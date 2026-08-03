IndiGo News: काय सांगताय? पायलट बनला इंडिगोचा सीईओ? संकट काळात विली वॉल्श यांनी सांभाळली कमान, कोण आहेत हे अधिकारी?

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विली वॉल्श यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात चार दशकांहून अधिक अनुभव आहे. सीईओ म्हणून, ते विमान कंपनीची रणनीती, कामकाज, नेटवर्क विस्तार आणि व्यावसायिक निर्णयांसाठी जबाबदार असतील. नवीन सीईओ आता इंडिगोच्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराला चालना देण्यासाठी आणि कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी जबाबदार असतील. नेमका कसा होता प्रवास? आणि या निर्णयामुळे कंपनीला काय फायदा होणार?
विली वॉल्श यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात आयरिश एअरलाइन ‘एअर लिंगस’मध्ये पायलट म्हणून केली. नंतर ते त्या एअरलाइनचे सीईओ झाले. त्यानंतर त्यांनी ‘ब्रिटिश एअरवेज’ आणि मग ‘इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप’चे नेतृत्व केले. इंडिगोच्या आधी, ते ‘इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन’IATA चे महासंचालक होते. त्यांचा हा कार्यकाळ ३१ जुलै, २०२६ रोजी संपला होता.
विली वॉल्श अशा वेळी इंडिगोची सूत्रे हाती घेत आहेत, जेव्हा गेल्या काही महिन्यांत एअरलाइन एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये नवीन पायलट कर्तव्य आणि विश्रांतीचे नियम लागू झाल्यानंतर, इंडिगोला हजारो उड्डाणे रद्द करावी लागली. यानंतर, डीजीसीएने एअरलाइनला दंड ठोठावला आणि तिचे वेळापत्रकदेखील बदललं आणि त्याचा परिणाम एअरलाईनवर झाला.
दरम्यान, १० मार्च २०२६ रोजी, तत्कालीन सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी वैयक्तिक कारणांचा हवाला देत राजीनामा दिला. त्यांच्या जाण्यानंतर, सह-संस्थापक राहुल भाटिया अंतरिम आधारावर कंपनीचा कारभार सांभाळत आहेत.
देशांतर्गत बाजारपेठेत इंडिगोचा सर्वात मोठा वाटा आहे. परिणामी, नवीन सीईओसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कामकाज स्थिर करणे, वाढत्या विमानांच्या ताफ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील एअरलाइनच्या विस्तार योजनांना पुढे नेणे हे असेल. सध्याची परिस्थिती पाहता हे आव्हान सांभाळणं आणखी जड जाणार आहे असं वाटतं आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल.
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