Special Investigation Team : SIT म्हणजे नेमकी काय? ती सामान्य पोलिसांपेक्षा कशी वेगळी असते? जाणून घ्या सविस्तर

Special Investigation Team : जेव्हा जेव्हा देशात एखाद्या मोठ्या घोटाळ्यात, चर्चेतील हत्येत, भ्रष्टाचारात किंवा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेल्या प्रकरणाची चौकशी होते, तेव्हा अनेकदा विशेष तपास पथक (Special Investigation Team – SIT) स्थापन केल्याचे समोर येते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अयोध्येतील राम मंदिरातील दानातील कथित चोरी आणि अनियमिततेच्या चौकशीसाठी देखील एसआयटी (SIT) गठित करण्यात आली आहे. अशा वेळी, एसआयटी नेमकी काय असते, ती कशी गठित केली जाते आणि ती सामान्य पोलिसांच्या तपासापेक्षा कशी वेगळी असते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
विशेष तपास पथक (SIT) हे एक तात्पुरते आणि विशेष तपास दल असते, ज्याची स्थापना एखाद्या विशेष प्रकरणाच्या किंवा एकमेकांशी जोडलेल्या प्रकरणांच्या निष्पक्ष आणि कसून चौकशीसाठी केली जाते. जेव्हा एखादे प्रकरण जनहिताशी जोडलेले असते, त्यावर व्यापक सार्वजनिक लक्ष असते, प्रभावशाली लोकांवर आरोप असतात किंवा सामान्य पोलिसांच्या तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतात, तेव्हा एसआयटी गठित केली जाते.
सामान्य पोलीस आणि एसआयटी यांच्यातील सर्वात मोठा फरक त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये असतो. पोलीस ही एक कायमस्वरूपी संस्था आहे, जी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे रोखणे, एफआयआर नोंदवणे, वाहतूक व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था आणि दैनंदिन पोलिसांची कामे करते. याउलट, एसआयटी केवळ त्याच विशेष प्रकरणाचा तपास करते, ज्यासाठी तिची स्थापना करण्यात आली असते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर एसआयटी बरखास्त केली जाते.
सामान्य पोलीस हे राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेअंतर्गत काम करतात. दुसरीकडे, एसआयटीची स्थापना एका विशेष आदेशाद्वारे केली जाते. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा केंद्र व राज्य सरकार जारी करू शकतात. एसआयटीचे अधिकार, तपासाची व्याप्ती आणि अहवाल सादर करण्याची कालावधी आधीच ठरवून दिलेली असते. यामुळेच ही टीम केवळ ठरवलेल्या उद्दिष्टांवर केंद्रित राहून काम करते.
एसआयटीमध्ये केवळ स्थानिक पोलीस अधिकारीच नव्हे, तर विविध क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचाही समावेश केला जातो. यामध्ये वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी, गुन्हे अन्वेषण तज्ज्ञ, फॉरेन्सिक वैज्ञानिक, सायबर तज्ज्ञ, आर्थिक गुन्हे तज्ज्ञ, डिजिटल पुरावा विश्लेषक आणि कायदेशीर सल्लागार यांचा समावेश असू शकतो. या बहु-विद्याशाखीय टीममुळे गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार, डिजिटल रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि वैज्ञानिक पुराव्यांची सखोल चौकशी करणे शक्य होते.
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एसआयटी आपला तपास स्पष्टपणे ठरवून दिलेल्या संदर्भाच्या मुद्द्यांवर आधारित करते. सर्वप्रथम टीम उपलब्ध सर्व दस्तऐवज, पुरावे आणि केस रेकॉर्डची पडताळणी करते. यानंतर आवश्यकतेनुसार फॉरेन्सिक तपास, डिजिटल पुरावा विश्लेषण, क्राईम सीन रिकन्स्ट्रक्शन, बँकिंग आणि आर्थिक रेकॉर्डची तपासणी यांसारख्या वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर केला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार आणि संशयितांची पुन्हा चौकशी केली जाते जेणेकरून सुटलेले तथ्य आणि विसंगती ओळखता येतील.
एसआयटी ही कोणतीही वेगळी घटनात्मक किंवा कायमस्वरूपी एजन्सी नसून, एका विशेष हेतूसाठी तयार केलेले तपास पथक आहे. याची परिणामकारकता तिच्या अधिकारक्षेत्रावर, स्थापनेच्या आदेशावर आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. अनेक प्रकरणांमध्ये एसआयटीला व्यापक तपास अधिकार दिले जातात, परंतु तिचे अधिकार त्या आदेशाच्या आणि लागू कायद्यांच्या कक्षेतच मर्यादित असतात.
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एसआयटीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तिचे संपूर्ण लक्ष केवळ एकाच प्रकरणाच्या तपासावर असते. यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असतो आणि तपास अपेक्षाकृत स्वतंत्र वातावरणात केला जातो. यामुळेच उच्चस्तरीय प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण, निष्पक्ष तपास आणि जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली जाते. तथापि, कोणत्याही तपासाचे यश शेवटी उपलब्ध पुरावे, कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन छाननीवर अवलंबून असते, केवळ तपास एजन्सीच्या नावावर नाही.