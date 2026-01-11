Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

RBI Gold Reserves 2025: डॉलर पेक्षा सोने सुरक्षित? आरबीआयच्या रणनीतीमुळे परकीय चलन साठ्यात बदल

अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमधील भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गुंतवणूक २०० अब्ज डॉलर्सच्या खाली घसरली आहे. गेल्या ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस अमेरिकेच्या ट्रेझरी चाँडमधील भारताची गुंतवणूक सुमारे १९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पसरली होती.

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:09 PM
RBI Gold Reserves 2025: डॉलर पेक्षा सोने सुरक्षित? आरबीआयच्या रणनीतीमुळे परकीय चलन साठ्यात बदल

RBI Gold Reserves 2025: डॉलर पेक्षा सोने सुरक्षित? आरबीआयच्या रणनीतीमुळे परकीय चलन साठ्यात बदल (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकी बाँडपासून भारताने राखले अंतर
  • भारत, चीन, ब्राझील अमेरिकेतून काढून घेताहेत निधी
  • आरबीआयने सोने वाढवून जोखीम कमी केली
 

RBI Gold Reserves 2025: अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमधील भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank Of India) ची गुंतवणूक २०० अब्ज डॉलर्सच्या खाली घसरली आहे. गेल्या ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँडमधील भारताची गुंतवणूक सुमारे १९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पसरली आहे, जी एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ५०.७ अब्ज डॉलर्सने कमी आहे. हा ट्रेंड फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. चीन, ब्राझील, सौदी अरेबिया आणि हाँगकाँग सारख्या अनेक देशांनीही अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमधील त्यांची होल्डिंग कमी केली आहे. याच काळात, आरबीआयने त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस, मध्यवर्ती बँकेकडे ८८०.१८ मेट्रिक टन सोने होते, जे एका वर्षांपूर्वी ८६६.८ मेट्रिक टन होते.

हेही वाचा: India 6G Mission Budget 2026: मोदी सरकारचा डिजिटल महासत्ता बनण्याचा मेगा प्लॅन; ‘या’द्वारे भारताची इंटरनेट झेप

२६ सप्टेंबरपर्यंत, एकूण परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा १३.६१% पर्यंत वाढला, जी एका वर्षापूर्वी ९.३% होता. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांच्या मते, अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये वाढत्या आर्थिक दबावामुळे बाँड उत्पन्नात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे ट्रेझरी बाँडमध्ये मूल्यांकन तोटा होण्याचा धोका वाढला आहे. हा धोका कमी करण्यासाठी, आरबीआयसह अनेक मध्यवर्ती बँका आता त्यांच्या सोन्याच्या (Gold) होल्डिंगमध्ये वाढ करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धापासून, जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यास आणि सुरक्षित-निवासस्थान म्हणून सोन्याला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२४ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या अमेरिकन ट्रेझरी नोट्समधील भारताच्या होल्डिंगमध्ये जवळपास २१ टक्क्यांनी घट झाली.

हेही वाचा: Lenovo AI Server Manufacturing: भारत बनेल जागतिक AI सर्व्हर निर्यात केंद्र; लेनोवोची ‘Make in India’वर विश्वास 

ही घसरण अशा वेळी झाली जेव्हा अमेरिकन बाँड मार्केटमधील उत्पन्न मुख्य आकर्षक होते. १० वर्षाच्या अमेरिकन ट्रेझरीवरील ४० ते ४.८ टक्क्याच्या आसपास होते. सामान्यत परदेशी उत्पन्न ४.० कमी केले, अर्थशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, हे केवळ उत्पन्नामुळे नाही तर परकीय चलन साठयांबाबत भारताच्या बदललेल्या धोरणामुळे आहे, याचा अर्थ असा की भारत आता आपल्या राखीव निधीमध्ये विविधता आणण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. बँक ऑफ बडोदा (bank of Baroda)च्या दीपानविता मजुमदार म्हणाल्या की, या हालचालीवरून असे दिसून येते की भारत आपल्या गुंतवणुकीचा अधिक व्यापक प्रसार करण्याचा विचार करत आहे. त्यांच्या मते, हे भारताच्या परकीय चलन धोरणात स्पष्ट बदल दर्शवते. बाजारपेठ तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भारत आता त्याच्या परकीय चलन साठयाचा एक भाग इतर पर्यायांमध्ये गुंतवत आहे. यामध्ये सीने, इतर देशांचे सरकारी बॉन्ड आणि डॉलर (Dollar)व्यतिरिक्त इतर चलनाचा समावेश असू शकतो. विशेषत: जगभरात सोने पुन्हा एकदा सुरक्षित-आश्रयस्थान महणून महत्त्वाचे बनले आहे. कारण सोने चलनातील चढ-उतार, चलनवाढीचे धोके आणि जागतिक राजकीय तणावापासून संरक्षण प्रदान करते.

Web Title: Rbi reduces us treasury bond holdings 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य
1

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती
2

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी
3

Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM