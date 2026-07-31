शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

UP Police Constable Result 2026 जाहीर! 76 हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण, कटऑफ किती?

Updated On: Jul 31, 2026 | 03:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पोलीस भरती व पदोन्नती मंडळाने (UPPRPB) कॉन्स्टेबल भरती 2025 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. एकूण 76,184 उमेदवार पुढील फेरीसाठी पात्र ठरले असून त्यांना दस्तऐवज पडताळणी (DV) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) प्रक्रियेसाठी बोलावले जाणार आहे.

UP Police Constable Result 2026 जाहीर ( फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

UP Police Constable Result 2026 जाहीर ( फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस भरती आणि पदोन्नती मंडळाने (UPPRPB) कॉन्स्टेबल भरती 2025 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे. निकाल जाहीर होताच हजारो उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर धाव घेतली. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षेत यश मिळवणाऱ्या उमेदवारांना आता पुढील टप्प्यांसाठी म्हणजेच कागदपत्र पडताळणी (DV) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) साठी बोलावण्यात येणार आहे.

भरती मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 76,184 उमेदवारांची निवड पुढील फेरीसाठी करण्यात आली आहे. ही संख्या उपलब्ध पदांच्या तुलनेत जवळपास अडीच पट असल्याने पुढील टप्प्यातही चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.

कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार पुढील प्रक्रिया?

लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी 17 ऑगस्ट 2026 पासून दस्तऐवज पडताळणी (DV) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक उमेदवाराला परीक्षा केंद्र, तारीख आणि वेळ याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी वेळोवेळी अधिकृत वेबसाइट तपासत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

SBI PO Prelims 2026 अपडेट! परीक्षा कधी? रिपोर्टिंग टाइम आणि गाईडलाइन्स जाहीर

त्यानंतर होणार शारीरिक क्षमता चाचणी

DV आणि PST यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना पुढे शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा सप्टेंबर 2026 मध्ये घेण्याची तयारी सुरू असून त्याचे स्वतंत्र वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.

निकालात कोणती माहिती दिसणार?

निकाल पाहिल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराच्या लॉगिनमध्ये त्याची स्थिती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढीलपैकी कोणताही संदेश दिसू शकतो.

  • DV आणि PST साठी पात्र
  • कटऑफपेक्षा कमी गुण मिळाल्याने अपात्र
  • किमान पात्रता गुण न मिळाल्याने अपात्र
  • लेखी परीक्षेला अनुपस्थित

कटऑफही जाहीर

भरती मंडळाने विविध प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र कटऑफ गुण प्रसिद्ध केले आहेत. सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या सर्व गटांसाठी पुरुष आणि महिला उमेदवारांचे वेगवेगळे कटऑफ निश्चित करण्यात आले आहेत.

सामान्य प्रवर्गासाठी कटऑफ सर्वाधिक राहिला असून त्यानंतर ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएसचा क्रम लागतो. एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी तुलनेने कमी गुणांवर पात्रता मिळाली आहे.

प्रवर्गनिहाय कटऑफ (सामान्य / महिला)

सामान्य (UR)– 258.03 / 255.84
EWS– 247.93 / 247.35
OBC – 251.63 / 249.27
SC – 239.34 / 236.31
ST – 220.10 / 211.47

किमान पात्रता गुण किती होते?

लेखी परीक्षेत पुढील प्रक्रियेसाठी विचार होण्यासाठी प्रत्येक प्रवर्गासाठी किमान पात्रता गुण निश्चित करण्यात आले होते.

सामान्य प्रवर्ग: 30 टक्के
EWS आणि OBC: 25 टक्के
SC आणि ST: 20 टक्के

या किमान गुणांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी पात्र मानण्यात आलेले नाही.

परीक्षा कधी झाली होती?

यूपी पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीची लेखी परीक्षा 8, 9 आणि 10 जून 2026 या तीन दिवसांत एकूण सहा सत्रांमध्ये घेण्यात आली होती. परीक्षा संपल्यानंतर उमेदवारांकडून उत्तरतालिकेबाबत आक्षेप मागवण्यात आले. तज्ज्ञ समितीने सर्व हरकतींचा अभ्यास करून अंतिम उत्तरतालिका तयार केली आणि त्यानंतरच निकाल जाहीर करण्यात आला.

RRB Group D Admit Card 2026 आजच येणार? अपेक्षित तारीख, वेळ आणि Downloadची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या…

परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये झाल्यामुळे सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी नॉर्मलायझेशन पद्धतीने गुण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करून पात्र उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली.

आता लेखी परीक्षेत यश मिळवलेल्या उमेदवारांसमोर DV, PST आणि PET हे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. या सर्व प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनाच अंतिम निवड यादीत स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे, शारीरिक तयारी आणि अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Web Title: Up police constable result 2026 declared

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या
1

IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?
2

RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत ६,५५७ जागांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी! तुम्ही अर्ज केला का?

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?
3

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स; देशातील परीक्षा पद्धतीत होणार बदल
4

कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स; देशातील परीक्षा पद्धतीत होणार बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UP Police Constable Result 2026 जाहीर! 76 हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण, कटऑफ किती?

UP Police Constable Result 2026 जाहीर! 76 हजारांहून अधिक उमेदवार उत्तीर्ण, कटऑफ किती?

Jul 31, 2026 | 03:34 PM
Hindu Beliefs: देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे नेमके काय? काय सांगते धर्मशास्त्र

Hindu Beliefs: देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे नेमके काय? काय सांगते धर्मशास्त्र

Jul 31, 2026 | 03:30 PM
Pune Crime : अनैतिक संबंधातून महिलेकडून एकावर चाकूने वार; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

Pune Crime : अनैतिक संबंधातून महिलेकडून एकावर चाकूने वार; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

Jul 31, 2026 | 03:28 PM
धक्कादायक ! वैद्यकीय उपचारासाठी करावी लागली तब्बल 18 किलोमीटर पायपीट; ग्रामस्थांच्या धाडसाने वाचले प्राण

धक्कादायक ! वैद्यकीय उपचारासाठी करावी लागली तब्बल 18 किलोमीटर पायपीट; ग्रामस्थांच्या धाडसाने वाचले प्राण

Jul 31, 2026 | 03:26 PM
Nagpur : भर पावसात वेकोलिच्या खाणीत आग; नेमकं कारण काय?

Nagpur : भर पावसात वेकोलिच्या खाणीत आग; नेमकं कारण काय?

Jul 31, 2026 | 03:22 PM
Patri Sarkar: स्वातंत्र्यलढ्याची धग रूपेरी पडद्यावर; ‘पत्री सरकार १९४२’चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित

Patri Sarkar: स्वातंत्र्यलढ्याची धग रूपेरी पडद्यावर; ‘पत्री सरकार १९४२’चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित

Jul 31, 2026 | 03:20 PM
पार्सल सेवेला मिळणार सुपरफास्ट वेग; देशातील पहिल्या वंदे भारत कार्गो रेल्वेची चाचणी सुरू

पार्सल सेवेला मिळणार सुपरफास्ट वेग; देशातील पहिल्या वंदे भारत कार्गो रेल्वेची चाचणी सुरू

Jul 31, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा