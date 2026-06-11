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मोठी लॉटरी! Tata आणि Adani ग्रुपकडून बंपर डिव्हिडंड, जाणून घ्या कोणत्या कंपनीच्या शेअर्सने होणार बंफर फायदा

Updated On: Jun 11, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल आणि dividend द्वारे उत्पन्न मिळवू इच्छित असाल, तर अदानी आणि टाटा समूहातील काही कंपन्या तुमच्या विचाराधीन असू शकतात. या दोन मोठ्या व्यावसायिक समूहांमधील अनेक कंपन्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश जाहीर केला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार

Dividend News : जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल आणि dividend द्वारे उत्पन्न मिळवू इच्छित असाल, तर अदानी आणि टाटा समूहातील काही कंपन्या तुमच्या विचाराधीन असू शकतात. या दोन मोठ्या व्यावसायिक समूहांमधील अनेक कंपन्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश जाहीर केला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

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लाभांश म्हणजे काय?

लाभांश हा कंपनीच्या नफ्याचा तो भाग असतो जो Shareholders वाटला जातो. Record Dateच्या दिवशी ज्या गुंतवणूकदारांकडे कंपनीचे शेअर्स असतात, ते लाभांश मिळण्यास पात्र असतात.

अदानी समूहातील कंपन्यांची घोषणा

अदानी समूहातील अनेक कंपन्यांनी भागधारकांसाठी डिव्हिडंड जाहीर केला आहे. यामध्ये अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी टोटल गॅस, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स आणि अंबुजा सिमेंट्स यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.

टाटा समूहातील कंपन्याही मागे नाहीत

टाटा समूहातील अनेक प्रमुख कंपन्याही यावेळी गुंतवणूकदारांना आकर्षक लाभांश देत आहेत. यामध्ये TCS, टाटा स्टील, टाटा एल्क्सी आणि टाटा केमिकल्स यांचा समावेश आहे.

केवळ डिव्हिडंडसाठी शेअर्स खरेदी करणे योग्य आहे का?

केवळ लाभांश मिळवण्याच्या उद्देशाने एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे ही योग्य रणनीती नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपनीचा व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, भविष्यातील संधी आणि व्हॅल्यूएशन या गोष्टींचाही विचार केला पाहिजे. अनेकदा, लाभांश वाटपामुळे शेअरची किंमत त्या लाभांशाच्या रकमेइतकी कमी होऊ शकते; त्यामुळे, गुंतवणुकीचे निर्णय केवळ लाभांशावर आधारित नसावेत.

रेकॉर्ड डेटवर लक्ष ठेवा

डिव्हिडंडचा लाभ घेण्यासाठी, गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या रेकॉर्ड डेट आणि एक्स-डिव्हिडंड डेटकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. जे रेकॉर्ड डेटपर्यंत शेअरहोल्डर राहतात, तेच डिव्हिडंड मिळण्यास पात्र असतात.

गुंतवणूकदारांसाठी काय सल्ला आहे?

जर तुम्हाला डिव्हिडंड मिळवण्यासोबतच दीर्घकाळात संपत्ती निर्माण करायची असेल, तर मजबूत फंडामेंटल्स असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य द्या. अदानी आणि टाटा समूहांमधील अनेक कंपन्या आपापल्या क्षेत्रात मजबूत स्थितीत आहेत, परंतु गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतःचे संशोधन करणे आवश्यक आहे.

कमाईची दुहेरी संधी

डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समधून गुंतवणूकदारांना दुहेरी फायदा मिळू शकतो: पहिला म्हणजे शेअरच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे मिळणारा भांडवली नफा आणि दुसरा म्हणजे कंपनीकडून दिला जाणारा लाभांश. म्हणूनच अनेक गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये अशा शेअर्सचा समावेश करण्यास पसंती देतात. सध्या, अदानी आणि टाटा समूहातील अनेक कंपन्या गुंतवणूकदारांना लाभांशाद्वारे कमाई करण्याची संधी देत ​​आहेत. पण गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कंपनीची सविस्तर माहिती आणि त्याशी संबंधित जोखीम पूर्णपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Tata and adani group stocks announces bumper dividend payout list see more details

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Published On: Jun 11, 2026 | 03:45 PM

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