Mumbai University : प्रवेश सुरु! मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसीच्या Admission ला सुरुवात

मुंबई : University of Mumbai अंतर्गत येणाऱ्या Mumbai School of Economics and Public Policy मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. १०० वर्षांहून अधिक परंपरा लाभलेल्या या विभागाला देशातील प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र शिक्षणकेंद्र म्हणून ओळखले जाते. अर्थशास्त्र क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.
या संस्थेत एम.ए. (इकॉनॉमिक्स) हा प्रमुख पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविला जात असून त्यामध्ये मायक्रोइकॉनॉमिक्स, मॅक्रोइकॉनॉमिक्स, पब्लिक इकॉनॉमिक्स, डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स आणि इकॉनॉमेट्रिक्स यांसारख्या मूलभूत विषयांचा समावेश आहे. त्यासोबतच बदलत्या काळानुसार डेटा अॅनालिटिक्स, पायथॉन, आर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग आणि अॅडव्हान्स एक्सेल यांसारखे उद्योगाभिमुख विषयही शिकवले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सैद्धांतिक ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष उद्योगात उपयोगी पडणारी कौशल्येही आत्मसात करता येतात.
एम.ए. इकॉनॉमिक्स अभ्यासक्रमासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि पीजी सीयूईटी पात्रता आवश्यक आहे. याशिवाय चौथ्या वर्षातील ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च अभ्यासक्रम तसेच पीएच.डी. (इकॉनॉमिक्स) साठीही प्रवेश उपलब्ध आहे. गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी दिली जाते, ज्यामुळे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी भक्कम पाया तयार होतो.
या विभागाला अलीकडेच ‘बेस्ट युनिव्हर्सिटी अकॅडमिक डिपार्टमेंट’ हा मानाचा पुरस्कार मिळाला असून, त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता आणि संशोधनातील योगदानाची दखल घेतली गेली आहे. उत्कृष्ट प्लेसमेंट, इंटर्नशिप संधी आणि व्यक्तिमत्त्व विकासावर विशेष भर देणारी ही संस्था विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शिक्षणकेंद्र ठरत आहे.
प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी University of Mumbai च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावा, असे आवाहन संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे.