Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेटचा भाव 1.53 लाखांच्या पार; चांदीच्या किंमती स्थिर

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भारतात 9 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,168 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,904 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,376 रुपये होता. भारतात 9 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,760 रुपये होता. भारतात 9 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,880 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,030 रुपये आहे.
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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,210 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,910 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,930 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|पुणे
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|केरळ
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|कोलकाता
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|नागपूर
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|हैद्राबाद
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|बंगळुरु
|₹1,40,410
|₹1,53,170
|₹1,14,880
|दिल्ली
|₹1,40,560
|₹1,53,320
|₹1,15,030
|चंदीगड
|₹1,40,560
|₹1,53,320
|₹1,15,030
|जयपूर
|₹1,40,560
|₹1,53,320
|₹1,15,030
|लखनौ
|₹1,40,560
|₹1,53,320
|₹1,15,030
|चेन्नई
|₹1,42,010
|₹1,54,920
|₹1,19,210
|नाशिक
|₹1,40,440
|₹1,53,200
|₹1,14,910
|सुरत
|₹1,40,460
|₹1,53,220
|₹1,14,930