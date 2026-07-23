IIT Madras Jantar Mantar Video: नीट पेपर फुटीच्या विरोधातील व्हिडिओवर बंदी? IIT मद्रासच्या डीन यांनी नक्की काय आदेश दिले?

IIT Madras Jantar Mantar Video: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर परीक्षांमधील पेपर फुटीच्या प्रकरणांवरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. याचे अनेक व्हिडिओ इंटरनेटवर जोरदार व्हायरल होत आहेत. दिल्लीशिवाय देशातील इतर राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून विविध प्रकारे विरोध प्रदर्शन केले जात आहे. कुणी गाणी आणि व्हिडिओ बनवून, कुणी घोषणाबाजी करून, तर कुणी बॅनर हातात घेऊन आपला निषेध नोंदवत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चाललेल्या या आंदोलनाला देशातील विविध वर्गांतून पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
दरम्यान, ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’ मद्रास (IIT Madras) मधील काही विद्यार्थ्यांनी असा दावा केला आहे की, संस्थेकडून त्यांना जंतर-मंतर येथील आंदोलनाला पाठिंबा देणारा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरून हटवण्यास सांगण्यात येत आहे.
एका विद्यार्थ्याने आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, आयआयटी मद्रास प्रशासनाने त्यांना तो व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये आयआयटी मद्रासचे विद्यार्थी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देताना दिसत होते. मात्र, या व्हिडिओमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ हटवण्याचे मेसेज आले आहेत.
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“मित्रांनो, डीन यांनी जंतर-मंतर येथील आंदोलनाशी संबंधित सर्व पोस्ट हटवण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात फैकल्टी ॲडव्हायझरला बोलावण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही ती पोस्ट आणि विद्यार्थ्यांची एकजुटता दर्शवणारा तो व्हिडिओ हटवत आहोत. तुम्ही सर्वांनी त्या व्हिडिओत सहभाग घेतला होता, त्यामुळे तुम्हालाही व्हिडिओ हटवण्यास सांगणे आवश्यक आहे.”
याशिवाय, @VoiceofIitm या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले गेले की: “असे दिसते आहे की IITM प्रशासनाने व्हिडिओ तयार करणाऱ्यांना तो हटवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी या व्हिडिओला लाईक, शेअर किंवा रीपोस्ट करू नये.”
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विद्यार्थ्यांच्या या दाव्यांवर आणि आरोपांवर आयआयटी मद्रास प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण आलेले नाही. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास’ (IIT Madras) ही चेन्नई, तामिळनाडू येथील देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित सार्वजनिक तंत्रज्ञान संस्था आहे. केंद्र सरकारकडून या संस्थेला ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी आणि सर्वसमावेशक श्रेणींमध्ये या संस्थेने सलग अनेक वर्षे प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.