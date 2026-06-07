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LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी

Updated On: Jun 07, 2026 | 05:34 PM IST
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सारांश

LLB CET Result 2026 : एप्रिल २०२६ मध्ये घेतल्या गेलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी उच्च शिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या तीन वर्षीय विधी या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवले आहेत.

LLB CET Result 2026

LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  •  तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर
  • ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी
  • एकूण ८३ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांनी केली होती नोंदणी
MHT CET Law 2026 Result : पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे एप्रिल २०२६ मध्ये घेतल्या गेलेल्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी उच्च शिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या तीन वर्षीय विधी या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या सीईटी परीक्षेमध्ये ४ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल गुण मिळाले आहेत. यातील २ विद्यार्थी राज्यातील असून २ विद्यार्थी इतर राज्यातील आहेत.

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तीन वर्षीय विधी सीईटी प्रवेश परीक्षा दि. १ आणि २ एप्रिल २०२६ रोजी दोन दिवसात चार सत्रात घेण्यात आली. या सीईटी परीक्षेला एकूण ८३ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. या सीईटी परीक्षेत चार सत्रात मिळून ६९ हजार ४७३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यामध्ये ४५ हजार १११ विद्यार्थी, २४ हजार ३५८ विद्यार्थिनी होत्या तर ४ तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. याला ८३.२१% विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

हि सीईटी परीक्षा राज्यातील ६७ हजार ९४९ तर राज्याबाहेरील १५२४ विद्यार्थ्यांनी दिली. हि सीईटी परीक्षा राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील १५६ परीक्षा केंद्रावर संगणकाधारित पद्धतीने घेण्यात आली होती. यावर्षी महाराष्ट्राबाहेरील परीक्षा केंद्रावर सीईटी परीक्षा घेण्यात आली नाही.

१०० पर्सेंटाईल गुण मिळविणारे ४ विद्यार्थी

विधी सीईटीमध्ये ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाईल गुण मिळवले आहेत. राज्यातील मुंबई उपनगरातील अमेय विश्वेश राजगुरू आणि ठाणे येथील जीत संजय बर्दापूरकर या दोन विद्यार्थ्यांनी तर पूर्व दिल्लीतील अक्षत भारद्वाज आणि राजस्थानमधील सीकर येथील मोहम्मद रिजवान या राज्याबाहेर विद्यार्थ्यांनी सीईटीमध्ये १०० पर्सेंटाईल गुण मिळविले आहेत.

प्रवर्गनिहाय सर्वोच्च पर्सेंटाईल मिळवणारे विद्यार्थी

खुला प्रवर्ग पर्सेंटाईल

  • अमेय विश्वेश राजगुरू, मुंबई उपनगर -१००
  • जीत संजय बर्दापूरकर, ठाणे – १००
एससी प्रवर्ग (एससी)
  • रोशन विलास वनमाळी ,पालघर – ९९.९८
एसटी प्रवर्ग (एसटी)
  • अक्षय रमेश विरनाक , ठाणे – ९९.६२
डीटी/ व्हिजे प्रवर्ग (डीटी वीजे)
  • विशाल शामराव पवार, परभणी – ९९.९९
एनटी १ बी प्रवर्ग (एनटी१बी)
  • अक्षय अशोक मेश्राम,गडचिरोली – ९९.९७
एनटी २ सी प्रवर्ग (एनटी२सी)
  • अविनाश भगवान घुटूकडे,सातारा – ९९.९८
एनटी ३ डी प्रवर्ग (एनटी३डी)
  • आदिती संतोष कुटे, नाशिक – ९९.९५
ओबीसी प्रवर्ग (ओबीसी)
  • भगवान अजस महिमुड, बीड- ९९.९९
  • प्रेम प्रमोद घाटोळ, अकोला – ९९.९९
एसबीसी प्रवर्ग (एसबिसी)
  • सुरभी गिरीधर लाटणे, सोलापूर – ९९.७३
एसइबीसी प्रवर्ग (एसइबीसी)
  • ओम संतोष जाधव, पुणे – ९९.९८
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Web Title: Llb cet result 2026 3 year law cet result declared 4 students score 100 percentile

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Published On: Jun 07, 2026 | 05:34 PM

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