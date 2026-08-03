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CAT 2026 Registration : कॅट परीक्षेच्या अर्जात आणि शुल्कात बदल! कधी आहे शेवटची तारीख? वाचा सविस्तर माहिती

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:09 PM IST
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सारांश

CAT 2026 Registration and Eligibility : IIM इंदूरद्वारे CAT 2026 ची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२६ आहे. तर येथे पात्रता, शुल्क आणि परीक्षेची तारीख जाणून घ्या.

CAT

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CAT 2026 Registration Begins:  इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) इंदूरने कॉमन एडमिशन टेस्टसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना असा सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी शेवटच्या वेळेची वाट न बघता वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.

CAT 2026 साठी कोण करू शकते अर्ज?

CAT 2026 मध्ये अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून ग्रॅजुएशनची पदवी असणे आवश्यक आहे. जनरल, EWS आणि OBC प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी किमान ५० टक्के गुण किंवा समान ग्रेड असणे आवश्यक आहे. तर SC, ST आणि दिव्यांग वर्गातील उमेदवारांसाठी किमान ४५ टक्के गुण निर्धारित केले आहेत. याशिवाय, ग्रॅजुएशनच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असलेले किंवा निकालाची वाट पाहत असलेले विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात. तसेच CA, CS, CMA किंवा ICWAI सारख्या व्यावसायिक पदव्या असणारे उमेदवार देखील पात्र आहेत.

अर्ज शुल्क आणि परीक्षेची तारीख?

यावर्षी अर्ज शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. जनरल, EWS आणि OBC प्रवर्गातील उमेदवारांना २७०० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. तर SC, ST आणि PwD उमेदवारांसाठी शुल्क १३५० रुपये ठेवण्यात आले आहे. हे शुल्क फक्त एकदाच भरावे लागेल, मग उमेदवार कितीही IIM प्रोग्राम्सची निवड करू द्या.

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तसेच CAT 2026 चे आयोजन २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कॉम्प्युटर आधारित परीक्षा मोडमध्ये केले जाईल. ही परीक्षा देशातील सुमारे १७० शहरांमध्ये तीन शिफ्टमध्ये आयोजित केली जाईल. अर्ज करताना उमेदवारांना पसंतीची पाच परीक्षा केंद्र निवडावी लागतील. निवडलेल्या सर्व शहरांमध्ये जागा उपलब्ध न झाल्यास आयोगाकडून जवळचे शहर उपलब्ध करून दिले जाईल.

प्रवेशपत्र आणि निकाल

CAT 2026 चे प्रवेशपत्र ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून डाउनलोड करता येईल. निकाल जानेवारी २०२७ च्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. CAT 2026 चा स्कोअर ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वैध राहील आणि याच आधारावर IIM सह अनेक प्रमुख मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश दिला जाईल.

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असा करू शकता अर्ज:

1. CAT 2026 साठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम उमेदवाराने अधिकृत वेबसाइट iimcat.ac.in वर जावे.

2. आता ‘New Candidate Registration’ वर क्लिक करा.

3. त्यानंतर नाव, ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर प्रविष्ट करून नोंदणी करा.

4. ओटीपीद्वारे पडताळणी केल्यानंतर प्राप्त झालेला युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.

5. आता वैयक्तिक तपशील, शैक्षणिक माहिती आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.

6. त्यानंतर निर्धारित कागदपत्रे अपलोड करा.

7. पसंतीचे IIM प्रोग्राम्स आणि पाच परीक्षा शहरांची निवड करा.

8. शेवटी अर्ज पाहा आणि घोषणा स्वीकारून ऑनलाइन शुल्क भरून अर्ज सबमिट करा.

Web Title: Cat 2026 registration eligibility fees exam date iim indore

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:06 PM

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