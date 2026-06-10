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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेटचा भाव 1.53 लाखांच्या पार; चांदीच्या किंमती स्थिर

Updated On: Jun 10, 2026 | 07:43 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्याच्या दरात आज मोठी वाढ नोंदवण्यात आली असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव पुन्हा एकदा 1.53 लाख रुपयांच्या पुढे गेला आहे. तर चांदीचे दर मात्र कालच्या तुलनेत स्थिर राहिले असून गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष आजच्या दरांकडे लागले आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेटचा भाव 1.53 लाखांच्या पार; चांदीच्या किंमती स्थिर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेटचा भाव 1.53 लाखांच्या पार; चांदीच्या किंमती स्थिर

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विस्तार
  • 10 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 1,53,170 रुपये असून कालच्या तुलनेत 1,490 रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • मुंबई आणि पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,40,410 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • चांदीचा दर सलग दुसऱ्या दिवशी 2,59,900 रुपये प्रति किलोवर स्थिर राहिला आहे.
Gold Rate Today:भारतात 10 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,317 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,041 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,488 रुपये आहे. भारतात 10 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,880 रुपये आहे. भारतात 10 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

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भारतात 9 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,168 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,904 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,376 रुपये होता. भारतात 9 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,760 रुपये होता. भारतात 9 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,880 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,030 रुपये आहे.

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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,210 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,910 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,930 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
पुणे ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
केरळ ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
कोलकाता ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
नागपूर ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
हैद्राबाद ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
बंगळुरु ₹1,40,410 ₹1,53,170 ₹1,14,880
दिल्ली ₹1,40,560 ₹1,53,320 ₹1,15,030
चंदीगड ₹1,40,560 ₹1,53,320 ₹1,15,030
जयपूर ₹1,40,560 ₹1,53,320 ₹1,15,030
लखनौ ₹1,40,560 ₹1,53,320 ₹1,15,030
चेन्नई ₹1,42,010 ₹1,54,920 ₹1,19,210
नाशिक ₹1,40,440 ₹1,53,200 ₹1,14,910
सुरत ₹1,40,460 ₹1,53,220 ₹1,14,930

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold prices surge across india 24 carat crosses 1 lakh 53 thousand per 10 grams

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Published On: Jun 10, 2026 | 07:43 AM

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