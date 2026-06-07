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Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: भारतात 7 जून रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत घट झाली असून चांदीचे दरही कमी झाले आहेत. मुंबई, पुणे, चेन्नई, सुरत, नाशिक, दिल्ली आणि चंदीगडसह प्रमुख शहरांमधील ताजे दर समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

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विस्तार
  • 7 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,730 रुपयांवर आला असून तो 6 जूनच्या तुलनेत 2,990 रुपयांनी घसरला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 रुपये झाला असून एका दिवसात 2,740 रुपयांची घट झाली आहे.
  • चांदीचा दर प्रति किलो 2,65,000 रुपयांवर पोहोचला असून 6 जूनच्या तुलनेत तब्बल 9,900 रुपयांनी कमी झाला आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 7 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,273 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,455 रुपये आहे. भारतात 7 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,550 रुपये आहे. भारतात 7 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,000 रुपये आहे.

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भारतात 6 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,572 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,274 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,679 रुपये होता. भारतात 6 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये होता. भारतात 6 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,890 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,580 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,150 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,990 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
पुणे ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
केरळ ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
कोलकाता ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
नागपूर ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
हैद्राबाद ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
बंगळुरु ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,14,550
चेन्नई ₹1,42,000 ₹1,54,910 ₹1,19,100
सुरत ₹1,40,050 ₹1,55,810 ₹1,16,890
नाशिक ₹1,40,030 ₹1,52,760 ₹1,14,580
दिल्ली ₹1,40,150 ₹1,55,910 ₹1,16,990
चंदीगड ₹1,40,150 ₹1,55,910 ₹1,16,990
लखनौ ₹1,40,150 ₹1,55,910 ₹1,16,990
जयपूर ₹1,40,150 ₹1,55,910 ₹1,16,990

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices fall in india on june 7 2026 check latest rates in major cities

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:53 AM

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