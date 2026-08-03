Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो

सोनालीच्या कुटुंबात नुकताच आनंदाचा क्षण साजरा करण्यात आला. तिचा भाऊ अतुल कुलकर्णी विवाहबंधनात अडकला असून या सोहळ्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहेत. लग्नातील उत्साह, कुटुंबातील आनंद आणि जवळच्या मित्रमंडळींची उपस्थिती यामुळे हा सोहळा अधिक खास ठरल्याचे पाहायला मिळाले.
या लग्नात सोनालीने मोठ्या बहिणीची जबाबदारी उत्साहाने पार पाडली. प्रत्येक विधीत तिचा सहभाग दिसून आला. लग्नाआधी झालेल्या मेहेंदी समारंभात तिचा खास लूक सर्वांच्या नजरा खेचून घेणारा ठरला. हिरव्या रंगाचा सुंदर पारंपरिक पोशाख, साधा मेकअप आणि चेहऱ्यावरील आनंद यामुळे तिचा अंदाज सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. (Sonali Kulkarni:)
मेहेंदी सोहळ्यातील तिच्या काही व्हिडिओंना चाहत्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. अनेकांनी तिच्या साधेपणाचे आणि पारंपरिक शैलीचे कौतुक केले. लग्नाच्या मुख्य दिवशीचे अधिकृत फोटो अद्याप समोर आले नसले, तरी उपलब्ध व्हिडिओ आणि छायाचित्रांमधून कुटुंबातील आनंद स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
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या विवाहसोहळ्याला मनोरंजन क्षेत्रातील काही ओळखीचे चेहरेही उपस्थित होते. नृत्यदिग्दर्शिका फुलवा खामकर, अभिनेते सुहृदय गोडबोले आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री भारती आचरेकर यांच्यासह अनेक कलाकारांनी नवदाम्पत्याला शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे हा सोहळा केवळ कौटुंबिक न राहता कलाविश्वातील अनेक मित्रमंडळींच्या उपस्थितीमुळे आणखी रंगतदार झाला.
सोनाली आणि तिचा भाऊ अतुल यांच्यातील नातं नेहमीच विशेष राहिलं आहे. सोशल मीडियावर दोघांचे एकत्र फोटो आणि मजेशीर व्हिडिओ अनेकदा पाहायला मिळतात. एकमेकांप्रती असलेला जिव्हाळा आणि मैत्री चाहत्यांनाही आवडते. त्यामुळे अतुलच्या लग्नाच्या बातमीने सोनालीच्या चाहत्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली होती.
अतुल कुलकर्णी हा देखील कलाक्षेत्राशी जोडलेला आहे. तो डान्सर आणि मॉडेल म्हणून काम करत असून विविध प्रकल्पांमध्ये सहभागी होत असतो. त्यामुळे दोन्ही भावंडांचा कलात्मक प्रवास वेगवेगळ्या माध्यमातून सुरू आहे. आता आयुष्याच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करताना अतुलवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
दरम्यान, सोनालीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिने 2021 मध्ये कुणाल बेनोडेकर यांच्यासोबत विवाह केला. कुणाल हे चार्टर्ड अकाउंटंट असून व्यावसायिक कारणांमुळे दुबईमध्ये वास्तव्यास आहेत. दोघेही वेळ मिळेल तसा एकमेकांसोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर करत असतात आणि चाहत्यांकडून त्याला नेहमीच चांगला प्रतिसाद मिळतो.
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सध्या मात्र सोनालीपेक्षा तिच्या भावाच्या लग्नाचीच सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. कुटुंबासोबत आनंदाने साजरा केलेला हा सोहळा आणि त्यातील तिचा साधा, मनमोकळा अंदाज चाहत्यांना विशेष भावला आहे. सोशल मीडियावर या लग्नाशी संबंधित व्हिडिओ आणि छायाचित्रे मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून नवदाम्पत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे.