छत्रपती संभाजीनगरकरांना दिलासा! १२ जूनपासून नव्या १५०० मिमी जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा; ‘या’ तारखेला होणार चाचणी

सध्या उन्हाळ्यामुळे शहरात पाण्याची मागणी वाढली असून अनेक भागांत सहा दिवसांआड, तर काही ठिकाणी आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी मजीप्राने विविध तांत्रिक उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून १५०० मिमी जलवाहिनी कार्यान्वित करण्याचे काम वेगाने सुरू असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तिची हायड्रोलिक चाचणी घेतली जाणार आहे. याआधी शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी ९०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शहराला अतिरिक्त १५ एमएलडी पाणी उपलब्ध झाले असून सध्या एकूण १६८ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे.
नव्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दररोज ४० ते ५० एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळणार असून ते महापालिकेच्या मुख्य जलसाठा केंद्रांमार्फत वितरण व्यवस्थेत सोडले जाईल. त्यामुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. नव्या योजनेतून आणलेले पाणी शुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून नक्षत्रवाडी येथील महापालिका क मजीप्राच्या एमबीआरपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम वितरणापूर्वी प्रयोगशाळेत पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतरच हे पाणी नियमित वितरण व्यवस्थेत समाविष्ट केले जाईल.
१५०० मिमी जलवाहिनी सुरू करण्यापूर्वी तिची हायड्रोलिक चाचणी घेण्यावर महापालिका आग्रही आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. चाचणीत जलवाहिनीची क्षमता, दाब सहनशक्ती आणि वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे.
जायकवाडी धरणातून शहराला चार दशकांहून अधिक काळ पाणीपुरवठा करणारी ७०० मिमी व्यासाची जुनी जलवाहिनी बंद करण्यात आली आहे. दीर्घकाळ वापरामुळे ती जीर्ण झाली होती. वाढत्या दाबाचा भार सहन करण्याची क्षमता कमी झाल्याने वारंवार बिघाड होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था सक्षम झाल्यानंतर ही जलवाहिनी बंद करून ९०० मिमी जलवाहिनीवर संपूर्ण भार टाकण्यात आला आहे.
९०० मिमी जलवाहिनी कार्यान्वित एमएलडी पाणी मिळत असून सध्या १६८ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील पाणीपुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यात यश आले आहे. १५०० मिमी जलवाहिनी १२ जूनपासून सुरू करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. समितीच्या निर्णयानंतरच अंतिम वितरणास सुरुवात केली जाईल. – अमोल येडगे, आयुक्त, महानगरपालिका
