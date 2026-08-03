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Home Loan Rates: आता स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार पूर्ण! ‘या’ बँकेने स्वस्त केले होम लोन; आताच चेक करा काय आहेत प्लॅन?

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

Home Loan Rates : नवीन घर घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी आणि ज्यांचे होम लोन आधीच सुरू आहे अशा ग्राहकांसाठी एक मोठी आनंददायी बातमी आहे. एका प्रमुख बँकेने आपल्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली असून बाजारातील सर्वात स्वस्त ऑफर दिले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार पूर्ण!
  • ‘या’ बँकेने स्वस्त केले होम लोन
  • आताच चेक करा काय आहेत प्लॅन?
Home Loan Rates: प्रत्येकाला आपलं स्वतःचं हक्काचं घर असावं असं नेहमी वाटतं. पण हे स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही बातमी फार महत्त्वाची आहे. कारण तुमचं स्वतःच घर घेण्याचं स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. जे लोक घर खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत आणि गृहकर्जाबद्दल चौकशी करत आहेत त्यांच्यासाठी ही बातमी आहे. एका बँकेने गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नेमकी कोणती बँक आहे जिने व्याजदर कमी केले आहेत? आणि नेमका कोणाला हे कर्ज मिळेल? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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बँक ऑफ महाराष्ट्राने गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केले आहे. आता गृहकर्जावर केवळ ७% वार्षिक व्याज आकारले जाणार आहे. इतकंच नाही, तर बँकेने प्रक्रिया शुल्क म्हणजेच प्रोसेसिंग फी देखील पूर्णपणे माफ केले आहे. नवीन घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक खरी भेट आहे.

कोणाला मिळणार हे कर्ज?

बँक ऑफ महाराष्ट्रने वार्षिक ७% पासून सुरू होणारे गृहकर्जाचे व्याजदर जाहीर केले आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वेबसाइटनुसार, जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर ७५० ते ७९९ च्या दरम्यान असेल, तर तुम्ही ७.२५% व्याजाने गृहकर्ज घेऊ शकता आणि जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर ८०० पेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही ७% व्याजाने गृहकर्ज घेऊ शकता.

प्रोसेसिंग फी देखील होणार माफ

या ऑफरअंतर्गत, बँकेने गृहकर्जावरील प्रक्रिया शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. गृहकर्ज घेताना ग्राहकांना साधारणपणे हजारो रुपये प्रक्रिया शुल्क म्हणून द्यावे लागत होते. ही ऑफर ग्राहकांचा सुरुवातीचा खर्च कमी करू शकते आणि त्याचा मोठा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.

EMI वर होणार मोठा परिणाम?

व्याजदर कमी केल्याने गृहकर्जाचे मासिक ईएमआय देखील कमी होऊ शकतात. दीर्घकालीन कर्जावरील व्याजदरात थोडीशी कपात झाली तरी एकूण व्याज भरण्यात लक्षणीय बचत होऊ शकते. पण मूळ ईएमआय कर्जाची रक्कम आणि कालावधीनुसार बदलेल.

कर्ज घेण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा:

  • वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरांची तुलना करा.
  • तुमचा क्रेडिट स्कोअर तपासा.
  • केवळ व्याजदरच नव्हे, तर कर्जाच्या अटी आणि छुपे शुल्क देखील तपासा.
  • तुमच्या पगाराच्या आधारावर ईएमआय निश्चित करा.

गृहकर्ज घेणे योग्य ठरेल का?

जर तुम्ही लवकरच घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर कमी व्याजदर आणि शून्य प्रक्रिया शुल्क यांसारख्या ऑफर्स फायदेशीर ठरू शकतात. पण एका बँकेची ऑफर निवडण्यापूर्वी, तुम्ही इतर पर्यायांचाही विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या स्वप्नाचा प्रश्न आहे. ते सुरळीत होणं गरजेचं आहे.

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Web Title: Home loan rates interest reduce check new rates emi details

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:14 PM

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