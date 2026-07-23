गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • National News Delhi Jantar Mantar Cjp Protest Abhijit Dipke Unwell Fever Health Update X Post

CJP Protest Live: जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्याचे आंदोलन, अभिजीत दिपके कुठे आहे?

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

CJP Protest: गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन शांततेत सुरू होते. या काळात कोणतीही अनुचित घटना घडली नव्हती. मात्र आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर परिस्थिती बदलली. आंदोलनात गोंधळ घालण्यासाठी आणि आंदोलकांना चिथावणी देण्यासाठी बाहेरून लोक पाठवले जात आहेत.गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन शांततेत सुरू होते.

Abhijeet Dipke, CJP Protest, Jantar Mantar,

CJP Protest Live: जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्याचे आंदोलन, अभिजीत दिपके कुठे आहे?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Protest Live: जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली प्रकृती बिघडल्याची माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र ताप आणि अंगदुखीचा त्रास होत आहे. वेदनाशामक औषधांमुळे काही दिवस आंदोलन सुरूच ठेवलं आहे, पण आता तातडीने डॉक्टरांच्या उपचारांची गरज असल्याचे अभिजीत यांनी म्हटले आहे.

दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत यासंदर्भात की, “गेल्या काही दिवसांपासून मला ताप आणि शरीरात तीव्र वेदना आहेत. त्यामुळे आज मी जंतर-मंतरवर दिसलो नाही, तर त्याबद्दल क्षमस्व. प्रकृती सुधारण्यासाठी काही तास विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. संध्याकाळपर्यंत मी पुन्हा आंदोलनस्थळी परत येईन.”

Supreme Court Metro Station: ‘जर सर्वोच्च न्यायालय मेट्रो स्टेशन दुपारपर्यंत उघडले नाही तर..: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आश्वासन

‘आंदोलनात अडचणी आणण्यासाठी बाहेरून गुंड पाठवले जातायेत- अभिजीत दिपके’

बुधवारी रात्री जंतरमंतरवर झालेल्या हिंसाचारांच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना अभिजीत दीपके यांनी संताप व्यक्त केला. आंदोलनात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करण्यासाठी भाजपकडून बाहेरून गुंड पाठवले जात आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच आंदोलनात घुसखोरी करून दगडफेक करून आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा आरोप आरोप केला.

दीपके म्हणाले, “गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन शांततेत सुरू होते. या काळात कोणतीही अनुचित घटना घडली नव्हती. मात्र आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर परिस्थिती बदलली. आंदोलनात गोंधळ घालण्यासाठी आणि आंदोलकांना चिथावणी देण्यासाठी बाहेरून लोक पाठवले जात आहेत.”

“दगडफेक करणारे हे भाजपचे लोक, भाजपचे समर्थक आहेत. पोलिस घटनास्थळी दगडांनी भरलेले ट्रक आणतात. त्यानंतर भाजपचे कार्यकर्ते दगडफेक करून CJP कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात.” असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेला लाठीमार अत्यंत क्रूर होता, असा आरोप करत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अभिजीत दिपके यांनी सांगितले.

CJP Protest News: जंतर-मंतरवरील राड्यानंतर दिल्लीत कडक निर्बंध; अभिजीत दिपकेंचा थेट हल्ला

मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील’

दीपके यांनी सांगितले की, “लाठीमाराबाबत मी यापूर्वीही भूमिका मांडली आहे. तो अत्यंत क्रूर होता. या कारवाईस जबाबदार असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. आंदोलनाचा गुरुवारी 34 वा दिवस असून सोनम वांगचुक यांचे उपोषण 26 व्या दिवशीही सुरू आहे. “आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. अभिजीत दीपके यांनी केलेल्या भाजप आणि पोलिसांवरील आरोपांबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

 

 

 

Web Title: National news delhi jantar mantar cjp protest abhijit dipke unwell fever health update x post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 03:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Student Protest : पोलीस – ड्रग सप्लायर? ‘परत दिसलास तर 50 ग्राम पावडर…’ विद्यार्थ्यांना धमकी देणं अधिकाऱ्याला नडलं; Video Viral
1

Student Protest : पोलीस – ड्रग सप्लायर? ‘परत दिसलास तर 50 ग्राम पावडर…’ विद्यार्थ्यांना धमकी देणं अधिकाऱ्याला नडलं; Video Viral

CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम
2

CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम

CJP Protest News: जंतर-मंतरवरील राड्यानंतर दिल्लीत कडक निर्बंध; अभिजीत दिपकेंचा थेट हल्ला
3

CJP Protest News: जंतर-मंतरवरील राड्यानंतर दिल्लीत कडक निर्बंध; अभिजीत दिपकेंचा थेट हल्ला

CJP Protest: दिल्ली घटनेचे नाशकात पडसाद; लाठीचार्जविरोधात काँग्रेस, मनसेचे धरणे; भाजपची काँग्रेस भवनसमोर निदर्शने
4

CJP Protest: दिल्ली घटनेचे नाशकात पडसाद; लाठीचार्जविरोधात काँग्रेस, मनसेचे धरणे; भाजपची काँग्रेस भवनसमोर निदर्शने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP Protest Live: जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्याचे आंदोलन, अभिजीत दिपके कुठे आहे?

CJP Protest Live: जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्याचे आंदोलन, अभिजीत दिपके कुठे आहे?

Jul 23, 2026 | 03:31 PM
Sant Girijabai Story: चोरांनाही प्रेमाने अन्न देणाऱ्या संत गिरिजाबाईंची प्रेरणादायी कथा

Sant Girijabai Story: चोरांनाही प्रेमाने अन्न देणाऱ्या संत गिरिजाबाईंची प्रेरणादायी कथा

Jul 23, 2026 | 03:30 PM
बार्शी शहरातील ताड-सौंदणे रस्त्यावर भीषण अपघात; पिता-पुत्राचा मृत्यू

बार्शी शहरातील ताड-सौंदणे रस्त्यावर भीषण अपघात; पिता-पुत्राचा मृत्यू

Jul 23, 2026 | 03:26 PM
National Book Trust Recruitment: आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी! अर्ज आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या

National Book Trust Recruitment: आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी! अर्ज आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या

Jul 23, 2026 | 03:24 PM
Dharashiv ZP Schools: धाराशिव विकासासाठी मोठे निर्णय; शाळा एकत्रीकरण, विद्युत शवदाहिनी आणि 35 कोटींचे वृक्षारोपण

Dharashiv ZP Schools: धाराशिव विकासासाठी मोठे निर्णय; शाळा एकत्रीकरण, विद्युत शवदाहिनी आणि 35 कोटींचे वृक्षारोपण

Jul 23, 2026 | 03:23 PM
प्रवाशांसाठी मोठी खूशखबर! आता ₹० मध्ये करा हॉटेल बुकिंग; क्लिअरट्रिपचे धमाकेदार ‘Book@0’ फीचर लाँच

प्रवाशांसाठी मोठी खूशखबर! आता ₹० मध्ये करा हॉटेल बुकिंग; क्लिअरट्रिपचे धमाकेदार ‘Book@0’ फीचर लाँच

Jul 23, 2026 | 03:21 PM
CGHS Pensioner Card: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! निवृत्तीनंतर CGHS सुविधा मिळवणे आता होणार आणखी सोपे

CGHS Pensioner Card: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! निवृत्तीनंतर CGHS सुविधा मिळवणे आता होणार आणखी सोपे

Jul 23, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा