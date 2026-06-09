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सलग दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर Share Market मध्ये कमबॅक! Sensex Nifty तेजीत, बँकिंग स्टॉक्सच्या जोरावर बाजार वधारला

Updated On: Jun 09, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

सलग दोन सत्रांच्या मोठ्या घसरणीनंतर, भारतीय शेअर बाजार मंगळवारी तेजीसह बंद झाला. सेन्सेक्स ३९४.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.५४ टक्क्यांनी वाढून ७३,९१८.७६ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ११९.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.५२ टक्क्यांनी वाढून २३,४२४.१० अंकांवर पोहोचला. कोणत्या स्टॉकची राहिली हवा?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Share Market Updates : सलग दोन सत्रांच्या मोठ्या घसरणीनंतर, भारतीय शेअर बाजार मंगळवारी तेजीसह बंद झाला. सेन्सेक्स ३९४.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.५४ टक्क्यांनी वाढून ७३,९१८.७६ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ११९.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.५२ टक्क्यांनी वाढून २३,४२४.१० अंकांवर पोहोचला. कोणत्या स्टॉकची राहिली हवा?

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बँकिंग शेअर्सने केलं नेतृत्व

बँकिंग शेअर्सनी बाजारातील तेजीचे नेतृत्व केलं. ज्यात निफ्टी बँक २.०९ टक्क्यांनी वधारून बंद झाला. निफ्टी इंडिया डिफेन्स, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग, निफ्टी एफएमसीजी आणि निफ्टी सर्व्हिसेस हे सर्वाधिक वाढलेले निर्देशांक होते. दुसरीकडे, निफ्टी आयटी आणि निफ्टी मीडिया घसरणीसह बंद झाले.

कोणत्या शेअर्समध्ये वाढ?

लार्ज-कॅप्ससोबतच, मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्समध्येही वाढ दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक ८०९.८० अंकांनी, म्हणजेच १.३५ टक्क्यांनी वाढून ६०,७१५.४५ अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ३००.१५ अंकांनी, म्हणजेच १.६९ टक्क्यांनी वाढून १८,०६३.६० अंकांवर पोहोचला. सेन्सेक्समधील कंपन्यांमध्ये इंडिगो, एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक, बजाज फायनान्स, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, मारुती सुझुकी, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बँक, एम अँड एम, बजाज फिनसर्व्ह, अदानी पोर्ट्स आणि अल्ट्राटेक सिमेंट या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. टायटन, एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड, टेक महिंद्रा, भारती एअरटेल, इटरनल, इन्फोसिस, सम फार्मा, एचसीएल टेक आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली.

तज्ज्ञांचं मत काय?

बाजार तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या घसरणीनंतर देशांतर्गत बाजारात थोडी सुधारणा दिसून आली आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध थांबल्यामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हे घडले आहे. बाजारातील गुंतवणूकदारांची भावना संमिश्र राहिली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली विक्री आणि बॉण्डवरील वाढलेले उत्पन्न यामुळे हे घडले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, येत्या काही दिवसांत गुंतवणूकदार अमेरिकेतील महागाईची आकडेवारी, फेडचे धोरण आणि जागतिक तरलतेवर लक्ष केंद्रित करतील. भारतीय शेअर बाजार तेजीसह उघडला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स सुरुवातीला प्रत्येकी ०.५ टक्क्यांनी वाढले.

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Web Title: Indian stock market closes in green after two days decline banking stocks rise see more details

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Published On: Jun 09, 2026 | 06:02 PM

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