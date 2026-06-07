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Devendra Fadnavis Qualification: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमके किती शिकलेले आहेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Updated On: Jun 07, 2026 | 03:48 PM IST
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सारांश

Devendra Fadnavis Qualification: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीविषयी सविस्तर जाणून घ्या. नागपूरमधून विधी (लॉ) पदवी आणि जर्मनीतील 'डीएसई बर्लिन'मधून प्रकल्प व्यवस्थापनाचा डिप्लोमा घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक प्रवास.

Devendra Fadnavis education

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Educational qualification of Maharashtra CM Devendra Fadnavis: आपल्या राज्यात सध्या भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे म्हणजेच महायुतीचे सरकार आहे. त्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या कुशल कामगिरीची चर्चा राज्यभरच नव्हे तर देशभरात होते आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे किती शिक्षण झाले आहे? चला तर मग जाणून घेऊया त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीविषयी..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्म २२ जुलै १९७० रोजी नागपूर येथे झाला. महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांनी सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून ओळख निर्माण केली होती तर शिंदे कार्यकाळात ते उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभाग संभाळत होते.

मुख्यमंत्र्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे शालेय शिक्षण नागपूर शंकरनगर चौक येथील सरस्वती विद्यालयातून पूर्ण  केले आहे. नंतर त्यांनी नागपूरच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून पाच वर्षांच्या लॉ पदवीसाठी प्रवेश घेतला. १९९२ मध्ये लॉ पदवी मिळवली. बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. जर्मनीतील डीएसई बर्लिन या संस्थेत डिप्लोमा इन मेथड्स अँड टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्ट मॅनेजमेंट हा डिप्लोमा मिळवला.

Education Ministers Degrees: शिक्षण क्षेत्राचे नियम ठरवणारे आपले शिक्षणमंत्री स्वतः किती शिकलेले आहेत? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून ओळख

त्यानंतर त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून केली. अगदी कमी वयात म्हणजेच अवघ्या २२ व्या वर्षी ते नागपूरचे महापालिकेचे महापौर झाले. देवेंद्र फडणवीस हे अभाविपचे सक्रिय सदस्य होते. तसेच ते वयाच्या ४४ व्या वर्षी शरद पवार यांच्यानंतर महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांनी वानखेडे स्टेडियम, मुंबई येथे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. कुशल युवा राजकारणी, स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, आर्थिक धोरणांसह अनेक विषयांचा त्यांना दांडगा व्यासंग आहे.

Web Title: Educational qualification maharashtra cm devendra fadnavis degrees career

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Published On: Jun 07, 2026 | 03:48 PM

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