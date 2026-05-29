Pushp Brand Limited : पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात येणार! IPO केला लाँच, इतर उत्पादनांसह पोर्टफोलिओ वाढवण्याची योजना

Pushp Brand Limited : ‘स्वाद का सुपरस्टार’ म्हणून ओळखला जाणारा पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या पॅकेज्ड मसाला कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Pushp Brand (India) Limited ने आपल्या प्रस्तावित IPO साठी SEBI कडे Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दाखल केला आहे. कंपनी नवीन मिश्र मसाले आणि Value Added Services (VAS) उत्पादनांच्या माध्यमातून आपल्या उत्पादन पोर्टफोलिओचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे.
या IPO अंतर्गत विद्यमान भागधारकांकडून 74.45 लाख समभागांच्या विक्रीचा प्रस्ताव (OFS) ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये प्रमोटर सुरेंद्र कुमार सुराणा आणि महेंद्र कुमार सुराणा यांच्यासह A91 Emerging Fund I LLP आणि Sixth Sense India Opportunities III या गुंतवणूकदारांचाही समावेश आहे. A91 Emerging Fund ने 2020 मध्ये कंपनीत सुमारे 125 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, तर Sixth Sense India Opportunities III ने 2023 मध्ये सुमारे 101 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
1974 मध्ये इंदूर येथे कै. किशनलाल सुराणा यांनी ‘मुनिमजी अँड सन्स’ या नावाने सुरू केलेला हा व्यवसाय आज राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या मसाला ब्रँडमध्ये परिवर्तित झाला आहे. कंपनी ‘Pushp’ आणि ‘Munimji’ या ब्रँडअंतर्गत शुद्ध मसाले, मिश्र मसाले, हिंग, सोया उत्पादने, क्विक-फ्राय मिक्स आणि चहा यांसारखी विविध उत्पादने बाजारात आणते. ‘पुष्प कडक चहा’ हे नवीन उत्पादन 2027 पर्यंत लॉन्च करण्याचीही कंपनीची योजना आहे.
आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत कंपनीकडे 312 SKUs चा विस्तृत उत्पादन संच होता. यामध्ये 129 शुद्ध मसाले, 173 मिश्र मसाले आणि 10 इतर उत्पादनांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मिश्र मसाल्यांच्या विभागात कंपनीचा नफा सातत्याने वाढताना दिसत असून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये या विभागातील नफ्याचे प्रमाण 43.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. कंपनीने 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1,016 वितरक आणि 3.68 लाखांहून अधिक रिटेल टचपॉइंट्सचे मजबूत नेटवर्क उभे केले आहे. जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही कंपनीची प्रभावी उपस्थिती आहे. उत्पादनांची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी कंपनी प्रमुख मसाल्यांची थेट उत्पादक प्रदेशांतून खरेदी करते.
इंदूरमधील स्वयंचलित उत्पादन केंद्रांमधून कंपनी दरवर्षी 60 हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता हाताळते. भविष्यात उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन हरित उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत महसूल, EBITDA आणि नफ्यात कंपनीने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. Everest, MDH, Aachi, Ramdev आणि Badshah यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्सशी स्पर्धा करत असतानाही पुष्प ब्रँडने मध्य प्रदेश आणि पश्चिम भारतात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. IPO प्रक्रियेसाठी ICICI Securities, IIFL Capital Services आणि Systematix Corporate Services हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स म्हणून कार्यरत आहेत.