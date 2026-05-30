DK Shivakumar New CM: कर्नाटकमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी ठरलेला सत्तेचा फॉर्म्युला अलीकडे लागू होताना दिसत आहे. ज्यामुळे राज्यातील राजकारणात एका मोठ्या बदलाची सुरुवात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. यानंतर आता विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची कर्नाटक राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती होणार आहे.
डी. के. शिवकुमार यांची राजकारणासोबतच एक उत्तम शैक्षणिक पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शालेय शिक्षण कनकपुरा येथून पूर्ण केल्यानंतर बेंगळूरुमधील प्रसिद्ध ‘आरसी कॉलेज’मधून बी.ए.ची (BA) पदवी घेतली. यानंतर त्यांनी स्वत:ला राजकारणात झोकून दिले. परंतु, तरीही त्यांचे शिक्षण थांबले नव्हते. ‘कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठ, मैसूर’ येथून २००६ मध्ये राज्यशास्त्र (Political Science) या विषयातून पोस्ट ग्रॅज्युएशन (M.A.) पूर्ण केले.
PM Modi on Neet Case: नीट प्रकरणावर दिल्लीतून सर्वात मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक सवाल; थेट पंतप्रधान मोदी मैदानात!
उपमुख्यमंत्री पदावरून थेट मुख्यमंत्री पदावर बढती झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांच्या वेतनात, भत्त्यामध्ये आणि मिळणाऱ्या अधिकृत सरकारी सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सध्या एक मंत्री म्हणून किंवा उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे मासिक मानधन आणि भत्ता साधारणपणे १.५ लाख ते २ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. मात्र, मुख्यमंत्री बनताच त्यांचे मूळ वेतन, मतदारसंघ भत्ता आणि सत्कार भत्ता मिळून साधारणपणे हे मानधन दरमहा सुमारे २.५ लाख ते ३ लाख रुपये इतके होईल.
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..
यासोबतच मुख्यमंत्री म्हणून बढती मिळताच त्यांना राज्याचा मुख्य अधिकृत सरकारी बंगला, ‘झेड प्लस’ (Z+) श्रेणीची कडक सुरक्षा व्यवस्था, बुलेटप्रुफ गाड्यांचा ताफा आणि दौऱ्यासाठी राज्याच्या विशेष विमानाचा वापर करण्याचा विशेषाधिकारही प्राप्त होईल.