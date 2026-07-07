Mulank: मेहनतीने मातीचंही करतील सोनं ‘या’ मुलांकाचे लोक, नशिबावर नाही तर कर्मावर ठेवतात विश्वास

नशिबापेक्षा कृतीवर जास्त विश्वास ठेवतात
मुलांक ८ असलेले लोक ‘जसे पेराल तसे उगवेल’ या तत्त्वानुसार आपले जीवन जगतात. म्हणूनच ते कृतीवर विश्वास ठेवतात. लहानपणापासूनच त्यांना हे समजलेले असते की कठोर परिश्रमाशिवाय काहीही साध्य होऊ शकत नाही, म्हणून ते स्वस्थ बसत नाहीत. ते आपले नशीब स्वतः घडवतात. सुरुवातीला परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी, कालांतराने त्यांच्या कृती त्यांचे जीवन सुखसोयींनी आणि ऐश्वर्याने भरून टाकतात.
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मातीचं सोने करण्याची शक्ती
जर अंक ८ असलेले लोक दृढनिश्चयी असतील, तर ते आपल्या कठोर परिश्रमाने धुळीचेही सोने करू शकतात. शनीच्या प्रभावामुळे त्यांच्या आयुष्यात जरी मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागला, तरी हे संघर्ष त्यांना इतके सामर्थ्यवान आणि परिपक्व बनवतात की जगातील कोणतीही शक्ती त्यांना यश मिळवण्यापासून रोखू शकत नाही. ज्याप्रमाणे सोन्याला चमकण्यासाठी अग्नीत तापवावे लागते, त्याचप्रमाणे हे लोकही यश मिळवण्यापूर्वी संघर्ष करतात आणि कठोर परिश्रम करतात.
नेहमी जमिनीवर पाय घट्ट रोवलेले
अंक ८ असलेल्या लोकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते जमिनीवर पाय घट्ट रोवून उभे राहतात. आयुष्यात कितीही यश मिळवले तरी ते कधीही गर्विष्ठ होत नाहीत. ते दिखावा आणि झगमगाटापासून दूर राहणे पसंत करतात आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी कठोर परिश्रम करतात.
पैशाच्या व्यवस्थापनात निपुण
अंक ८ असलेले लोक आपला पैसा हुशारीने खर्च करतात, म्हणूनच त्यांच्याकडे पैशाची कधीच कमतरता भासत नाही. त्यांना गुंतवणुकीचीही चांगली समज असते. शिवाय, ते व्यवसायातही खूप हुशार असतात.
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