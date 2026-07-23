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IND vs ZIM: सामन्याची वेळ आणि प्लॅटफॉर्ममध्ये अचानक झाला बदल! India – Zimbabwe T20 कुठे आणि कशी पाहणार Live

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:54 AM IST
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सारांश

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ २३ जुलैपासून झिम्बाब्वेमध्ये तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. या मालिकेचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी तुम्हाला चॅनल थेट बदलावे लागणार आहे.

भारत विरूद्ध झिम्बाम्ब्वे सामना कुठे पाहता येणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

भारत विरूद्ध झिम्बाम्ब्वे सामना कुठे पाहता येणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • यापूर्वी टीम इंडिया इंग्लंडमध्ये टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका खेळत होती. त्यावेळी, भारतात सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण एका वेगळ्या चॅनलवर करण्यात आले होते
  • परंतु झिम्बाब्वेमध्ये सामन्यांची वेळ आणि पाहण्याचे माध्यम दोन्ही बदलले आहेत
  • कुठे आणि कोणत्या वेळेत पाहता येणार सामने 
भारतीय टी२० संघ एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे. गुरुवारी (२३ जुलै, २०२६) हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये जेव्हा भारत आणि झिम्बाब्वे आमनेसामने येतील, तेव्हा सर्वांचे लक्ष केवळ सामन्याच्या निकालावरच नाही, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वावरही असेल. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरसाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील सलामीच्या सामन्यात तो भारताचा टी२० कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात असेल.

यापूर्वी, भारत-इंग्लंड टी२० आणि एकदिवसीय सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केले जात होते आणि डिस्ने+ हॉटस्टारवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध होते. तथापि, भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील टी२० मालिकेचा आनंद घेण्यासाठी, तुम्हाला टीव्ही चॅनल आणि मोबाइल ॲप दोन्ही बदलावे लागतील. शिवाय, झिम्बाब्वे मालिकेचे थेट प्रक्षेपण इंग्लंडमधील टी२० सामन्याच्या वेळी उपलब्ध होणार नाही. याचा अर्थ वेळेतही बदल झाला आहे.

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श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली खेळणार संघ 

आकडेवारी पाहिल्यास, कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द काहीशी चढ-उताराची राहिली आहे. त्याने आपल्या पहिल्या सात सामन्यांपैकी सहा सामने गमावले आहेत. याच काळात भारताने आयर्लंड आणि इंग्लंडसारख्या संघांविरुद्ध मालिका गमावल्या. म्हणूनच, अय्यर या तीन सामन्यांच्या मालिकेत विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी आणि आपल्या कर्णधारपदाचा विक्रम सुधारण्यासाठी उत्सुक असेल. त्याच्यासमोर निश्चितच आव्हाने आहेत, पण यावेळी संघात अनेक उत्साही तरुण खेळाडू आहेत, ज्यांच्यात सामन्याचे चित्र पालटण्याची क्षमता आहे.

जुन्या चेहऱ्यांचे पुनरागमन आणि नवीन खेळाडूंना संधी

भारतीय निवड समितीने या दौऱ्यासाठी एक नवीन आणि उत्साही संघ मैदानात उतरवला आहे. स्फोटक फलंदाज रिंकू सिंग संघात परतला असून, खालच्या फळीतील फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. शिवाय, आपल्या वेगाने प्रभावित करणारा वेगवान गोलंदाज मयंक यादवदेखील दुखापतीनंतर किंवा विश्रांतीनंतर संघात परतत आहे. 

दरम्यान, यावेळी निवड समितीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या चार नवीन चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवला आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंग, वेगवान गोलंदाज यश ठाकूर आणि अशोक शर्मा, आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज अष्टपैलू हर्ष दुबे यांचा भारतीय टी-२० संघात प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. या खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला सिद्ध करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे.

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झिम्बाब्वेची तयारी आणि घरच्या मैदानावरील आव्हान

दुसरीकडे, सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वे संघदेखील ही घरच्या मैदानावरील मालिका हलक्यात घेत नाहीये. झिम्बाब्वेने आपल्या संघात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण न केलेल्या यष्टीरक्षक-फलंदाज तफद्झवा त्सिगाचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, अष्टपैलू वेस्ली माधेवेरे आणि वेगवान गोलंदाज न्यूमन न्यामहुरी यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे. घरच्या मैदानाचा आणि परिस्थितीचा फायदा घेत, झिम्बाब्वे भारतीय युवा खेळाडूंना कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघातून कोण खेळणार?

भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकूर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह आणि रिंकू सिंह 

झिम्बाब्वे संघ: सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाबदझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन तफा शुम्बा आणि शुम्बा.

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Frequently Asked Questions

  • Que: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० सामना केव्हा आणि कुठे खेळला जाईल?

    Ans: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० सामना गुरुवार, २३ जुलै, २०२६ रोजी खेळला जाईल. हा सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर होईल. नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ४:०० वाजता होईल

  • Que: भारतात टीव्हीवर सामना थेट कुठे पाहता येईल?

    Ans: हा सामना भारतात 'Unite8 Sports’ वाहिनीवर थेट प्रसारित केला जाईल

  • Que: चाहते थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) कुठे पाहू शकतात?

    Ans: ज्या चाहत्यांना आपल्या मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉपवर सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे, ते 'FanCode' ॲप आणि त्याच्या वेबसाइटवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात

Web Title: India vs zimbabwe t20 series telecast live streaming where and when to watch information in marathi

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:54 AM

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