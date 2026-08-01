10th Students Protest: “शाळेत शिक्षकच नसतील तर शिकायचं कसं?” धाराशिवमध्ये ४ वर्षांपासून शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप..

Dharashiv Students Protest: देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना राज्यातून समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून ‘आम्हाला शिक्षक द्या’ ही एकच मागणी करत आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ… सेव चाइल्ड’ सारख्या मोठ्या गोष्टी सरकार सांगते, तर मग आम्हाला शिकवण्यासाठी शाळेत शिक्षक का पाठवत नाही? असा सवाल करत विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने सुरू केली आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण गेल्या ४ वर्षांपासून शिक्षकच नसलेल्या एका शाळेबाबतचे आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील सोनारी गावातील जिल्हा परिषद माध्यमिक विद्यालयात गेल्या सुमारे ४ वर्षांपासून शिक्षकांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंतची पदे रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या, परंतु कोणतीही सुनावणी झाली नाही. माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अखेर विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला असून ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे की, सरकार शिक्षणाला आणि विशेषतः मुलगी वाचवण्यासाठी व शिकवण्यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान चालवते. परंतु, जर शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसतील, तर मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार? याच प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या घोषणा दिल्या आहेत. मुलींना शाळेपर्यंत आणणे सोपे आहे, पण त्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक असणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले.
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१. नियमित माध्यमिक विषय तज्ज्ञ शिक्षकांची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी.
२. गेल्या चार वर्षांपासून रिक्त असलेली शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे त्वरित भरण्यात यावीत.
३. १० वीच्या बोर्ड परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम सुरळीतपणे सुरू करण्यात यावा.
४. तात्पुरत्या व्यवस्थेऐवजी या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा.
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आंदोलक विद्यार्थ्यांनुसार, त्यांनी २८ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), शिक्षण अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना लेखी निवेदन दिले होते, तरीही यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही आणि नियमित माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहील, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.