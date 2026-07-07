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Mulank: मेहनतीने मातीचंही करतील सोनं ‘या’ मुलांकाचे लोक, नशिबावर नाही तर कर्मावर ठेवतात विश्वास

Updated On: Jul 07, 2026 | 04:41 PM IST
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सारांश

अंकशास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा अंक ८ असतो, ते सर्वात जास्त मेहनती मानले जातात. असे म्हटले जाते की ते आपल्या कठोर परिश्रमातून काहीही साध्य करू शकतात. चला, काही मनोरंजक तथ्ये जाणून घेऊया

कोणत्या मुलांकाचे लोक असतात मेहनती (फोटो सौजन्य - iStock)

कोणत्या मुलांकाचे लोक असतात मेहनती (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • कोणत्या मुलांकाचे व्यक्ती असतात अधिक मेहनती 
  • अगदी मातीपासूनही मेहनतीने बनवतात सोनं 
  • मुलांकाबाबत अधिक रोचक तथ्य घ्या जाणून 
अंकशास्त्रानुसार, प्रत्येक अंकाचा स्वतःचा एक वेगळा स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व असते. पण जेव्हा अढळ परिश्रम आणि दृढनिश्चयाचा प्रश्न येतो, तेव्हा अंक ८ असलेले लोक अतुलनीय असतात. या अंकाचे लोक इतके प्रबळ इच्छाशक्ती बाळगतात की, एकदा त्यांनी मनाशी ठरवले की ते चिखलाचेही सोने करू शकतात. कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ आणि २६ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ८ असतो. हा अंक शनी ग्रहाशी संबंधित आहे. शनीमुळे, हे लोक मेहनती, शिस्तप्रिय आणि आपल्या ध्येयांप्रति समर्पित असतात. ते नशिबापेक्षा कृतीवर जास्त विश्वास ठेवतात. चला त्यांच्याबद्दल काही विशेष गोष्टी जाणून घेऊया.

नशिबापेक्षा कृतीवर जास्त विश्वास ठेवतात

मुलांक ८ असलेले लोक ‘जसे पेराल तसे उगवेल’ या तत्त्वानुसार आपले जीवन जगतात. म्हणूनच ते कृतीवर विश्वास ठेवतात. लहानपणापासूनच त्यांना हे समजलेले असते की कठोर परिश्रमाशिवाय काहीही साध्य होऊ शकत नाही, म्हणून ते स्वस्थ बसत नाहीत. ते आपले नशीब स्वतः घडवतात. सुरुवातीला परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी, कालांतराने त्यांच्या कृती त्यांचे जीवन सुखसोयींनी आणि ऐश्वर्याने भरून टाकतात.

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मातीचं सोने करण्याची शक्ती

जर अंक ८ असलेले लोक दृढनिश्चयी असतील, तर ते आपल्या कठोर परिश्रमाने धुळीचेही सोने करू शकतात. शनीच्या प्रभावामुळे त्यांच्या आयुष्यात जरी मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागला, तरी हे संघर्ष त्यांना इतके सामर्थ्यवान आणि परिपक्व बनवतात की जगातील कोणतीही शक्ती त्यांना यश मिळवण्यापासून रोखू शकत नाही. ज्याप्रमाणे सोन्याला चमकण्यासाठी अग्नीत तापवावे लागते, त्याचप्रमाणे हे लोकही यश मिळवण्यापूर्वी संघर्ष करतात आणि कठोर परिश्रम करतात.

नेहमी जमिनीवर पाय घट्ट रोवलेले

अंक ८ असलेल्या लोकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते जमिनीवर पाय घट्ट रोवून उभे राहतात. आयुष्यात कितीही यश मिळवले तरी ते कधीही गर्विष्ठ होत नाहीत. ते दिखावा आणि झगमगाटापासून दूर राहणे पसंत करतात आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी कठोर परिश्रम करतात.

पैशाच्या व्यवस्थापनात निपुण

अंक ८ असलेले लोक आपला पैसा हुशारीने खर्च करतात, म्हणूनच त्यांच्याकडे पैशाची कधीच कमतरता भासत नाही. त्यांना गुंतवणुकीचीही चांगली समज असते. शिवाय, ते व्यवसायातही खूप हुशार असतात.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Numerological number which turn even soil into gold through hard work

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Published On: Jul 07, 2026 | 04:41 PM

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