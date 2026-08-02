Zomato Swiggy vs Flipkart: आता फ्लिपकार्टवर ऑर्डर करा तुमचं आवडतं जेवण! झोमॅटो अन् स्विगीपेक्षा मिळतील भारी डिस्काउंट्स?

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माध्यमांच्या वृत्तानुसार, रेस्टॉरंट भागीदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनी सुमारे १० टक्के कमिशन दर देत आहे. सध्याच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या १६-३० टक्के कमिशनच्या तुलनेत हा दर लक्षणीयरीत्या कमी आहे. या लाँचमुळे, फ्लिपकार्ट औपचारिकपणे अशा बाजारपेठेत प्रवेश करेल, ज्यावर दीर्घकाळ झोमॅटो आणि स्विगीचे वर्चस्व होते. पण हल्लीच रॅपिडोच्या ‘ओनली’ (Ownly) सोबतच्या आक्रमक धोरणानंतर बाजारात पुन्हा मोठी हालाचाल पाहायला मिळत आहे.
पारंपरिक फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या विपरीत, फ्लिपकार्ट एक वेगळा दृष्टिकोनने बाजारात उतरत आहे. ही ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी आपली फूड डिलिव्हरी सेवा सरकार-समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC वर तयार करत आहे. यामुळे, सुरुवातीपासून एक बंद बाजारपेठ तयार करण्याऐवजी, कंपनीला या खुल्या नेटवर्कचा फायदा घेणार आहे. कंपनीने यापूर्वी सांगितले होते की, राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यापूर्वी ती या सेवेची प्रायोगिक चाचणी करेल.
सध्याच्या स्पर्धकांसाठी, स्पर्धेचे वातावरण अधिक तीव्र होत आहे. डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मना कार्यान्वयन खर्च येतो, असा युक्तिवाद करत स्विगीने अलीकडेच आपल्या अत्यंत कमी कमिशन मॉडेलच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे,. तर दुसरीकडे रॅपिडोचे म्हणणे आहे की भारतातील फूड डिलिव्हरी मार्केटमध्ये संरचनात्मक बदलाची गरज आहे, ज्यामुळे रेस्टॉरंट्ससाठी टेक रेट्स (कमिशन) लक्षणीयरीत्या कमी होतील.
फ्लिपकार्टच्या प्रवेशामुळे या चर्चेत आणखी एक भांडवलदार स्पर्धक सामील झाला आहे. यामुळे किमतींवर दबाव वाढू शकतो, अशा वेळी जेव्हा हे क्षेत्र दोन मोठ्या कंपन्यांच्या वर्चस्वाखाली स्थिरावल्यासारखे वाटत होते. पण फ्लिपकार्टने हा भ्रम मोडीत काढत आहे.
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