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Viral Video: एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं असतं पण… व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:52 PM IST
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सारांश

Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये स्कूटर चालवत असलेल्या महिलेचा अचानक दिशा बदलल्यामुळे समोरून येणाऱ्या दुचाकीशी जोरदार अपघात झाल्याचे दिसत आहे. धडकेनंतर महिला स्कूटरसह रस्त्यावर कोसळते.

Woman Scooter Accident Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Woman Scooter Accident Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • महिला अचानक दिशा बदलताच समोरून येणाऱ्या दुचाकीशी जोरदार धडक
  • अपघातानंतर महिला रस्त्यावर कोसळते
  • काही सेकंदांचा चुकीचा निर्णय गंभीर अपघाताला कारणीभूत
  • वाहन चालवताना वाहतूक नियमांचे पालन आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन
 

Woman Scooter Accident Viral Video: रस्त्यावर वाहन चालवताना केवळ स्वतःचीच नाही, तर इतरांचीही सुरक्षितता आपल्या हातात असते. काही सेकंदांचा निष्काळजीपणा अनेकदा आयुष्यभराची शिक्षा ठरू शकतो. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओने पुन्हा एकदा वाहतूक नियमांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या घटनेनंतर अनेकांनी वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

नेमकं काय आहे व्हिडिओमध्ये?

व्हिडिओमध्ये एक महिला स्कूटरवरून प्रवास करताना दिसते. रस्त्यावर जात असताना ती अचानक वाहनाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, त्याच क्षणी समोरून भरधाव वेगाने एक दुचाकी येत असते. दोघांनाही एकमेकांचा अंदाज घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही आणि काही क्षणांत जोरदार धडक होते. (Viral Video:)

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धडकेचा वेग इतका जास्त असतो की महिला स्कूटरसह थेट रस्त्यावर कोसळते. हा अपघात पाहून आसपासचे लोक तातडीने मदतीसाठी धाव घेतात. सुदैवाने या घटनेत तिचा जीव वाचल्याचे व्हिडिओवरून दिसते. मात्र, काही सेकंदांचा चुकीचा निर्णय किती मोठा धोका निर्माण करू शकतो, याची जाणीव हा प्रसंग करून देतो.

सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या

या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी वाहन चालवताना संयम ठेवण्याचा सल्ला दिला, तर काहींनी वेग मर्यादेत ठेवण्याचे महत्त्व सांगितले. अनेकांनी हेल्मेट आणि इतर सुरक्षा साधनांचा वापर नेहमीच करावा, असेही नमूद केले.

दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओबाबत घटना नेमकी कुठे आणि कधी घडली, याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे व्हिडिओसोबत केलेल्या सर्व दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. मात्र, या दृश्यातून मिळणारा संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

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कारण एक छोटी चूक कधी मोठ्या अपघाताचे कारण

रस्त्यावर काही सेकंदांची घाई अनेक वर्षांचे नुकसान करून जाऊ शकते. त्यामुळे वाहन चालवताना शांतपणे निर्णय घ्या, दिशा बदलण्यापूर्वी आरसे तपासा, इंडिकेटरचा वापर करा आणि समोर-मागे येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज घ्या. सुरक्षित प्रवास हा केवळ नियमांमुळे होत नाही, तर जबाबदार वृत्तीमुळेही होतो. कारण एक छोटी चूक कधी मोठ्या अपघाताचे कारण बनेल, हे कोणालाही सांगता येत नाही.

Web Title: Woman injured after sudden turn leads to head on scooter crash

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:39 PM

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