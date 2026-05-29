Pushp Brand Limited : पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात येणार! IPO केला लाँच, इतर उत्पादनांसह पोर्टफोलिओ वाढवण्याची योजना

Updated On: May 29, 2026 | 06:43 PM IST
पॅकेज्ड मसाल्यांच्या क्षेत्रातील वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये Pushp Brand (India) Limited चा समावेश होत असून कंपनी नवीन मिश्र मसाले आणि Value Added Services (VAS) उत्पादनांवर भर देत पोर्टफोलिओ विस्तारण्याच्या तयारीत आहे.

Pushp Brand Limited : ‘स्वाद का सुपरस्टार’ म्हणून ओळखला जाणारा पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या पॅकेज्ड मसाला कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Pushp Brand (India) Limited ने आपल्या प्रस्तावित IPO साठी SEBI कडे Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दाखल केला आहे. कंपनी नवीन मिश्र मसाले आणि Value Added Services (VAS) उत्पादनांच्या माध्यमातून आपल्या उत्पादन पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे.

या IPO अंतर्गत विद्यमान भागधारकांकडून 74.45 लाख समभागांच्या विक्रीचा प्रस्ताव (OFS) ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये प्रमोटर सुरेंद्र कुमार सुराणा आणि महेंद्र कुमार सुराणा यांच्यासह A91 Emerging Fund I LLP आणि Sixth Sense India Opportunities III या गुंतवणूकदारांचाही समावेश आहे. A91 Emerging Fund ने 2020 मध्ये कंपनीत सुमारे 125 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, तर Sixth Sense India Opportunities III ने 2023 मध्ये सुमारे 101 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

1974 मध्ये इंदूर येथे कै. किशनलाल सुराणा यांनी ‘मुनिमजी अँड सन्स’ या नावाने सुरू केलेला हा व्यवसाय आज राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या मसाला ब्रँडमध्ये परिवर्तित झाला आहे. कंपनी ‘Pushp’ आणि ‘Munimji’ या ब्रँडअंतर्गत शुद्ध मसाले, मिश्र मसाले, हिंग, सोया उत्पादने, क्विक-फ्राय मिक्स आणि चहा यांसारखी विविध उत्पादने बाजारात आणते. ‘पुष्प कडक चहा’ हे नवीन उत्पादन 2027 पर्यंत लॉन्च करण्याचीही कंपनीची योजना आहे.

आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत कंपनीकडे 312 SKUs चा विस्तृत उत्पादन संच होता. यामध्ये 129 शुद्ध मसाले, 173 मिश्र मसाले आणि 10 इतर उत्पादनांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मिश्र मसाल्यांच्या विभागात कंपनीचा नफा सातत्याने वाढताना दिसत असून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये या विभागातील नफ्याचे प्रमाण 43.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. कंपनीने 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1,016 वितरक आणि 3.68 लाखांहून अधिक रिटेल टचपॉइंट्सचे मजबूत नेटवर्क उभे केले आहे. जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही कंपनीची प्रभावी उपस्थिती आहे. उत्पादनांची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी कंपनी प्रमुख मसाल्यांची थेट उत्पादक प्रदेशांतून खरेदी करते.

इंदूरमधील स्वयंचलित उत्पादन केंद्रांमधून कंपनी दरवर्षी 60 हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता हाताळते. भविष्यात उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन हरित उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत महसूल, EBITDA आणि नफ्यात कंपनीने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. Everest, MDH, Aachi, Ramdev आणि Badshah यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्सशी स्पर्धा करत असतानाही पुष्प ब्रँडने मध्य प्रदेश आणि पश्चिम भारतात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. IPO प्रक्रियेसाठी ICICI Securities, IIFL Capital Services आणि Systematix Corporate Services हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स म्हणून कार्यरत आहेत.

Published On: May 29, 2026 | 06:32 PM

पाठदुखी, मणक्याचे विकार वाढले! 'क्रॉनिक पेन'कडे दुर्लक्ष धोकादायक! मुंबईतील MIPSICON परिषदेत तज्ज्ञांचा इशारा

राज्यात 'मुंढे' ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

Relationship Tips: नातं तुटण्याआधी दिसतात 'हे' रेड फ्लॅग्स! टॉक्सिक रिलेशनशिपची सुरुवात ओळखा, वेळेत वाचवा नातं

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

8 Waajun 13 Minite : थ्रिल अनुभवण्यासाठी व्हा सज्ज! सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

Solapur News: "ऊस बिलासाठी रणसंग्राम", तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

