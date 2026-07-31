UP Police Constable Result 2026 जाहीर! 76 हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण, कटऑफ किती?

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस भरती आणि पदोन्नती मंडळाने (UPPRPB) कॉन्स्टेबल भरती 2025 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे. निकाल जाहीर होताच हजारो उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर धाव घेतली. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षेत यश मिळवणाऱ्या उमेदवारांना आता पुढील टप्प्यांसाठी म्हणजेच कागदपत्र पडताळणी (DV) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) साठी बोलावण्यात येणार आहे.
भरती मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 76,184 उमेदवारांची निवड पुढील फेरीसाठी करण्यात आली आहे. ही संख्या उपलब्ध पदांच्या तुलनेत जवळपास अडीच पट असल्याने पुढील टप्प्यातही चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.
लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी 17 ऑगस्ट 2026 पासून दस्तऐवज पडताळणी (DV) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक उमेदवाराला परीक्षा केंद्र, तारीख आणि वेळ याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी वेळोवेळी अधिकृत वेबसाइट तपासत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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DV आणि PST यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना पुढे शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा सप्टेंबर 2026 मध्ये घेण्याची तयारी सुरू असून त्याचे स्वतंत्र वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.
निकाल पाहिल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराच्या लॉगिनमध्ये त्याची स्थिती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढीलपैकी कोणताही संदेश दिसू शकतो.
सामान्य प्रवर्गासाठी कटऑफ सर्वाधिक राहिला असून त्यानंतर ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएसचा क्रम लागतो. एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी तुलनेने कमी गुणांवर पात्रता मिळाली आहे.
सामान्य (UR)– 258.03 / 255.84
EWS– 247.93 / 247.35
OBC – 251.63 / 249.27
SC – 239.34 / 236.31
ST – 220.10 / 211.47
लेखी परीक्षेत पुढील प्रक्रियेसाठी विचार होण्यासाठी प्रत्येक प्रवर्गासाठी किमान पात्रता गुण निश्चित करण्यात आले होते.
सामान्य प्रवर्ग: 30 टक्के
EWS आणि OBC: 25 टक्के
SC आणि ST: 20 टक्के
या किमान गुणांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी पात्र मानण्यात आलेले नाही.
यूपी पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीची लेखी परीक्षा 8, 9 आणि 10 जून 2026 या तीन दिवसांत एकूण सहा सत्रांमध्ये घेण्यात आली होती. परीक्षा संपल्यानंतर उमेदवारांकडून उत्तरतालिकेबाबत आक्षेप मागवण्यात आले. तज्ज्ञ समितीने सर्व हरकतींचा अभ्यास करून अंतिम उत्तरतालिका तयार केली आणि त्यानंतरच निकाल जाहीर करण्यात आला.
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परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये झाल्यामुळे सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी नॉर्मलायझेशन पद्धतीने गुण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करून पात्र उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली.
आता लेखी परीक्षेत यश मिळवलेल्या उमेदवारांसमोर DV, PST आणि PET हे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. या सर्व प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनाच अंतिम निवड यादीत स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे, शारीरिक तयारी आणि अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.