखनौ
|₹1,40,150
|₹1,55,910
|₹1,16,990
|जयपूर
|₹1,40,150
|₹1,55,910
|₹1,16,990