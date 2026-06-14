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स्टार्टअप ते स्पेस! जागतिक मंचावर देशाचा डंका, फ्रान्समध्ये PM Modi नी मांडलं बदलत्या भारताचं व्हिजन

Updated On: Jun 14, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नाईस येथे 'भारत इनोव्हेट्स' कार्यक्रमात बदलत्या भारताचे चित्र सादर केले. त्यांनी फ्रान्ससोबतच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले, स्टार्टअप क्रांतीची ताकद स्पष्ट केली आणि बदलत्या भारताचे एक सुंदर चित्र सादर केले. पंतप्रधान मोदींनी हा क्षण अभिमानाचा क्षण म्हणून उभा केला आहे.

(फोटो सौजन्य: IANS)

(फोटो सौजन्य: IANS)

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विस्तार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नाईस येथे ‘भारत इनोव्हेट्स’ कार्यक्रमात बदलत्या भारताचे चित्र सादर केले. त्यांनी फ्रान्ससोबतच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले, स्टार्टअप क्रांतीची ताकद स्पष्ट केली आणि बदलत्या भारताचे एक सुंदर चित्र सादर केले. पंतप्रधान मोदींनी या उपक्रमाचे वर्णन एक अभिमानाचा क्षण असे केलं आहे. हा उपक्रम त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, असे ते अभिमानाने सांगू शकतात.

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‘भारत इनोव्हेट्स’ व्यासपीठ भारतीय प्रतिभा आणि युरोपीय भांडवल यांच्यात एक पूल बांधत आहे; हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे भारतातील तरुण पिढीला युरोपीय तज्ञांशी जोडले जाण्याची संधी मिळत आहे. आज, २१ व्या शतकातील भारत बदलाच्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यातून जात आहे. भारतात एक स्टार्टअप क्रांती घडत आहे. असं मोदींनी स्पष्ट केलं.

भारतातील तरुण पिढीची नवी मानसिकता

पंतप्रधानांच्या मते, या क्रांतीमध्ये, भारतातील तरुण पिढी नव्या मानसिकतेने मानवतेच्या हितासाठी समस्यांवर उपाय शोधत आहे. ‘भारत इनोव्हेट्स’ हे आपल्या तरुण पिढीचे जागतिक दर्जाचे उपाय जागतिक स्तरावर आणण्याचे एक माध्यम आहे. त्यांनी भारताचे वर्णन स्टार्टअप्ससाठी एक प्रमुख केंद्र असे केले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, या कार्यक्रमात १०० हून अधिक स्टार्टअप्स सहभागी झाले असले तरी, भारतात दोन लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. हे स्टार्टअप्स भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक तांत्रिक विकासात योगदान देत आहेत.

स्टार्टअप क्रांती समस्या सोडवण्यासाठी

पंतप्रधान मोदींच्या मते, देशातील स्टार्टअप क्रांती समस्या सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतात स्टार्टअप क्रांती सुरू आहे. देशातील तरुण नाविन्यपूर्ण विचारांनी लोकांच्या समस्यांवर उपाय शोधत आहेत. त्यांनी भारताचे वर्णन केवळ उपाय शोधणारा ग्राहक म्हणून नव्हे, तर उपाय देणारा देश म्हणून केले. ते म्हणाले, “आज भारत एक तंत्रज्ञान प्रदाता म्हणून उदयास येत आहे.” भारताच्या पंतप्रधानांनी पूर्ण विश्वास व्यक्त केला की, नवीन तंत्रज्ञानामध्ये देशाचे भविष्य बदलण्याची क्षमता आहे. त्यांनी सांगितले की, जग अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, परंतु प्रत्येक आव्हान नवीन संधी देखील घेऊन येते. एआय, क्वांटम कंप्युटिंग, जैवतंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञान यांसारखे नवीन तंत्रज्ञान भविष्यात जगाचे भविष्य घडवतील.

भारत आणि फ्रान्सचे संबंध महत्त्वाचे

भारत-फ्रान्स संबंधांचेही विशेष वर्णन करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि फ्रान्समधील संबंध केवळ व्यापार किंवा धोरणात्मक भागीदारीपुरते मर्यादित नाही. हे विश्वास, सामायिक दृष्टी आणि सामायिक उद्दिष्टांवर आधारित आहे. जगातील अनेक मोठ्या आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत.
दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या व्हिजनवर प्रकाश टाकून ते पुढे म्हणाले, “जगातील देश एकमेकांशी व्यापार करतात, परंतु काही संबंध असे असतात जे एका विचारातून आणि दृष्टिकोनातून पुढे जातात. भारत आणि फ्रान्सचे संबंधही असेच आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध हे केवळ व्यापार किंवा मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित नसून ते सामायिक मूल्ये, विश्वास आणि भविष्यासाठी समान दृष्टिकोनावर आधारित आहेत.”

तांत्रिक क्रांती मानवतेला नवीन संधी

पंतप्रधान म्हणाले की, प्रत्येक तांत्रिक क्रांती मानवतेला नवीन संधी देते. आणि प्रत्येक संधी नवीन जबाबदारी घेऊन येते. आज जग अशा तंत्रज्ञानाकडे पाहत आहे जे विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक, मानव-केंद्रित आणि जागतिक भल्याचा उद्देश आहे. आणि अशा काळात, भारताचे प्राधान्य मानवतेसाठी तंत्रज्ञान, मानवकेंद्रित नवकल्पना आहे.
यावेळी पंतप्रधानांनी एक विशेष मंत्रही सुचवला. ते म्हणाले की आमच्या AI व्हिजनचा मूलभूत घटक सर्वांसाठी AI आहे, म्हणजे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय. दिल्लीत आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिटची थीमही हीच होती.

भारत इनोवेट्स फोरममध्ये भारताच्या डीएनएचाही उल्लेख करण्यात आला होता. पीएम मोदी म्हणाले की, नावीन्य भारताच्या डीएनएमध्ये आहे. हजारो वर्षांपासून भारताने आपल्या ज्ञानाने आणि कल्पकतेने जगाला नवी दिशा दिली आहे. गणितापासून खगोलशास्त्रापर्यंत, वैद्यकशास्त्रापासून योगापर्यंत, भारताचे योगदान संपूर्ण मानवजातीच्या प्रगतीचा आधार आहे. आज आपण या वारशाला नवी गती आणि नवी दिशा दिली आहे.

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Web Title: Pm narendra modi france visit speech india startup to space vision marathi news

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Published On: Jun 14, 2026 | 07:45 PM

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