Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mumbai University Admissions Open Admissions Begin At The Mumbai School Of Economics And Public Policy

Mumbai University : प्रवेश सुरु! मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसीच्या Admission ला सुरुवात

University of Mumbai अंतर्गत Mumbai School of Economics and Public Policy मध्ये 2026-27 साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 06:57 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : University of Mumbai अंतर्गत येणाऱ्या Mumbai School of Economics and Public Policy मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. १०० वर्षांहून अधिक परंपरा लाभलेल्या या विभागाला देशातील प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र शिक्षणकेंद्र म्हणून ओळखले जाते. अर्थशास्त्र क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.

Solapur News: सोलापूरच्या विकासाला ‘पाणी’ मिळणार! १३७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मंजुरी

या संस्थेत एम.ए. (इकॉनॉमिक्स) हा प्रमुख पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविला जात असून त्यामध्ये मायक्रोइकॉनॉमिक्स, मॅक्रोइकॉनॉमिक्स, पब्लिक इकॉनॉमिक्स, डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स आणि इकॉनॉमेट्रिक्स यांसारख्या मूलभूत विषयांचा समावेश आहे. त्यासोबतच बदलत्या काळानुसार डेटा अॅनालिटिक्स, पायथॉन, आर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग आणि अॅडव्हान्स एक्सेल यांसारखे उद्योगाभिमुख विषयही शिकवले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सैद्धांतिक ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष उद्योगात उपयोगी पडणारी कौशल्येही आत्मसात करता येतात.

एम.ए. इकॉनॉमिक्स अभ्यासक्रमासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि पीजी सीयूईटी पात्रता आवश्यक आहे. याशिवाय चौथ्या वर्षातील ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च अभ्यासक्रम तसेच पीएच.डी. (इकॉनॉमिक्स) साठीही प्रवेश उपलब्ध आहे. गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी दिली जाते, ज्यामुळे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी भक्कम पाया तयार होतो.

Matheran News : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी; पार्कींगसाठी नवी व्यवस्था; वाहतूक कोंडींचा प्रश्न कायमचा मिटला 

या विभागाला अलीकडेच ‘बेस्ट युनिव्हर्सिटी अकॅडमिक डिपार्टमेंट’ हा मानाचा पुरस्कार मिळाला असून, त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता आणि संशोधनातील योगदानाची दखल घेतली गेली आहे. उत्कृष्ट प्लेसमेंट, इंटर्नशिप संधी आणि व्यक्तिमत्त्व विकासावर विशेष भर देणारी ही संस्था विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शिक्षणकेंद्र ठरत आहे.

प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी University of Mumbai च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावा, असे आवाहन संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे.

Web Title: Mumbai university admissions open admissions begin at the mumbai school of economics and public policy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 06:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप
1

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची
2

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
3

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी
4

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM
Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 18, 2026 | 10:16 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM