Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?

ॲपल आयफोनचा कारखाना बंद पडणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. तमिळनाडूमध्ये ॲपल आयफोनचे उत्पादन करणाऱ्या टाटांच्या कारखान्यावर बंद पडण्याचे संकट ओढवले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाने असा आरोप केला आहे की, या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यामुळे आसपासच्या शेतीमधील भूजल दूषित झाले आहे. या प्रकरणावर टाटांनी समाधानकारक खुलासा न केल्यास कारखाना सक्तीने बंद केला जाईल, असा इशाराही प्राधिकरणाने दिला आहे. पण याचा नेमका काय परिणाम होणार आहे? जाणून घेऊयात.
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ॲपल आपल्या उत्पादन कार्याचा विस्तार चीनबाहेर करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि या प्रक्रियेत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तैवानच्या फॉक्सकॉननंतर ॲपलचा दक्षिण आशियातील हा दुसरा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. सध्या तपासणीच्या फेऱ्यात असलेला टाटांचा हा कारखाना तमिळनाडूतील होसूर येथे स्थित आहे. येथे आयफोनसाठी ‘बॅक पॅनेल्स’ आणि इतर सुटे भाग तयार केले जातात. चालू वर्षी जागतिक आयफोन उत्पादनापैकी २६ टक्के उत्पादन भारतात होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कारखान्याजवळील जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार केली की, कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यामुळे त्यांची जमीन आणि विहिरींचे पाणी दूषित होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, या तक्रारींनंतर डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत पाच वेळा तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर, २५ मे रोजी टाटा कंपनीला एक नियामक नोटीस बजावण्यात आली.
या नोटीसमध्ये नमूद केले होते की, तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की टाटाने आपल्या आवारातील पावसाचे पाणी साठवण्याच्या तलावात सांडपाणी सोडले होते. या तलावातून सांडपाणी ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे जवळच्या शेतजमिनींवरील खुल्या विहिरींमधील भूजल दूषित झाले. तीन पानांच्या या नोटीसमध्ये पुढे असेही म्हटले होते की, २३ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या सूचनांवर अंमलबजावणी करण्यात टाटा कंपनी अपयशी ठरली होती.
दरम्यान, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने सांगितले की, त्यांनी एका मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत स्वतंत्र विश्लेषण करून घेतले होते आणि या अभ्यासात कंपनी सर्व नियामक नियमांचे पूर्णपणे पालन करत असल्याचे आढळून आले. जबाबदार व्यावसायिक पद्धती तसेच पर्यावरण आणि स्थानिक समुदायांचे संरक्षण करण्याबाबतची आपली कटिबद्धता टाटांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. कंपनीने सांगितले की, त्यांनी या प्रकरणाबाबत प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणांना उत्तर दिले आहे; मात्र, त्याबाबत अधिक तपशील दिलेले नाहीत.
मे महिन्यात जारी केलेल्या एका नोटीसमध्ये, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने टाटांकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. नियमांचे कथित उल्लंघन झाल्यामुळे त्या युनिटचा वीजपुरवठा का खंडित करू नये आणि तो प्रकल्प का बंद करू नये, असा सवाल त्यात करण्यात आला होता. ॲपल आपल्या पुरवठादारांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करते; तरीही, यावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला कंपनी किंवा तामिळनाडू सरकार यांपैकी कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
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