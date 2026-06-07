Devendra Fadnavis Qualification: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमके किती शिकलेले आहेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Educational qualification of Maharashtra CM Devendra Fadnavis: आपल्या राज्यात सध्या भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे म्हणजेच महायुतीचे सरकार आहे. त्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या कुशल कामगिरीची चर्चा राज्यभरच नव्हे तर देशभरात होते आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे किती शिक्षण झाले आहे? चला तर मग जाणून घेऊया त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीविषयी..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्म २२ जुलै १९७० रोजी नागपूर येथे झाला. महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांनी सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून ओळख निर्माण केली होती तर शिंदे कार्यकाळात ते उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभाग संभाळत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे शालेय शिक्षण नागपूर शंकरनगर चौक येथील सरस्वती विद्यालयातून पूर्ण केले आहे. नंतर त्यांनी नागपूरच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून पाच वर्षांच्या लॉ पदवीसाठी प्रवेश घेतला. १९९२ मध्ये लॉ पदवी मिळवली. बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. जर्मनीतील डीएसई बर्लिन या संस्थेत डिप्लोमा इन मेथड्स अँड टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्ट मॅनेजमेंट हा डिप्लोमा मिळवला.
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