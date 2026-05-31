कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड चिंच पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 31, 2026 | 03:20 PM IST
सारांश

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी चिंच पन्ह बनवावे. यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी होण्यासोबतच आरोग्य सुधारते. चला तर जाणून घेऊया चिंच पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी.

विस्तार

आंबटगोड चवीची चिंच पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं चिंच खायला खूप जास्त आवडतात. विविध भाज्या आणि जेवणातील पदार्थ बनवण्यासाठी चिंचेचा वापर केला जातो. चिंच केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली चिंच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडाव्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. अशावेळी कायमच विकतच्या ज्यूसचे किंवा कोल्ड्रिंकचे सेवन करण्याऐवजी चिंच पन्हचे सेवन करावे. चिंच पन्ह बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात तुम्ही हा पदार्थ बनवू शकता. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांना चहा देण्याऐवजी चिंच पन्ह पिण्यास द्यावे. यामुळे पाहुण्यांना खूप जास्त फ्रेश वाटेल आणि शरीर सुद्धा हायड्रेट राहील. आठवड्यातून एकदा तरी आंबटगोड पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. कारण यामुळे शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया चिंच पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • चिंच
  • जिऱ्याची पावडर
  • बर्फाचे तुकडे
  • मीठ
  • काळे मीठ
  • चाट मसाला
  • सुंठ पावडर
  • पाणी
  • गूळ
कृती:

  • चिंच पन्ह बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात एक ग्लास पाणी गरम करून घ्या. पाणी कोमट झाल्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार चिंच घालून अर्धा तास झाकण मारून तसेच ठेवा.
  • दुसऱ्या वाटीमध्ये कोमट पाणी घेऊन त्यात गूळ सुद्धा भिजत ठेवा. यामुळे गुळाच्या गुठळ्या पूर्णपणे मोडून जातील आणि पाणी तयार होईल.
  • पाण्यात भिजत ठेवलेली चिंच मऊ झाल्यानंतर हाताने मॅश करा आणि त्यातील बिया वेगळ्या करून घ्या.
  • पूर्णपणे मऊ मिश्रण झाल्यानंतर चाळणीच्या मदतीने चिंच गाळून घ्या. त्यानंतर मोठ्या टोपात तयार केलेला चिंच गर आणि गुळाचे पाणी एकत्र करून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बर्फाचे तुकडे घाला. मिक्स केल्यानंतर चाट मसाला, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, काळे मीठ, साधे मीठ आणि आवडीनुसार पुदिन्याची पाने घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले पन्ह खूप जास्त थंड्गार हवे असल्यास फ्रिजमध्ये ठेवून द्या. ग्लासच्या कडांना मसाला आणि मीठ लावून त्यात तयार केलेले चिंच पन्ह ओतून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार चिंच पन्ह.

