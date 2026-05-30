DK Shivakumar: राजकारणाच्या मैदानावर शिक्षणाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; एकदा वाचाच कर्नाटकच्या भावी मुख्यमंत्र्यांचा शैक्षणिक प्रवास!

Updated On: May 30, 2026 | 01:14 PM IST
DK Shivakumar educational qualification : कर्नाटकच्या राजकारणात मोठा भूकंप. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होणार. त्यांचे शिक्षण, पगार आणि नव्या सुविधांची सविस्तर माहिती वाचा.

DK Shivakumar New CM: कर्नाटकमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी ठरलेला सत्तेचा फॉर्म्युला अलीकडे लागू होताना दिसत आहे. ज्यामुळे राज्यातील राजकारणात एका मोठ्या बदलाची सुरुवात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. यानंतर आता विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची कर्नाटक राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती होणार आहे.

डी. के. शिवकुमार यांचे शिक्षण (D.K. Shivakumar Education)

डी. के. शिवकुमार यांची राजकारणासोबतच एक उत्तम शैक्षणिक पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शालेय शिक्षण कनकपुरा येथून पूर्ण केल्यानंतर बेंगळूरुमधील प्रसिद्ध ‘आरसी कॉलेज’मधून बी.ए.ची (BA) पदवी घेतली. यानंतर त्यांनी स्वत:ला राजकारणात झोकून दिले. परंतु, तरीही त्यांचे शिक्षण थांबले नव्हते. ‘कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठ, मैसूर’ येथून २००६ मध्ये राज्यशास्त्र (Political Science) या विषयातून पोस्ट ग्रॅज्युएशन (M.A.) पूर्ण केले.

मुख्यमंत्री पदावर बढतीनंतर मिळणारा पगार (Salary After Promotion)

उपमुख्यमंत्री पदावरून थेट मुख्यमंत्री पदावर बढती झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांच्या वेतनात, भत्त्यामध्ये आणि मिळणाऱ्या अधिकृत सरकारी सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सध्या एक मंत्री म्हणून किंवा उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे मासिक मानधन आणि भत्ता साधारणपणे १.५ लाख ते २ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. मात्र, मुख्यमंत्री बनताच त्यांचे मूळ वेतन, मतदारसंघ भत्ता आणि सत्कार भत्ता मिळून साधारणपणे हे मानधन दरमहा सुमारे २.५ लाख ते ३ लाख रुपये इतके होईल.

यासोबतच मुख्यमंत्री म्हणून बढती मिळताच त्यांना राज्याचा मुख्य अधिकृत सरकारी बंगला, ‘झेड प्लस’ (Z+)  श्रेणीची कडक सुरक्षा व्यवस्था, बुलेटप्रुफ गाड्यांचा ताफा आणि दौऱ्यासाठी राज्याच्या विशेष विमानाचा वापर करण्याचा विशेषाधिकारही प्राप्त होईल.

Published On: May 30, 2026 | 01:09 PM

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?
India-Myanmar Ties: म्यानमारचे राष्ट्रपती 5 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत व्यापार आणि सुरक्षेवर होणार मोठे करार

