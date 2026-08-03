Home Loan Rates: आता स्वतःच्या घराचं स्वप्न होणार पूर्ण! ‘या’ बँकेने स्वस्त केले होम लोन; आताच चेक करा काय आहेत प्लॅन?

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बँक ऑफ महाराष्ट्राने गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केले आहे. आता गृहकर्जावर केवळ ७% वार्षिक व्याज आकारले जाणार आहे. इतकंच नाही, तर बँकेने प्रक्रिया शुल्क म्हणजेच प्रोसेसिंग फी देखील पूर्णपणे माफ केले आहे. नवीन घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक खरी भेट आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्रने वार्षिक ७% पासून सुरू होणारे गृहकर्जाचे व्याजदर जाहीर केले आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वेबसाइटनुसार, जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर ७५० ते ७९९ च्या दरम्यान असेल, तर तुम्ही ७.२५% व्याजाने गृहकर्ज घेऊ शकता आणि जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर ८०० पेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही ७% व्याजाने गृहकर्ज घेऊ शकता.
या ऑफरअंतर्गत, बँकेने गृहकर्जावरील प्रक्रिया शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. गृहकर्ज घेताना ग्राहकांना साधारणपणे हजारो रुपये प्रक्रिया शुल्क म्हणून द्यावे लागत होते. ही ऑफर ग्राहकांचा सुरुवातीचा खर्च कमी करू शकते आणि त्याचा मोठा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
व्याजदर कमी केल्याने गृहकर्जाचे मासिक ईएमआय देखील कमी होऊ शकतात. दीर्घकालीन कर्जावरील व्याजदरात थोडीशी कपात झाली तरी एकूण व्याज भरण्यात लक्षणीय बचत होऊ शकते. पण मूळ ईएमआय कर्जाची रक्कम आणि कालावधीनुसार बदलेल.
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