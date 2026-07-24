शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Famous Vitthal Temples In Maharashtra Beyond Pandharpur Ashadhi Ekadashi Travel

आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने विठुरायाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक विविध मंदिरांना भेट देतात. पंढरपूरसह महाराष्ट्रातील अनेक श्रीविठ्ठल मंदिरे श्रद्धा, इतिहास आणि आध्यात्मिक परंपरेसाठी प्रसिद्ध आहेत.

आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील 'या' प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पंढरपूरव्यतिरिक्त राज्यातील अनेक ठिकाणी श्रीविठ्ठलाची प्राचीन मंदिरे आहेत.
  • आषाढीच्या काळात या मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते.
  • प्रत्येक मंदिराचा इतिहास, परंपरा आणि धार्मिक महत्त्व वेगळे आहे.
श्रीविठ्ठल म्हटले की, आपल्या डोळ्यांसमोर सर्वात आधी पंढरपूरची विटेवर उभी असलेली सावळी मूर्ती येते. यंदा तुम्हाला आषाढी वारीला पंढरपूरला जाणे शक्य नसेल, तर राज्यातील इतर प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये जाऊन तुम्ही श्रीविठ्ठलाचे दर्शन घेऊ शकता. केवळ सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूरच नव्हे, तर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि प. महाराष्ट्रातही श्रीविठ्ठलाची अशी काही मंदिरे आहेत, जिथे दरवर्षी लाखो भाविक नतमस्तक होतात.

Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

ठाणे

ठाण्यातील पेशवेकालीन मंदिर २०५ वर्षे जुने असून, रेल्वे स्थानकापासून १० ते १५ मिनिटांच्या अंतरावर आहे. हे मंदिर इ.स. १८१८मध्ये (पेशवेकाळात) पंडित कुटुंबाने बांधले होते.

कोल्हापूर

कोल्हापूरपासून १२ किमीवर असलेले नंदवाळ येथे प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिर आहे. या गावचा प्राचीन उल्लेख नंदिग्राम असा आहे. ‘करवीर माहात्म्य ग्रंथात केलेल्याउल्लेखात श्रीविठ्ठल रोज रात्री या ठिकाणी वास्तव्यासाठी येतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

औंध

औंध येथील श्रीविठ्ठलाचे मंदिर सुमारे २८५ वर्षांपूर्वी पेशव्यांच्या काळात बांधण्यात आले आहे. आषाढीला या मंदिरात लाखो भाविक गर्दी करतात.

अमरावती

आषाढीला विदर्भातील लाखो भाविक श्रीविठ्ठलाचे दर्शन घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील कौडिण्यपूर येथील मंदिरात येतात. कौडिण्यपूर हे माता रुक्मिणीचे माहेरघर असल्याचे म्हटले जाते.

Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत… श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन

वडाळा

वडाळ्याचे श्रीविठ्ठल मंदिर ४०० वर्षांपूर्वीचे आहे. वडाळा मिठागरांसाठी ओळखले जायचे. बहुतेक लोक मिठाचा व्यापार करायचे. एकदा काम करताना मिठागरात त्यांना श्रीविठ्ठल-रखुमाईची मूर्ती सापडली. त्यांनी ही गोष्ट पंढरपूरला जाऊन श्रीतुकाराम महाराजांना सांगितली. तेव्हा महाराजांनी या मूर्तीची तेथेच स्थापना करण्याचा सल्ला दिला. वापऱ्यांनी या मंदिरांची स्थापना केली.

 

Web Title: Famous vitthal temples in maharashtra beyond pandharpur ashadhi ekadashi travel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra News: ‘कृष्णा’च्या आरोग्य वारीने दिली वारकऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा
1

Maharashtra News: ‘कृष्णा’च्या आरोग्य वारीने दिली वारकऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा

Marathi Serial: आषाढी वारीचा भक्तिरंग झी मराठीवर! ‘सनई चौघडे’ आणि ‘कमळी’मध्ये रंगणार खास वारी विशेष भाग
2

Marathi Serial: आषाढी वारीचा भक्तिरंग झी मराठीवर! ‘सनई चौघडे’ आणि ‘कमळी’मध्ये रंगणार खास वारी विशेष भाग

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे, बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी
3

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे, बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी

‘पांडुरंगाचे बोलवणं आले अन्…’ अभिनेत्री अक्षया नाईकने सांगितला पहिल्या वारीचा अनुभव, भावना व्यक्त करत म्हणाली…
4

‘पांडुरंगाचे बोलवणं आले अन्…’ अभिनेत्री अक्षया नाईकने सांगितला पहिल्या वारीचा अनुभव, भावना व्यक्त करत म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Freelancers आणि व्यावसायिकांसाठी खुशखबर! ‘या’ आयकर नियमामुळे होऊ शकते मोठी करबचत

Freelancers आणि व्यावसायिकांसाठी खुशखबर! ‘या’ आयकर नियमामुळे होऊ शकते मोठी करबचत

Jul 24, 2026 | 02:46 PM
आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

Jul 24, 2026 | 02:46 PM
The India Story Review: दमदार विषय, पण कमकुवत स्क्रीनप्लेमुळे फिका पडला श्रेयस तळपदेचा चित्रपट

The India Story Review: दमदार विषय, पण कमकुवत स्क्रीनप्लेमुळे फिका पडला श्रेयस तळपदेचा चित्रपट

Jul 24, 2026 | 02:44 PM
IND Vs ZIM: राडा होणार, सुट्टी नाही मिळणार! सलग होणार भारत-झिम्बाब्वे सामने, पहा वेळापत्रक

IND Vs ZIM: राडा होणार, सुट्टी नाही मिळणार! सलग होणार भारत-झिम्बाब्वे सामने, पहा वेळापत्रक

Jul 24, 2026 | 02:42 PM
CJP Press Conference: CJPच्या टीमला आज रात्री अटक होऊ शकते..; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक दावा

CJP Press Conference: CJPच्या टीमला आज रात्री अटक होऊ शकते..; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक दावा

Jul 24, 2026 | 02:38 PM
ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?

ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?

Jul 24, 2026 | 02:31 PM
NEET Paper: ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’; कोर्टाचे सरकारला खडे बोल, NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

NEET Paper: ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’; कोर्टाचे सरकारला खडे बोल, NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Jul 24, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा